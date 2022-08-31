Будущее приморского меда под вопросом? Фото: Александр ХИТРОВ

Шестой фестиваль «Медовое раздолье» прошел на центральной площади в селе Анучино. Пчеловоды с Дальнего Востока представили сладкую продукцию гостям ярмарки, а организаторы фестиваля устроили яркую культурно-развлекательную программу: мастер-классы, викторины, концерты творческих коллективов Приморья и многое другое. Помимо веселья в актовом зале администрации состоялся круглый стол с участием представителей работников медовой отрасли, а также природоохранными организациями. По итогу собрания была подписана резолюция, обозначающая проблемы ведения медового хозяйства и взаимодействию пчеловодов с лесозаготовителями. И это – самое интересное.

Яркая культурно-развлекательная программа ждала гостей. Фото: Александр ХИТРОВ

СТОЛИЦА ЛИПОВОГО МЕДА

На развернувшейся ярмарке были представлены различные виды медовой продукции: от самого сладкого лакомства до восковых свечей, перги, питного меда и другого. На дегустации запить мед можно было настоящим таежным чаем из самовара.

Пчеловодство это не только про мед, но и многие другие продукты. Фото: Александр ХИТРОВ

Несмотря на изобилие сортов меда, сами пчеловоды выделяют особый, «приморский» вид – липовый. Во-первых, липа – лучший и экологически чистый медонос. Ну а во-вторых, Приморье считается столицей липового меда. Только в советское время край обеспечивал до 40% от общего объема меда на страну. Сегодня этот показатель много ниже. Ну, а если брать мед липовый, но его качают в регионе от общего объема около 90%.

– Приморский мед уникален видами липы: Таке, Маньчжурская и Амурская, – рассказывает Александр Юркин, пчеловод из села Тигровое. – Это сорта липы, которые дают уникальный вкус. Он сильно отличается от башкирской липы нежностью, тонкостью, ароматом. А если с белых сот выкачивать, то вкус вообще будет уникальным.

На празднике прошла дегустация меда. Фото: Александр ХИТРОВ

Кому-то медовое ремесленничество передается из поколения в поколение, а кто-то решил заниматься этим просто потому, что друзья попросили. Так, Олег Пазенко из Уссурийска уже шестой год занимается пчелами. История его пасеки началась с желания попробовать хороший и качественный продукт.

– Раньше я покупал мед в магазине, но он меня не устраивал. Решил сам попробовать заняться этим. И знаете, он получился другой, более вкусный. Тогда я продолжил заниматься этим делом. А когда втянулся, то помимо меда пошли и свечки, крема, деревяшки резные, – вспоминает Олег. – Вообще люди занимаются этим по разным причинам: кому-то интересно с этими мелкими букашками возиться, а мне мед интересен просто как мед. Угощаешь им друзей, а они спрашивают, почему у тебя такой вкусный получается? Да просто потому, что он таким и должен быть. Это тоже приносит свою радость.

Куда без ярких нарядов на праздник? Фото: Александр ХИТРОВ

Со слов пчеловодов ярмарки, подобные этой, просто необходимы краю. Люди больше узнают о главном пчелином продукте и обо всем, что с ним связано.

– В Анучино за медом едут со всего края, – продолжает Олег Пазенко, – ведь село является столицей липового меда. Переселенцы со всей России сюда ехали – здесь находится крупнейшая медоносная база в крае! Это если о липе говорить, которой, к слову, становится все меньше.

В Приморье самый «топовый» мед – липовый. Фото: Александр ХИТРОВ

ШВЕДСКИЙ СТОЛ ДЛЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКА

Пока жители и гости края вкушали сладкий продукт, те, кто его производит, в это время рассказывали о своих проблемах в актовом зале администрации села Анучино. На круглом столе присутствовали пчеловоды со всего Дальнего Востока, председатели союзов, а также представители природоохранных организаций. Самый острый вопрос – вырубка липы в зонах покоя.

В октябре 2016 года экс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский «официально» расширил зоны, где запрещена промышленная вырубка липы. Согласно тому документу нельзя вырубать деревья этого вида в радиусе трех километров вокруг зарегистрированной пасеки. В 2018 году данный план все еще разрабатывался, уже при новом губернаторе Олеге Кожемяко. В январе 2021-го изменения к Лесному плану Приморского края были утверждены – объемы рубок липы были сокращены, а «зона покоя» по липе была увеличена с 1,2 до 1,7 миллиона гектаров.

В рамках фестиваля прошел круглый стол – специалисты озвучили проблемы медовой сферы. Фото: Александр ХИТРОВ

Однако цифры красиво выглядят только на бумагах. В реальной жизни липа как рубилась, так и рубится, и даже так называемые «зоны покоя» не преграда для тех, кто обеспечил себя «легальными» документами.

Пасека Александра Юркина стоит на участке, взятом по программе Дальневосточный гектар, на окраине села Тигровое. На нем уютно разместились улики, апиторий, пасутся гуси и куры. Небольшой огород и два деревянных жилых дома. Участок расположен в распадке – справа и слева густой лес. Во времена своей молодости Александр успел пожить и в Европе, и в США. Однако душой и телом прилип именно к Тигровому. «Природа здесь хорошая», – говорит Александр. Однако костлявая рука капитализма добралась и до здешних диких мест.

– В Тигровом начались незаконные рубки непосредственно в самих зонах покоя, – делится с присутствующими своей бедой Александр Юркин. – Не так давно я был свидетелем и даже снимал вырубленную и спрятанную лесозаготовителями липу. Министерство лесного хозяйства Приморского края насчитало тогда ущерба на какие-то 100 тысяч рублей – смешные деньги для лесозаготовителей. А еще рядом с нашими пасеками, там, где должны появляться «зоны покоя», находятся лесные кварталы, которые почему-то не входят в эту самую «зону покоя». Тем самым, те же лесозаготовители, скажем, возьмут с левой сопки дуб, ясень, а липу нет – потому что тот квартал защищен «зоной покоя», а с правой возьмут все – потому что «зоны покоя» на ней почему-то уже нет. А пасека находится посередине, в распадке. Почему нет простого большого круга с трехкилометровым радиусом, где все квартала входили бы в эту «зону покоя»? Сделано все как-то выборочно.

Также Александр обратил внимание и на регистрацию самих пасек. С его слов, пока идет оформление документов, то место вырубается под корень. В итоге пасеку поставить можно, вот только что на ней делать пчелам?

Перед пчеловодами Приморья стоит важная задача по сохранению медоносной липы. Фото: Александр ХИТРОВ

На этот год всего на интерактивную карту в Приморском крае нанесены более 730 пасек, большая часть из которых – стационарные, и лишь треть – кочевые. Ну а в том же селе Анучино пчельники есть практически у каждого жителя.

С проблемой вырубки липы согласен и Олег Пазенко, пчеловод из Уссурийска. Однако, по его словам, трехкилометровая «зона покоя» – недостаточное пространство, для пчелы этого мало.

– Вырубка липы – это главная проблема пасечников, – говорит Олег. – Трехкилометровая «зона покоя» не дает всех условий. Принято считать, что эффективная дальность полета пчелы составляет три километра. Я же считаю, что на нашей липе она до семи километров может спокойно летать и эффективно приносить нектар. Во всех учебниках по пчеловодству написано даже, что в одном месте нельзя стать больше 250 пчелосемей. А в той же Никитовке в один год стояло где-то 2,5 тысячи – и это на одну деревню. Да они за три дня бы выбрали эти три километра.

Но не все так плохо. Со слов Александра Олифиренко, директора АНО «Центра природоохранных инициатив», в министерстве лесного хозяйства региона наметился небольшой разворот – начали пересматривать договоры аренды. Все дело в стоимости, которую платит лесозаготовитель государству в обмен на право срубить дерево.

– В последние два года лед тронулся, – выступает перед собравшимися Александр. – Те договоры, что когда-то были заключены с арендаторами, пересматриваются. Последние этому очень сильно сопротивляются по понятным причинам. Они же привыкли к изобилию, к лесу относятся как к месторождению древесины. Когда лесозаготовитель заключает договор аренды, он платит государству, то есть в федеральный бюджет, за кубометр древесины порядка 100 рублей, за липу – еще меньше. А продает уже в среднем по 200-300 долларов. За дуб вообще до 1200 долларов доходила цена. Липа также поднялась в цене. И понятно, что договор аренды – это такой входной билетик на шведский стол – заплатил за вход и жри, сколько хочешь.

Приморский мед любят не только в родном крае, но в других регионах страны. Фото: Александр ХИТРОВ

При этом Александр подчеркнул уже высказанный ранее тезис – все начало двигаться в нужную сторону. Речь об официальных аукционах, где древесина уходит не за 100 рублей кубометр, а за 5-6 тысяч. По итогу объем сборов с лесного хозяйства вырос более чем в десять раз – с каких-то 400 миллионов до 5 миллиардов рублей в год. Это позволило увеличить зарплату лесникам – с 14 до 40 тысяч, а то и больше.

На подвижки отреагировал и координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин:

– Здорово, что успехи Дальнего Востока по региональным мерам сохранения липы, а также по привлечению общественников к контролю над лесопользованием через институт общественных инспекторов, сегодня заинтересовал почетных гостей одного из самым медовых регионов с другой стороны Урала – Башкирии. Действительно, оба инструмента для сохранения диких медоносов, несмотря на сложность в реализации, заслуживают дальнейшего развития и в наших тигриных регионах, и в передаче и закреплении этого опыта в других по всей России. Уверен, что не только объемами качественного липового меда, но и ответственным подходом к контролю над лесопользованием и его развитием могут войти в историю пчеловоды Дальнего Востока и Приморья в частности.

Несмотря на то, что фестиваль «Медовое раздолье» несет в себе радость и позитив, ложка дегтя все равно будет присутствовать – это вырубка липы. Ведь без такого важного медоноса и о будущих фестивалях можно попросту позабыть, как и об уникальном и мягком вкусе липового меда.

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