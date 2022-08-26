Олег Кожемяко во внедорожнике пехоты. Фото: Telegram-канал губерната Приморья

Приморский губернатор Олег Кожемяко вновь оказался в зоне боевых действий специальной операции на территории Украины и Донбасса. Видеокадры с поездки к бойцам добровольческого батальона «Тигр», который полтора месяца тренировался перед отправкой «на передок», глава опубликовал в собственном Telegram-канале.

Олег Николаевич в полном обмундировании в военном внедорожнике пехоты, повидался с бойцами. Губернатору показали спальные места военнослужащих, окопы, инженерную инфраструктуру и оборудование.

– Будем дооснащать. Отправлять остальную часть груза. Батальон продолжает формироваться, наши земляки-добровольцы будут прибывать. <...> Хотим, чтобы они вернулись домой после выполнения задач, – рассказал Олег Кожемяко.

Напомним, добровольческий отряд «Тигр», который плечом к плечу с земляками-морпехами из 155 отдельной гвардейской бригады ТОФ, участвует в СВО наравне с военнослужащими. Члены батальона получают денежное вознаграждение. Желающие прибыли во Владивосток из разных регионов России, чтобы зарегистрироваться в отряд. К слову, это уже третья поездка губернатора на передовую в военном обмундировании.

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