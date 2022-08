Стивен Сигал, например, приезжал на фестиваль во Владивосток в сентябре 2018-го. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Организаторы крупнейшего в АТР кинофестиваля «Меридианы Тихого» огласили номинантов конкурсной программы и все ленты, которые покажут в рамках мероприятия. Программа масштабного киномарафона и расписание «красных дорожек» со звездами – в материале «КП».

В 2022 году Международный фестиваль пройдет во Владивостоке с 10 по 16 октября – уже в 19 раз. В программу нынешнего года подавали заявки представители более 94 стран – это больше 1100 кинолент. В итоге на фестивале представят 200 фильмов. По традиции ленты разбиты на разные рубрики, новые в этом году это программы «Семейный сеанс», «Поколение» и «Честь и слава».

Девиз фестиваля: «Кино для всех, кино для каждого!». А президентом 19-го по счету мероприятия станет Андрей Соколов, актер и режиссер театра и кино, народный артист России. Среди гостей: режиссер Владимир Хотиненко, народные артисты России Ирина Муравьева и Алексей Гуськов, актеры Александр Дьяченко, Ксения Лаврова, Людмила Нильская, Сергей Астахов, Андрей Кайков, Татьяна Абрамова и Юрий Беляев. А также, конечно, гости из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Всех желающих посетить фестиваль ждут лекция, круглый стол с участием художественного и научного сообщества Владивостока, презентация работ. Особое внимание уделяется обширной и разнообразной фестивальной программы «Кинофестиваль в движении» для жителей муниципальных районов Приморского края – это кинопоказы и творческие встречи с известными российскими кинодеятелями. «КП – Владивосток» публикует программу:

ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ

«Французский мастер», режиссер Юсуп Разыков (Россия)

КОНКУРС

«Город-призрак» / Shen Kong, режиссер Чэнь Гуань (Макао)

«Круги на воде жизни» / Ripples of Life, режиссер Вэй Шуцзюнь (Китай)

«Ямабуки» / Yamabuki, режиссер Дзюитиро Ямасаки (Япония, Франция)

«Волнами», режиссер Сергей Кальварский (Россия)

«Педро» / Pedro, режиссер Натеш Хегде (Индия)

«Боги Мексики» / Gods of Mexico, режиссер Хельмут Досантос (Мексика)

«Похожий человек», режиссер Семен Серзин (Россия)

«Облако и человек» / The Cloud & the Man, режиссер Абхинандан Банерджи (Индия)

КОНКУРС. КОРОТКИЙ МЕТР

«Вечная мелодия» / The Eternal Melody, режиссер Ниранджан Радж Бхетвал (Непал)

«Золотой юбилей» / Golden Jubilee, режиссер Сунейл Санзгири (Индия, США)

«Шарира» / Sarira, режиссер Минъян Ли (Китай)

«Пьяница» / Drunkard, режиссер Юйци Гэ (Китай)

«Подземные реки» / Underground Rivers, режиссер Симон Велес (Колумбия)

«В большом саду, в крохотном кармане» / In the Big Yard Inside the Teeny-Weeny Pocket, режиссер Юки Еко (Япония)

ПАНОРАМА

«Маленькое тело» / Small Body, режиссер Лаура Самани (Италия, Франция, Словения)

«Наш дом» / Utama, режиссер Алехандро Лоайза Гризи (Боливия, Уругвай, Франция)

«Новая старая пьеса» / A New Old Play, режиссер Цюй Цзенцзен (Гонконг, Франция)

«Мучения на островах» / Pacifiction, режиссер Альберт Серра (Франция, Испания, Германия, Португалия)

«Штурм», режиссер Адильхан Ержанов (Казахстан, Россия)

«Беспокойные умы» / Troubled Minds, режиссер Раитис Абеле, Лаурис Абеле (Латвия)

«Черная медуза» / Black Medusa, режиссер Исмаэл, Юссеф Шебби (Тунис)

«Мурена» / Murina, режиссер Антонета Аламат Кусиянович (Хорватия, Бразилия, США, Словения)

«Невозможная любовь» / Impossible Love, режиссер Вэйлунь Гао (Китай)

«Когда исчезнут волны» / When the Waves are Gone, режиссер Лав Диас (Филиппины, Дания, Португалия, Франция)

КИНО РОССИИ

«Нуучча», режиссер Владимир Мункуев

«Призрачно-белый», режиссер Мария Игнатенко

«По-мужски», режиссер Максим Кулагин

«Подельники», режиссер Евгений Григорьев

«Райцентр», режиссер Наталья Назарова

«Лебединое озеро», режиссер Антон Бильжо

«Ыт», режиссер Дмитрий Давыдов, Степан Бурнашев

«Кто Чехова читал?», режиссер Евгений Гордюхин, Александр Кудренко

«Монета страны Малави», режиссер Алексей Федорченко

«Жанна», режиссер Константин Статский

В ФОКУСЕ: ИНДИЯ

«Бенгальские вариации» / Bengali Variaton, режиссер Зигфрид

«Камешки» / Pebbles, режиссер Винотрадж П. С.

«Портреты» / Portraits, режиссер Др. Биджу

«Ненджуку Нидхи» / Nenjuku Needhi, режиссер Арунраджа Камарадж

«Ночь полумесяца» / Crescent Night, режиссер Гурвиндер Сингх

В ФОКУСЕ: ИНДИЯ. СУРЕШ ЭРИЯТ. АНИМАЦИЯ

«Рыбачка и тук-тук» / Fisherwoman and Tuk Tuk

«Искусство обезьянничать / The Art of Aping

«Корзинка» / The Basket

«Какой твой коричневый» / What Is Your Brown Number

«Что если» / What If

«Да всем просто плевать» / Nobody Gives a Fuck

«Сам видел» / Seen It

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

«Сны и радио» / The Dream and the Radio, режиссер Рено Депре-Ларос, Ана Тапиа Русюк (Канада)

«Кома» / Coma, режиссер Бертран Бонелло (Франция)

«Эами» / Eami, режиссер Пас Энсина (Парагвай)

«Планета Пи», режиссер Александр Долгин, Ираида Юсупова

«Моховой агат» / Moss Agate, режиссер Селим Мурад

ПОКОЛЕНИЕ

«Схема» / Scheme, режиссер Фархат Шарипов (Казахстан)

«Ожившая мечта моих братьев» / My Brothers Dream Awake, режиссер Клаудиа Уайкимийя (Чили)

«SOLO», режиссер Ольга Понкратова (Россия)

«Соколиное озеро» / Falcon Lake, режиссер Шарлотта Ле Бон (Канада)

«Миттельмарш», режиссер Софья Меледина (Россия)

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН

«Путешествие в сумерки» / Journey Into the Twilight, режиссер Аугусто Контенто (Италия, Франция)

«Мраморный травелог» / A Marble Travelogue, режиссер Шон Ван (Нидерланды, Гонконг)

«Серебряная птица и радужная рыбка» / Silver Bird and Rainbow Fish, режиссер Лей Лей (США)

«Все о моих сестрах» / All Abour My Sisters, режиссер Ван Циун (США)

«Полувахта» / Dogwatch, режиссер Грегорис Рентис (Греция, Франция)

«Мечты об острове» / Dreaming an Island, режиссер Андреа Пеллерани (Швейцария)

«Мертвая зона» / Blind Spot, режиссер Лотфи Ашур (Тунис, Франция)

«Мой друг Александр Григорьевич», режиссер Павел Зеленов (Россия)

«Запертые снаружи» / Locked Out, режиссер Жюльен Гудишо (Франция)

«Работа для всех!» / Jobs for All!, режиссер Аксель Даниельсон, Максимильен ван Эртрюк

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН. РОССИЯ

«Дальний план», режиссер Владимир Головнев

«Начальник отряда», режиссер Никита Ефимов

«Ноев ковчег», режиссер Григорий Курдяев

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН. ПОРТРЕТЫ

«Легенда о Зигфриде», режиссер Светлана Стрельникова (Россия)

«Пепперштейн, сюрреалити-шоу», режиссер Евгений Митта (Россия)

«Торо» / Toro, режиссер Адриана Бернал, Джинна Ортега (Колумбия)

«Пальто», режиссер Ирина Звездочетова (Россия)

КОРОЧЕ. ЭКСПЕРИМЕНТ

«Очень, чрезвычайно, сокрушительно» / Very, Very, Tremendously, режиссер Гуанли Лю (Китай)

«Жюль Делдер: До смерти живой» / Jules Deelder: Dead-Alive, режиссер Бабет Мондини-ВанЛоо (Нидерланды)

«П-9830» / P-9830, режиссер Михил ван Бакел (Нидерланды)

«Счастливая жизнь» / Happy Life, режиссер Амели Арди (Канада)

«Как исчезнуть» / How to Disappear, режиссер Леонхард Мюллнер, Робин Кленгел, Михаэл Штумпф (Австрия)

КОРОЧЕ. СЕМЕЙНЫЙ

«Поглотить Вселенную» / Swallow the Universe, режиссер Луи Нито (Франция)

«Хлорка» / Bleach, режиссер Маттиас Грэм (Канада)

«Слова на склоне», режиссер Валентин Телегин (Россия)

«Фейерверки» / A Firecracker Story, режиссер Чжицзи Хао (Китай)

«Колыбельная» / Lullaby, режиссер Линь Чжан, Циньнань Ли (Китай)

«Мгновение Хиры» / The Moment of Heera, режиссер Ли Джин-юн (Республика Корея)

«Пластинка» / The Record, режиссер Джонатан Ласкар (Швейцария)

КОРОЧЕ. ЛУЧШЕЕ

«Тропикалия» / Tropicalía, режиссер Родни Йявериас (Доминиканская республика)

«Мадху» / Madhu, режиссер Танмай Чоудхари, Танви Чоудхари (Индия)

«Муссонные облака» / Clouds of Monsoon, режиссер Кетан Курил (Индия)

«Голубиная терапия» / Pigeon Therapy, режиссер Надиа Масри (Люксембург)

«Крысиный хвост» / Tail of Rat, режиссер Хосе Армандо Саломо Росас (Мексика)

КОРОЧЕ. РОССИЯ

«Белый гетеросексуальный мужчина», режиссер Глеб Росс

«Явь», режиссер Дарья Щербакова

«Марс 0037», режиссер Мария Пиотровская

«Андердог», режиссер Василий Галактионов (Владивосток)

«Люмены», режиссер Анна Алехина

«По грибы», режиссер Роман Артемьев

«Видик», режиссер Александр Маркин

«Максим, ну ты попал!», режиссер Резо Гигинеишвили

«Пастух», режиссер Илья Плюснин (Владивосток)

«Бред», режиссер Ждан Тихонов

«Герой», режиссер Соня Райзман

СУЗДАЛЬФЕСТ-2021. ИЗБРАННОЕ

«Пандемия», режиссер Полина Кампиони

«Дылда», режиссер Анастасия Жакулина

«Пожарник», режиссер Юлия Аронова

«День рождения Пишто», режиссер Софья Кендель

«Жизнь-паскуда», режиссер Варвара Яковлева

«О, неет!», режиссер Иван Максимов

«Сахарное шоу», режиссер Лиана Макарян

«Вадим на прогулке», режиссер Саша Свирский

«Ба», режиссер Светлана Филиппова

СУЗДАЛЬФЕСТ-2022. ИЗБРАННОЕ

«Почему у белого медведя нос черный?», режиссер Екатерина Митрофанова

«Мама и животные», режиссер Юлия Задарко

«Белый-белый день», режиссер Василий Чирков

«Не для меня», режиссер Иван Бондаренко

«Огурцы», режиссер Леонид Шмельков

«Горю!», режиссер Антон Дьяков

«Синий лев», режиссер Зоя Трофимова

«Бестиарий», режиссер Андрей Бахурин, Светлана Разгуляева, Наталья Мирзоян, Евгений Фадеев, Игорь Мельников, Иван Максимов, Михаил Солошенко, Карина Погорелова, Екатерина Михеева

СЕМЕЙНЫЙ СЕАНС

«Осторожно, дети!», режиссер Анна Сичинская

«Там, где кончается река», режиссер Андрей Ким

«Страна Саша», режиссер Юлия Трофимова

«Тайна амулета», режиссер Елена Бычкова

«Звезды мне укажут путь», режиссер Филипп Абрютин

РЕТРОСПЕКТИВЫ. ВИКТОР АЛИМПИЕВ. ОПЫТ ВИДЕО

«Олень», «Злая земля», «Несколько подарков Олегу», «Вот», «Wie Heisst Dieser Platz?», «Corona», «Слабый Рот Фронт», «Вытоптать пашню», «Piazza»

РЕТРОСПЕКТИВЫ. КОСМОС В ЭПОХУ КИНО: КОСМОС НА ЭКРАНЕ В 1910-1990-Е ГОДЫ. ИЗ КОЛЛЕКЦИИ «ГОСФИЛЬМОФОНДА»

«Путешествие на Луну», режиссер Владислав Старевич (1912 г.)

«Межпланетная революция», режиссер Зенон Комиссаренко, Юрий Меркулов, Николай Ходатаев (1924 г.)

«Космический рейс», режиссер Василий Журавлев (1935 г.)

«Большая Вселенная», режиссер Федор Тяпкин (1945 г.)

«Дорога к звездам», режиссер Павел Клушанцев (1957 г.)

«Я был спутником Солнца», режиссер Виктор Моргенштерн (1959 г.)

«Звездная минута», режиссер Лев Кулиджанов (1973 г.)

«Испытание», режиссер Евгений Осташенко (1968 г.)

«К каким звездам мы летим?», режиссер Борис Смирнов (1991 г.)

БРИННЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

«Дерсу Узала», режиссер Акира Куросава (СССР, Япония)

«Дерсу Узала», режиссер Агаси Бабаян (СССР)

«В дебрях Уссурийского края», режиссер Александр Литвинов (СССР)

«Лесные люди», режиссер Александр Литвинов (СССР)

«Легенда Дальнего Востока», режиссер Сергей Винокуров (Россия)

ЧЕСТЬ И СЛАВА

«Брат во всем», режиссер Александр Золотухин (Россия)

«Борзенко: Ринг за колючей проволокой», режиссер Алексей Дегтярев, Елена Мошталь-Геладзе (Россия)

«В зоне особого внимания», режиссер Андрей Малюков (СССР)

«Юрка — сын командира», режиссер Николай Лукьянов (СССР)

«Случай в квадрате 36-80», режиссер Михаил Туманишвили (СССР)

«Первый „Оскар“», режиссер Сергей Мокрицкий (Россия)

СПЕЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ. КРАЙ ЛЕОПАРДА

«Земля леопарда, или Феномен человека», режиссер Александр Мельник

«Земля леопарда. 10 лет», режиссер Даниил Гончаров

СПЕЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ. АНДРЕЙ СОКОЛОВ. ВСТРЕЧА СО ЗРИТЕЛЯМИ

«Память осени», режиссер Андрей Соколов

СПЕЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ. АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ. ВСТРЕЧА СО ЗРИТЕЛЯМИ

«Цой», режиссер Алексей Учитель

СПЕЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕРИАЛА «ГОРЕМЫКИ»

«Горемыки», режиссер Никита Тамаров

СПЕЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ. АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ. ВСТРЕЧА СО ЗРИТЕЛЯМИ

«Искатели свободных стихий», режиссер Алена Иванова-Йохансон (Россия, Испания, Аргентина)

СПЕЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ. ПАМЯТИ СЕРГЕЯ СОЛОВЬЕВА

«Ке-ды», режиссер Сергей Соловьев

ШКОЛА. ПРОФИ

«Джанго & Джанго» / Django & Django - Sergio Corbucci Unchained, режиссер Лука Ри (Италия)

Inferno rosso: Joe D'Amato on the Road of Excess, режиссер Манило Гомараска, Массимилиано Занин (Италия)

ШКОЛА. ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ КИНО

«Урюк и курага», режиссер Линара Багаутдинова

«Перекресток», режиссер Анна Носатова

«Гирлянда», режиссер Никита Андриенко

«Накипь», режиссер Сергей Малкин

ЛАБОРАТОРИЯ ДЕБЮТОВ

«Слияние», режиссер Михаил Гульков (Владивосток)

«Пленница», режиссер Максим Сапунцов (Владивосток)

«Мальва», режиссер Светозар Жеваев (Владивосток)

«Апдейт», режиссер Максим Конюшенко (Владивосток)

«Когда пиво заканчивается», режиссер Даниил Гончаров (Владивосток)

