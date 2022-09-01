Устали сидеть под замком. Приморье ждет новую волну COVID-19

Ирина Георгиевна Горбунова. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Еще весной вся Россия смогла спокойно выдохнуть, так как казалось, что коронавирус отступил. Спустя почти три года люди избавились от масок и черно-белых «билетов», без которых нельзя было попасть в кафе или кинотеатры. Но, видимо, мы слишком рано расслабились, ведь в самый первый день августа 2022 года COVID-19 вновь нанес удар, и оперативный штаб Приморья вновь стал публиковать ежедневную статистику по росту заболеваемости. По последним данным, число заразившихся почти достигает 500 человек в день, и цифра неуклонно растет. Из-за новой вспышки мы решили напомнить о том, как передается вирус, как себя обезопасить, а также ответить на вопрос, почему край не может достичь планки коллективного иммунитета в 65%. Подробно обо всем рассказала заместитель главного врача по медицинской части в КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1» Ирина Горбунова.

– Как люди заражаются COVID-19?

– В основном воздушно-капельным путем, например, когда кто-то рядом кашлянул или чихнул. Но кроме этого подхватить болезнь можно и через руки, которыми мы беремся за поручни в автобусе.

За эти три года мы многому научились. Мы проходили эпидемию гриппа много раз, и она ничуть не лучше, чем нынешняя. Люди должны привыкнуть к тому, что такая болезнь есть и никуда не исчезнет, поэтому не надо паниковать, достаточно придерживаться правил профилактики. К тому же коронавирус – вакциноуправляемая инфекция, как и грипп.

Еще лет 10 назад были сильные эпидемии, когда я только начинала работать, они были ужасные, много человек болели и переносили гриппозные пневмонии. Но у нас была сильная прививочная кампания. Болезнь никуда не делась, но сейчас она не такая тяжелая, и Роспотребнадзор ее контролирует.

– Какие люди наиболее подвержены коронавирусу?

– Абсолютно все. Раньше мы говорили, что дети мало подвержены, потому что болели сплошь взрослые, а процент детей был маленький. Сейчас он тоже небольшой, но, возможно, это потому, что каждый родитель охраняет своего ребенка: как только у него появляется насморк, его оставляют дома, а взрослые даже с признаками простуды продолжают ходить на работу и заражать других.

Другой вопрос, для кого он больше всего представляет угрозу. Опасен он для тех категорий, у которых снижен иммунный ответ: это пациенты с хроническими болезнями, в особенности с сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом и онкологиями. С сегодняшним вирусом у большинства инфекция протекает по-разному: у него короткая длительность и меньший процент ухудшений, но как раз у хроников осложнения наиболее вероятны. У этой категории риск в том, что после ковида развиваются нарушения ритма, которые приводят к плохой свертываемости крови и тромбообразованиям.

– Изменились ли с новой вспышкой меры профилактики?

– Нет, они все те же самые. Думаю, с начала пандемии все выучили, что не стоит дышать в затылок друг другу, лучше держать дистанцию в полтора метра, и в автобусе не надо стоять вплотную. Когда приходишь с улицы, помыть руки с мылом, также желательно обработать телефон салфетками с антисептиком. Рабочий стол стоит протирать два раза в день и каждые два часа проветривать кабинет, если в офисе вас много. И главное – сделать прививку.

Сейчас вирус не такой тяжелый, каким был раньше. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Иногда встречается мнение, что лучше переболеть COVID-19, чем привиться. Что говорят эксперты насчет этого?

– Прививка не предохраняет от болезни, но с ней вирус протекает легче, с меньшими потерями. Иммунитет против коронавируса не стойкий, после того, как вы переболеете, к 6-7 месяцам он начнет снижаться, но после прививки он подрастает. Поэтому лучше вакцинироваться.

В прошлом году кампания по вакцинации была активная, с июля по ноябрь приходило много людей. Но с ноября по декабрь прививочная кампания затормозилась, и только сейчас, когда уровень заболеваемости вновь начал расти, жители поняли, что нужно создать прослойку населения с нормальным иммунитетом. Потому что дышать в масках и сидеть дома под замком – невозможно, все от этого устали и хотят нормальной жизни.

– Какие побочные действия есть у вакцин?

– В России существует несколько вакцин: «Спутник V», Sputnik Light, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». По структуре своей они разные, например, некоторые делаются на основе остатков генных мутаций, но направлены они на одно и то же.

Побочные действия, а лучше сказать, возможные варианты, которые могут проявиться, есть у всех вакцин, не только против COVID-19. Это аллергическая реакция, слабость и температура. Но паниковать не стоит, достаточно пить много жидкости и жаропонижающие.

Хочу отметить, что людям старшей возрастной группы и болеющим сахарным диабетом также нужна прививка от пневмонии. Жители умирают не от самого коронавируса, а от осложнений, то есть тромбоза и вирусных пневмоний, которые в отличие от бактериальных развиваются молниеносно: утром поражение легких может быть 20%, вечером уже 80%.

– Какой сейчас коллективный иммунитет в Приморье?

– Не очень высокий, мы до сих пор не достигли желаемых 65-70%, и думаю, сейчас процент снижается, так как не все серьезно относятся к вакцинации. Некоторые не умеют правильно расставлять акценты, например, начинают беспокоиться из-за онкологии, когда она уже появилась. Мы всегда говорим, что нужно проходить диспансеризацию, но не все слушают, а ведь о своем здоровье надо заботиться.

По мнению специалиста, лучше сделать прививку от ковида, чем переболеть им. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Как вы считаете, насколько Приморье готово к новой волне коронавируса?

– Мы смогли передохнуть только пару месяцев. В декабре 2021 года все начало идти на спад, в январе 2022 года после 10-х чисел было спокойно, но в феврале началась сумасшедшая волна, в день поступало по 500 звонков.

Но опять же, сейчас не та инфекция, что была раньше. Тогда были тяжелые пациенты, мы всех отправляли в стационар. Болезнь протекала около 20-30 дней, цепляя осложнения, люди не могли поправиться и даже после выхода с больничного не чувствовали себя здоровыми. Сейчас же болезнь больше похожа на ОРВИ, есть высокая температура, но она держится три дня. Поэтому не надо пугаться, пейте больше жидкости, витамины C, D и парацетамол.

В феврале была прослойка людей, у которых высокая температура длилась семь дней. Тогда же мы ввели дистанционное обслуживание вызовов, потому что их сыпалось очень много, обслужить всех было нереально, также мы не хотели создавать в амбулаторно-инфекционных центрах еще большее количество болеющих.

Из-за большого количества звонков подключились все сотрудники. Я много лет проработала в медицине, но никогда не думала, что по телефону можно оценивать состояние человека и понимать, может он отлежаться дома, или ему лучше поехать в больницу, вызвать доктора домой. Оказалось, что очень легко услышать, нужен пациенту врач, или можно порекомендовать пропить витамины. Мы приобрели колоссальный опыт.

Сейчас такой практики у нас нет, хоть заболеваемость выросла. Но, повторюсь, сейчас ковид более легкий, и по клиническим рекомендациям необязательно делать повторный ПЦР-тест. Когда пандемия только началась, его делали при первом обращении в больницу и контрольный после лечения, сейчас же вирус элиминируется из организма, поэтому можно не проверяться на 10 или 25 день.

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