Приморский край «идет на поправку»: в регионе растет количество возбужденных дел по страховому мошенничеству

Средняя выплата по Приморскому краю превышает средние выплаты по России. Архив «КП». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во втором квартале 2022 года в Приморье доля возбужденных уголовных дел по признакам страхового мошенничества выросла и составила 74%, из них большая часть связана с мошенничеством в сфере ОСАГО – 72%. В то время как в среднем по России доля возбужденных дел по заявлениям страховых компаний не превышает 20%. Об этом сообщили представители Всероссийского союза страховщиков (ВСС) на пресс-конференции, посвященной теме страхового мошенничества в Приморском крае.

Приморье все еще находится в «красной» зоне. Но сложившаяся динамика способствует передвижению Приморского края в «антирейтинге» регионов с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО (подготовлен РСА) на менее «рисковые» позиции.

При этом положительная динамика прослеживается уже в течение продолжительного времени, так как еще в первой половине 2021 года Приморье являлось лидером «красной» зоны и возглавляло антирейтинг. В 2022 году регион опустился сначала на шестое, а затем на седьмое место. Позитивная тенденция связана с тем, что активную деятельность по борьбе со страховым мошенничеством скоординировано ведут страховые компании в сотрудничестве с прокуратурой края, полицией и местной администрацией. В регионе улучшилась ситуация с доступностью полисов ОСАГО, а также в результате запуска перестраховочного пула существенно повысилась доступность обязательной «автогражданки».

– Из свежих данных РСА за второй квартал этого года также известно, что средняя выплата по Приморскому краю превышает средние выплаты по России практически на 21 000 рублей и составляет 92 556 рублей. При этом в сравнении с прошлым годом выплаты по региону не выросли. В то время как доля возбужденных уголовных дел по заявлениям страховых компаний в регионе уверенно растет. Важно отметить, что еще в 2021 году уровень возбужденных дел не превышал и 7%. Сейчас же показатель составляет 25,1%, что на 9% выше среднего показателя по стране. Нынешний рывок связан с успешным сотрудничеством страховых компаний с прокуратурой края. Приведенные результаты показывают, что работы по противодействию страховому мошенничеству идут в правильном направлении, важно их продолжать и передавать этот опыт другим регионам, – отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

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