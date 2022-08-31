Алексей Виноградов приехал в Дальнегорск, чтобы решать дела судебные. И застрял на 4 месяца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Казусная история произошла с 50-летним жителем Беларуси. В стране он живет больше 30 лет, переехал после армии. Дальше работа, жена, дети. Вот только юбилей брака – дату в 25 лет – супруги праздновали раздельно, по видеосвязи. Мужчина больше четырех месяцев почти «заперт» в Приморье. Причина схожа со сценарием плохой черной комедии. Оказалось, что Алексей Виноградов мертв. Так, по крайней мере, считают на его малой Родине.

«Комсомольская правда – Владивосток» оперативно вышла на героя истории. Передаем из первых уст, как так вышло, что родной город Дальнегорск в Приморском крае, где вырос Алексей, «похоронил» мужчину.

СЕБЯ УВЕЗ СО ВСЕМИ ДОКУМЕНТАМИ

– Срок действия паспорта (российского) заканчивался. И я обратился в паспортный стол Псковской области. Это приграничная территория, куда-то далеко ехать нет нужды. Сотрудники направили запрос о месте и дате рождения, и началось. Почему почти год ждал – не знаю. Не совсем понимаю, что они там делали. Что-то согласовывали, пока ходил с временным паспортом. А потом приходит ответ, девушка в трубку сказала, что мертв. И мама моя, проживающая в Дальнегорске, подтвердила: говорит «по бумагам ты погиб».

Алексей работает в частной компании международным водителем Минск-Вильнюс, большую часть времени проводит в Полоцке (Беларусь). Ехать в родные земли – довольно затратно. Поэтому сначала мама героя Галина обошла несколько инстанций, попробовала решить проблему дистанционно. Ничего не выходило. Потребовали личное присутствие «умершего», чтобы исправить записи в базе данных. Все (больницы, прокуратура) советовали сразу идти в суд.

ЕСТЬ ТЕЛО – ЕСТЬ ДЕЛО

По словам Алексея, в Приморском бюро все-таки признали ошибку патологанатома. Косвенно. Сообщили, что все проверят и привлекут к дисциплинарной ответственности. Выяснилось, что в морг Дальнегорска доставили тело почти полного тезки – Александра Юрьевича Виноградова. Он на год младше Алексея и погиб 22 января 2021 года. Свидетельство о смерти выписали по данным полиции – вероятно, именно сотрудница морга Елена Б. перепутала имена. Может, устала. А может, и халатность имеет место...

Все документы в распоряжении редакции. Ясно одно: единственное, что сделало бюро для того, чтобы восстановиться в списке живых...вновь отправило в суд!

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА СПУСТЯ И ПОЛМИЛЛИОНА ПОТЕРЯННОЙ ЗАРПЛАТЫ

– Я поехал в Дальнегорск. Ничего не оставалось, мама справится сама не могла. Пересылал ей все электронные версии документов, не принимали. На работе взял отпуск за свой счет. Деньги кончаются. Моя зарплата за четыре месяца составила бы почти 500 тысяч рублей. Жена и двое детей остались в Беларуси. Супруга, конечно, тоже работает, но этого недостаточно. Бьюсь с органами за право на жизнь, – уточнил редакции Алексей.

Иск в суде Дальнегорска приняли, но рассмотрение состоится только 13 сентября. Одну годовщину, 25 августа, супруги уже отметили раздельно. Не дай бог, что ждет еще одна такая.

ОФИЦИАЛЬНО

Узнав об истории, «Комсомольская правда – Владивосток» незамедлительно спросила обо всем местную прокуратуру. В пресс-службе регионального ведомства ответили, что проверка по публикациям в СМИ и социальных сетях организована. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. Но перед тем, как карать виновников, нужно сначала воскресить Алексея. Редакция дождется решения суда.

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