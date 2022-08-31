Алексей Ширшов: «Примавтодор» в 2022 году выйдет на безубыточные показатели

Алексей Николаевич Ширшов. Фото: Руслан НОВИКОВ

Краевое предприятие АО «Примавтодор» летом 2022 года работало особенно интенсивно: то мост рухнет, то полотно обвалится. Стихия обрушилась на дорожные сети региона с особой жадностью. Как заверили корреспондента «КП», ремонт и строительство взамен обрушившегося полотна не просто запланирован – многие работы опережают плановые сроки. О состоянии инфраструктуры, устройстве «Примавтодора» и сотрудничестве с властями мы поговорили с директором компании Алексеем Ширшовым.

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ – «ПРИМАВТОДОР»?

– Алексей Николаевич, какой спектр работ у организации?

– У нас несколько видов работ: содержание, ремонт, строительство мостов и автомобильных дорог. Контракты разыгрываются по климатическим районам, которые определили еще в СССР по осадкам и условиям. Сегодня мы обслуживаем только дороги. Это 6647 километров трассы из 6677. На северо-востоке краевая дорога заканчивается в п. Малая Кема Тернейского района, на севере это п. Восток в Красноармейском районе. Во Владивостоке наша ответственность от Артема до Ботанического сада (гостевой маршрут), а дорога от ул. Фадеева по побережью через Шамору до Артема и от Океанской до бухты Лазурная. Ремонтом мостов в крае занимаются несколько компаний: СпецСУ, ВСК-1, ПСК и, конечно же, мы.

– Большой ли штат у предприятия?

– У нас 16 филиалов, до реорганизации было 27. Количество работающих – 2700-2800 в строительный сезон. Техники у нас порядка 700 единиц – к сожалению, много устаревшей. Содержать ее становится все дороже, целесообразнее купить новую технику. Но на это нужны значительные инвестиции.

– А что сейчас удается делать с тем, что имеем?

– Мы строим сегодня мосты через реки Осиновка и Партизанская. 810 миллионов рублей планируем получить со строительства этих двух объектов. В этом году отремонтируем 115 километров дорог, в том числе 29 по программе «Безопасные качественные дороги», из них 39 километров – асфальтобетонные, 76 – гравийные дороги. Аварийно-восстановительные работы ведутся по восстановлению моста через реку Большая Уссурка (мост разрушен ледоходом). Мост через реку Арсеньевка в районе Анучино уже построен. Ведем работы по восстановлению двух мостов в Яковлевском районе.

Также выполняем работы по содержанию дорог. Это не только очистка дорожного покрытия и уборка мусора. Это и ямочный ремонт, при плане в 88 тысяч квадратных метров мы уже сделали 98, это восстановление гравийных дорог – профилирование с добавлением нового материала и его уплотнением. На этот вид работ планом предусмотрено отсыпать 32 тыс. куб. м, по факту уже 37 сделали.

– Вдруг техника выйдет из строя? Санкции, например, не помешают?

– В основном у нас российские техника и оборудование, поэтому санкции на нас особо не повлияли. Запчасти российского производства заказываем здесь. С техникой китайского производства, конечно, больше проблем в части сроков поставки. В свое время «Примавтодор» закупил китайскую технику, поэтому приходится ее поддерживать в рабочем состоянии, несмотря на сложности с поставками.

– А что насчет материалов? Какие трудности всплывают?

– Раньше «Примавтодор» много закупал инертных материалов, в основном щебень разных фракций. Сейчас мы активно разрабатываем карьеры, добываем грунт, дробим его, и как результат – 80% инертных материалов у нас собственного производства. Закупаем же для тех филиалов, где у нас нет карьеров со скальным грунтом. Добываем и перерабатываем свыше 500 тысяч кубометров ежегодно.

Составляющие для асфальтобетона – минеральный порошок, битум и мазут – закупаем. Минеральный порошок у «Спасскцемента». Битум и мазут покупаем в других регионах, в Приморском крае его не производят. Цена на нефтепродукты нестабильна, поэтому их закупки несколько проблематичны. Расход битума у нас – 10-12 тысяч тонн в год, это примерно на 500 миллионов рублей, поэтому повышение цен негативно сказывается на финансовых результатах предприятия.

Работы на мостах и дорогах Ольгинского округа. Фото: АО «Примавтодор»

АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ…

– В чем нужда создания акционерного общества? Почему «Примавтодор» – не просто бюджетное краевое предприятие?

– Их [АО] начали создавать в начале 2000-х путем реорганизации краевых и муниципальных предприятий согласно программе приватизации. Основной целью создания акционерных обществ является получение прибыли для акционера. В нашем случае 100% акционером является правительство Приморского края. И поэтому прибыль «Примавтодора», при наличии таковой, может пополнять краевой бюджет. Когда «Примавтодор» выйдет на положительный финансовый результат, он сможет генерировать эти деньги краю в виде дивидендов.

– Как скоро это случится?

– Итоговая выручка в этом году составит 5,4 миллиарда рублей. Такой отметки «Примавтодор» достигнет впервые за много лет и выйдет на уровень безубыточности.

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ

– Понятно, что наши падающие мосты не предназначены для проезда тяжелых машин, а что насчет трасс? Дороги не готовы стать постоянным транзитом с большой нагрузкой?

– Да, не все дороги готовы к движению большегрузного транспорта. В первую очередь восстанавливают опорную сеть дорог с обязательной заменой земполотна, отчего автомобилисты испытывают дискомфорт из-за пробок. Но там, где такой ремонт проведен, дороги могут нести любые нагрузки.

– Июль, август отличились дождями, смыло половину края. Как с этим работали?

– В районах, которые наиболее пострадали от циклонов, мы приостанавливали работы по текущему содержанию и ремонту и все силы бросали на ликвидацию последствий и восстановление проезда. При необходимости перебрасывали технику с других филиалов. Главное – восстановить проезд. Затем уже доводили дороги до нормативного состояния с отсыпкой дорожной одежды.

– Вот, например, начинается дождь. Можно ли предусмотреть осадки и выходы рек из берегов?

– Конечно, мы постоянно мониторим ситуацию, смотрим прогнозы погоды и по количеству осадков примерно понимаем, на какой уровень поднимутся реки и какая может возникнуть угроза мостам. Иногда приходится вскрывать дорогу, чтобы сохранить мосты. Так называемый проран. Конечно, это работа компании, которая содержит мосты. Однако «Примавтодор» присутствует во всех районах края и помогает этим подрядным организациям сохранить мосты в случае ЧС.

– Лето – это не только про дожди. Расскажите, почему некоторые работы оставили на разгар туристического сезона? На дороге Анна – Ливадия, например, все разрыли в середине лета.

Если коротко, такое происходит из-за организации работ. На дороге Раздольное – Хасан, например, работали новички отрасли. Надо было предусмотреть интенсивность движения, и исходя из этого, планировать работу. Однако подрядчик работал так, как удобно ему. Гнев водителей понятен. Перекапывать весь ремонтный участок полностью, конечно же, не стоит, нужно менять земполотно небольшими участками, хоть это и неэффективно с точки зрения сроков выполнения работ.

Главное, что критика жителей, – это обратная связь. Подрядные организации к этому прислушиваются и делают выводы.

Реконструкция моста на трассе Осиновка – Рудная Пристань – Терней в Михайловском районе. Фото: АО «Примавтодор»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.