Самые яркие звездопады в Приморье: когда и где можно увидеть в 2022-2023 годах

Мало кто знает, но увидеть звездопад в Приморье можно в разные времена года. Главное, чтобы погода не подвела. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Одно из самых ярких и красивых явлений природы — звездопады. Рассказываем, когда и где можно наблюдать за падающими звездами в Приморье

Наблюдать потрясающей красоты звездопад любят многие – завораживающее явление будоражит воображение людей на протяжении веков. Еще наши предки восторгались прелестью «звездного дождя» и верили, что желания, загаданные в момент падения ярких огоньков с неба, сбудутся. Давайте узнаем, какие звездопады бывают в Приморье и где их можно будет наблюдать.

Условия видимости зависят от фазы Луны (чем темнее, тем лучше). Названия соответствуют тому в каком созвездии находится радиант – точка на небе из которой Метеоры вылетают. Большинство звездопадов (метеорных потоков) порождено кометами. Есть особые моменты, когда Земля в процессе годового движения по орбите пересекает орбиты комет. По орбитам комет движутся пылинки которые, как правило, меньше горошины и вторгаясь в атмосферу сгорают красиво на большой высоте. – директор Приморской астрономической обсерватории «ПримАстро» Алексей Маткин о звездопадах.

Астрономы подтвердили существование 64 метеорных потоков, но подозревают, что их более 300. Самых же ярких и насыщенных гораздо меньше.

Чтобы увидеть “падающие звезды”, не должно быть облачности и светящихся окон, фонарей и других огней. И еще, чтобы не было Луны. Луна во всех фазах, кроме новолуния, дает достаточно яркий свет, который сильно затмевает картину.

Получается, чтобы хорошо провести полноценное наблюдение этих звездопадов – стоит выбраться за город, уехать подальше от городских огней и любоваться!

ЗВЕЗДОПАДЫ ПРИМОРЬЯ

Январь, Квадрантиды

Это один из самых мощных, но непродолжительных звездопадов. Он происходит с начала января и длится до 6 января. Пик Квадрантид приходится на ночь с 3 на 4 января. Обычно в это время на Землю падает 1-3 звезды в минуту. Достаточно много.

В Приморье Квадрантиды лучше всего наблюдать примерно с 23:00 часов вечера по местному солнечному времени до утреннего рассвета, при этом радиант набирает высоту в течение всего указанного периода.

Радиант Квадрантид — точка на небе, из которой будто бы вылетают метеоры, находится в созвездии Волопаса. Звезды, составляющие его, прежде входили в созвездие Стенной Квадрант, которое и дало название потоку. Ныне астрономы перераспределили их по другим созвездиям — Волопаса, Геркулеса и Дракона. Но название метеорного потока, который был открыт в 1825 году, оставили.

Апрель, Лириды

Этот звездопад длится с 16 по 25 апреля. Пик придется на 21 апреля. Лучшим временем для наблюдения станет период в 1-2 часа между заходом Луны и восходом Солнца. Обычно интенсивность звездопада невелика – около 20 звезд в час. Но иногда наблюдаются резкие всплески активности метеоритного потока. Тогда метеоры сгорают по 100 штук в час.

Лириды — один из самых старых метеорных потоков, наблюдаемых людьми. Первое упоминание о нем датировано 687 годом до нашей эры. Китайцы тогда обратили внимание, восхищались и записали, что “звезды падали как дождь”. В те времена поток был гораздо интенсивнее.

Пылинки и камешки, оставленные кометой, влетают в атмосферу на высотах от 120 до 100 километров. Падают стремительно, со скоростью 49 километров в секунду. Сгорают с белыми вспышками.

Апрель-май, Эта-Аквариды

Время активности этого звездопада с 18 апреля по 27 мая. Получается, что какое-то время Аквариды будут падать вместе с Лиридами. Жаль, что их максимумы не совпадают. Наибольшей интенсивности поток Аквариды достигнет 4 мая, когда Лириды уже иссякнут. В это время будет падать до 65 звезд в час.

Название метеорам дало созвездие Водолея. Радиант Акварид — самая яркая звезда этого созвездия эта-Водолея. А “создала” поток комета Галлея.

Яркие росчерки метеоров, влетающих в атмосферу со скоростью 60 километров в секунду, хорошо видны в предрассветные часы, вдали от городских огней.

Ариетиды

Один из наиболее сильных дневных метеорных потоков. Период действия длится с 22 мая по 2 июля. Максимум потока Ариетиды — 7 июня. Ожидаются до 60 метеоров в час. Большая их часть влетит в атмосферу Земли днем, поэтому видна не будет. Но наблюдатели их слушают — ловят моменты падения в радиодиапазоне.

Метеоры потока Ариетид, которые не выпали днем, можно заметить примерно за час до восхода Солнца. Радиант потока в созвездии Овна.

Июнь, Боотиды

Название потоку дало созвездие Волопас (Воо, по латыни). Образовало Боотиды вещество, просыпающееся с кометы 7P/Понса-Виннеке, орбиту которой Земля пересекает каждый год.

Нынешние июньские Боотиды ослабли. Раньше сыпались с неба по несколько десятков штук в час, а в последние годы в небе вспыхивали считанные единицы метеоров. Хотя иной раз случаются и всплески активности. Последний, к примеру, произошел 20 лет назад, когда наблюдатели видели по 100 падающих звезд в час. Такое вполне может повториться. Поток считается непредсказуемым.

Первые июньские Боотиды начинают появляться 22 июня, в одну из самых коротких летних ночей и будут сыпаться по 2 июля.

Июль - сентябрь, Персеиды

Персеиды справедливо получили название главного летнего звездопада. Одно из красивейших явлений, которые наблюдаются в течение года. Своего максимума достигает в ночь с 12 августа по 13 августа, хотя первые активности начинаются еще в конце июля. Первые редкие метеоры появляются 17 июля, последние вспыхнут 24 августа: небесная река широка. Ожидают до 160 падающих звезд в час.

Метеорный поток движется от созвездия Персея, отсюда и название. Наблюдать за Персеидами в Приморье обычно начинают с 23:00 часов вечера. После полуночи интенсивность потока, нарастает и достигает максимума к 4:30 утра.

Искать созвездие Персея стоит в северной части неба — чуть ниже и левее созвездия Кассиопеи, которое по форме напоминает букву “W”. Одновременно с Персеидами к нам могут залететь Каприкорниды. Но их достаточно легко отличить друг от друга. Персеиды – белые, а Каприкорниды – желтые и оранжевые.

Октябрь, Дракониды

Звездопад Дракониды называют также Джакобиниды, поскольку он связан с кометой Джакобини-Циннера. Этот метеорный поток можно наблюдать с 7 по 12 октября.

Для Драконидов характерен слабый звездопад, но иногда происходят резкие всплески активности, когда звезды падают по-многу экземпляров в час.

Смотреть надо на Северо-Запад, начиная с 21:00 часа. Созвездие Дракона, из которого будут вылетать огненные струйки, находится чуть левее и выше Большой Медведицы.

Октябрь-ноябрь, Ориониды

Осенний метеорный поток Ориониды сродни весенним Акваридам — образован кометой Галлея. Его радиант находится в созвездии Ориона. Ориониды посещают Землю с со 2 октября по 7 ноября. Интенсивность звездопада невелика: от 10 до 20 метеоритов в час. Но иногда в пик звездного потока, когда метеоры падают наиболее интенсивно, везучие наблюдатели насчитывали иной раз по 40, 60, а то и по 100 огненных следов в час.

Ориониды очень быстрые метеоры, влетают в атмосферу Земли со скоростью 66 километров в секунду. Их следы ярко-белые.

Ноябрь, Леониды

Этот звездопад представляет собой мелкие осколки кометы Темпеля-Туттля и имеет радиант в созвездии Льва. Леониды летят к нам вместе с немногочисленными Тауридами, которые считаются “родственниками” Тунгусского метеорита.

Обычно интенсивность метеоритного потока составляет 10-15 звезд в час. Однако иногда происходят настоящие звездные ливни. В 1966 году на Землю падало несколько тысяч метеоритов в минуту, что получило название “метеоритного дождя”.

Комета Темпеля-Туттля приближается к Солнцу раз в 33 года. В другой раз небо расчерчивают тысячи огненных струек. Такое ожидается в 2031 году во время очередного сближения кометы с Солнцем.

Наблюдать лучше всего стоит перед рассветом и на восток. Леониды появляются сериями. Самые быстрые и крупные метеоры выглядят желтыми и оранжевыми, а мелкие – зеленые. Пик звездопада Леониды будет в ночь с 16 на 17 ноября.

Декабрь, Геминиды

Геминиды — один из самых ярких и мощных ежегодных метеорных потоков, в час может падать до 50 звезд. Считается, что этот метеорный поток образован шлейфом астероида Фаэтон, который когда-то был кометой. Поэтому в потоке могут попадаться не только пылинки, но и булыжники размером с кулак, которые вспыхивают в небе яркими болидами. Однако скорость их невелика — 35 км/сек. Ведь Геминиды летят не навстречу Земле, а догоняют ее. Сгорают медленно, оставляя яркие струйки желтого цвета.

Радиант Геминид находится в созвездии Близнецов. Найти его просто. Как стемнеет, надо встать лицом на восток, посмотреть на Пояс Ориона (три ярких звезды, вытянутых в ряд) Радиант будет чуть левее и ниже. Близнецы — созвездие Северного полушария. В зимний период оно восходит достаточно высоко над горизонтом. Пик активности приходится на 14 декабря.

КАК СНЯТЬ ЗВЕЗДОПАД

Звездный фотограф Антон Комлев советуют смотреть и снимать любые метеорные потоки подальше от города и любой засветки, когда на небе нет Луны, ведь так видно больше метеоров, даже если они слабой яркости. Для красивого снимка надо поработать с камерой не одну ночь.

Обычно использует стандартные интервальные настройки для съемки ночью на широкоугольный объектив, выдержка должна быть 20-30 секунд, диафрагма раскрыта как можно шире, а ISO выставить 3200.

Антон говорит, что можно попробовать поснимать звездопад через телескоп. Все, что надо будет сделать, это навести камеру, включить серийную съемку и ждать. Потом останется лишь собрать из кучи кадров одну удивительную фотографию.

ОБСЕРВАТОРИИ ПРИМОРЬЯ

Приморская Астрономическая Обсерватория «ПримАстро»

Уссурийск, Долины

– В нашей стране около 20 лет вообще не преподавалась астрономия, и в обществе сформировался серьезный пробел в образовании. И оно невозможно без знаний о космосе, потому что наша жизнь, наша Земля, все процессы, происходящие на ней, сильно связаны с космосом. Можно сказать, что все, что находится в космосе, — это продолжение нашей природы. И наша миссия — помочь людям получить эту целостную картину мира и всех процессов, которые происходят над нами, – объясняет создатель обсерватории «ПримАстро» астрофизик Алексей Маткин.

Приморская астрономическая обсерватория – это научно-популярный проект и обсерватория для профессионалов, фанатов космоса и всех тех, кто не равнодушен к небу.

Научно, но интересно рассказывают о космосе на открытых лекториях. Основной целью является популяризация астрономии, космонавтики и наук о космосе. В рамках проекта проводятся научно-популярные лекции, наблюдения в телескопы, показы фильмов про космос. Создается фонд наглядных пособий с образцами метеоритов, картами космоса и планет. Обсерватория имеет большой и просторный планетарий, который позволяет изучать звездное небо при любой погоде, и астрономическую площадку с мощными телескопами для изучения космоса, планет и Солнца.

Уссурийская Астрофизическая Обсерватория «Служба солнца»

Горно - Таежный

В 11 километрах от Уссурийска в селе “Горнотаежное” расположена Уссурийская астрофизическая обсерватория “Служба Солнца”. Здесь можно будет узнать о работе астрономов, о наблюдениях за солнцем, которые ведутся с 1955 года, ближе познакомиться с работой телескопов.

Астрофизическая обсерватория в Уссурийске была создана в 1953 году. Главной целью работы стала постоянная работа по наблюдению за солнцем и солнечной системой.

В данный момент обсерватория работает по двум направлениям:

- распределения солнечной активности по земной поверхности;

- изучение работы и влияния магнитных полей в атмосфере Солнца.

Подразделения лаборатории включают в себя несколько отделов. Здесь изучают и исследуют также ближний космос и его составляющие.

Астрофизическая обсерватория входит в перечень многих экскурсионных маршрутов и пользуется большой популярностью у маленьких туристов. Осмотр территории станции, телескопов, других приборов, наблюдение за солнечными явлениями вызывает интерес у взрослых и детей.

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