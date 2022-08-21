День амурского тигра 2022 во Владивостоке: программа и история праздника

В 2022 году основной праздник развернется в воскресенье 25 сентября. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Черные полоски на оранжевом фоне скоро заполнят улицы Владивостока, ведь приближается один из самых любимых праздников приморцев – День амурского тигра. В 2022 году празднество, посвященное краснокнижному хищнику выпало на 25 сентября. Рассказываем о программе мероприятия и его истории.

О СОБЫТИИ

Появившийся в 2000 году в Приморье тигриный праздник, и сейчас радует жителей. В этот день горожане проходят от Покровского парка до площади Борцов за власть Советов большой колонной, с тигриной раскраской на лицах. Не обходится этот день и без праздничных программ. В 2022 году основной праздник развернется в воскресенье 25 сентября.

Придумал праздник Владимир Тройнин в конце 1990-х – приморский писатель, охотовед, большой любитель и знаток природы. Автор книг «Рассказы о китах» и «Год тигра». День тигра сразу же прижился и в 2001 году получил статус официального городского мероприятия, а с 2008 года стал краевым праздником, который с каждым годом отмечается с всё большим размахом.

Цель этого дня – стремление заставить жителей Дальнего Востока, а также жителей всей планеты задуматься о необходимости сохранения на Земле такого редкого представителя семейства кошачьих, как амурский тигр.

ПРОГРАММА НА ДЕНЬ ТИГРА 2022 ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Праздник на центральной площади начнется в 10:00 и продлится до 17:00. На площади вас будут ждать спортивные соревнования и различные конкурсы, прозвучит музыка, жители смогут познакомится с природоохранными организациями и их деятельностью.

Главный момент – праздничное шествие колонн, стартанет в 12:00. Толпа взрослых и детей в полосатых костюмах, с раскрашенными «тигриными» лицами спустятся по Океанскому проспекту к центральной площади города.

Завершится шествие презентацией специализированной техники, торжественным вручением автомобилей сотрудникам охотничьего надзора и охотничьих хозяйств.

КАК ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ТИГРА В 2021 ГОДУ

В 2021 году, из-за ограничений, праздник прошел без традиционного карнавального шествия, мероприятие продлили на два дня – было обустроено много раздельных локальных площадок, где люди могли выбрать себе развлечения по интересам.

На набережной Спортивной гавани были организованы мастер-классы по росписи воздушных змеев и тканевых мешочков в тигриной тематике. Работала «тигриная почта» - можно было купить открытки с тиграми и отправить их в любую точку страны, на следующий день в центральных скверах города прошла работа различных локальные площадок.

Например, в рамках площадки «Траектория» соревнования среди молодежных баскетбольных команд по правилам 3х3, площадки «Стендап» и «Квартирник» – концерт молодых музыкальных групп Владивостока.

А еще для гостей праздника работала выставка профессиональных и любительских фотографий на бельевых веревках, в рамках которой участники площадки обменивались своими фотографиями.

Напомним, что ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра.