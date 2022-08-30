«Под грохот канонады»: на Русском острове состоялась реконструкция событий Харбино-Гиринской операции

Подготовка к этому мероприятию велась почти полгода Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Ни для кого не секрет, что в наше время все больше возрастает интерес людей к их собственной истории. Набирающие в последние годы популярность военно-исторические реконструкции - яркий тому пример. Не миновало новое движение и Владивосток: проведение подобных мероприятий уже стало ежегодной традицией для многих приморцев.

В августе около 44 добровольцев собрались на Великокняжеской батарее острова Русский, чтобы воссоздать события боевых действий в ходе Харбино-Гиринской операции, проходившей в период августа 1945-го года на территории Маньчжурии.

Боевая техника, снаряжение и униформа солдат - все это позволило зрителям перенестись во времена Советско-японской войны. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Подготовка к этому мероприятию велась почти полгода, но результат оправдал все усилия. Организаторами выступили члены исторических объединений Владивостока, Хабаровска, Уссурийска и Находки. В ходе представления было задействовано около десяти видов стрелкового оружия и двух единиц техники, а именно джип Ford Willis и легендарный танк Т-34. Боевая техника, снаряжение и униформа солдат - все это позволило зрителям перенестись во времена Советско-японской войны, важного события в отечественной истории.

В ходе представления было задействовано около 10-ти видов стрелкового оружия и 2-х единиц техники. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Реконструкция наглядно показала ход действий двух противоборствующих сторон. Небольшая перестрелка между красноармейцами и солдатами Маньчжурской императорской армии, переросшая затем в ожесточенную схватку, закончилась безоговорочной капитуляцией противника. Победа Красной Армии была ознаменована водружением советского знамени и бурными аплодисментами со стороны зрителей.

Однако на этом мероприятие не закончилось: едва переведя дыхание после сражения, солдаты разошлись по выставочным площадкам. Несмотря на усталость, участники реконструкции с радостью были готовы ответить на все вопросы зрителей.

– Такие мероприятия важны для сохранения памяти и демонстрации живой истории, – делится Вячеслав Земдиханов, командир военно-исторического клуба Первого Дальневосточного фронта.

Хорошая новость: в планах на следующий год стоит реконструкция Хасанского сражения, приуроченная к 85-летнему юбилею исторического события. Мероприятие обещает быть еще более масштабным и запоминающимся, так что советуем всем любителям истории запастись терпением.

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