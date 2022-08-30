Во Владивостоке на стройке на рабочих обрушилась конструкция

«Комсомолка» отправилась на место происшествия. Фото: из открытых источников

Во Владивостоке на стройке ЖК «Солярис» на улице Жигура произошел несчастный случай. По непонятным причинам конструкция не выдержала и обрушилась прямо на рабочих. Людей придавило стройматериалами, им экстренно помогают выбраться из завалов.

Корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» сотрудники «Соляриса» рассказали, что прямо сейчас выясняют обстоятельства и причины происшествия. Больше информации дать пока не готовы. Еще неизвестно, насколько сильно пострадали люди. Отметим, что застройщиком выступает компания «Мега Сити».

Туда отправился наш корреспондент, чтобы узнать, что же произошло.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 15:15

На месте работает прокурор Первореченского района Василий Москвичев. Ведомство даст обратную связь в ближайшее время.

На месте работает прокурор Первореченского района Василий Москвичев. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

ОБНОВЛЕНИЕ НА 15:45

Редакция ждет комментария ведомств. Прокуратура, СК и сотрудники УМВД уже на месте. Раненых уже увезли, а завалы из стройматериалов оперативно разобрали. Работы по строительству на объекте продолжились: на месте орудуют экскаваторы, прорабы, рабочие. Подробности и кадры – в отдельном материале «КП».

Стройматериалы с места ЧП разобрали. Фото: Руслан НОВИКОВ

ОБНОВЛЕНИЕ НА 17:42

В прокуратуре Первореченского района Владивостока «КП» официально заявили, что разрушилась опалубка стен строящегося жилого комплекса. Ведомство начало комплексную проверку, на контроле органа доследственная проверка, следить за которой лично будет следить прокурор района Василий Москвичев. Расследование правоохранительных органов продолжится.

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