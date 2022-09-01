Бизнес на плюшевых единорогах и чайках

Символ Владивостока – чайки. В тельняшках! Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Заниматься любимым делом, работать на себя и получать хороший доход – об этом мечтают многие. Дизайнер Ксения Попова уверена, что путь к реализации этой мечты начинается с четкого плана. А регистрация в статусе самозанятой и поддержка центра «Мой Бизнес» помогли ей решить вопрос, где и кому продавать свою продукцию. Ксения создает мягкие игрушки – милые, лупоглазые, аутентичные, приморские. Длинноносая чайка в тельняшке пользуется популярностью у жителей и туристов и претендует на то, чтобы стать народным маскотом Владивостока.

Сделано в Приморье: с любовью и фантазией

– Я уже шить не успеваю. Три-четыре дня продаю на ярмарке на Фокина, а потом бегом домой шить-шить-шить. В конце сентября ярмарка закончится, и будет, наконец, передышка, чтобы …шить, шить и учиться, как развивать свой бизнес дальше, – говорит дизайнер мягких игрушек и сувениров Ксения Попова, раскладывая на прилавке свой товар.

Ксения Попова, дизайнер мягких игрушек и сувениров. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

На ярмарке «Сделано в Приморье» Ксения работает по пятницам и в выходные. Все игрушки сделаны вручную, по собственным эскизам и выкройкам, средняя цена – 400-600 рублей. Все морское – чаек, медуз, осьминожек, русалок – разбирают туристы на сувениры, школьники и студенты покупают смешных лягушек и крепят их на рюкзаки, детям берут мягких единорожек, зайцев, мишек, куколок, с которыми приятно обниматься.

Хит продаж – чайка в тельняшке с забавным длинным клювом. Сначала этот был рисунок, который дизайнер сделала карандашом, раздумывая над тем, как порадовать туристов и создать приятные впечатления о Владивостоке. Чем больше раздумывала Ксения, тем длиннее становился клюв у чайки.

– Некоторые даже не могут поверить, что все это ручная работа! Мне очень нравится общаться с покупателями, все рассказать, показать. После ярмарки у меня столько энергии, хочется создавать новые шедевры. Куда только не разъехались мои игрушки! – делится впечатлениями дизайнер-предприниматель.

Любимое дело, которое приносит постоянный доход

С детства Ксения любила мастерить для себя игрушки из тряпочек, ниточек и пуговиц. Дипломная работа на факультете графического дизайна ДВФУ на тему «Разработка фирменного стиля для зоопарка» превратилась в первую коллекцию забавных плюшевых зверьков. Заказы стали поступать от друзей и знакомых. В квартире появилась профессиональная швейная машинка и оверлок. Но зарабатывать на производстве игрушек на постоянной основе не получалось.

А еще есть такие морские единороги. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Шить хочется, а куда девать? – вспоминает Ксения Попова. – Ярмарки для hand-made мастеров проводились нерегулярно. Аренда торгового места «съедала» много. Когда я узнала, что на ярмарке «Сделано в Приморье» можно получить торговое бесплатно, то сразу обратилась в центр «Мой бизнес». Одним из условий была регистрация в статусе самозанятой. Я зарегистрировалась за пару минут через приложение! Конечно, мне выгодней легализовать свою деятельность и получить бесплатное торговое место в центре вместо того, чтобы платить по 5000-6000 рублей в разных местах.

Ярмарку «Сделано в Приморье» на улице Адмирала Фокина с 2019 года проводит центр развития предпринимательства «Мой бизнес». Торговое место в центре города гарантирует постоянный поток клиентов и помогает стать узнаваемым. По словам Ксении Поповой, благодаря участию в ярмарке «Сделано в Приморье», она смогла полностью сосредоточиться на любимом деле и перестала искать подработки. На ярмарке ее необычными игрушками заинтересовались владельцы сувенирных магазинов и предложили сотрудничество, уже есть корпоративные заказы к Новому году на пошив кроликов.

В планах у владивостокского дизайнера мягких игрушек – расширять производство и уменьшить зависимость от сезонности спроса. Когда ярмарка закроется на перерыв между осенним и новогодним сезонами, Ксения намерена пойти учиться в школу предпринимательства в центр «Мой бизнес». Обучение – за счет государственного бюджета. О всех мерах господдержки для самозанятых можно узнать на сайте центра «Мой бизнес» Приморского края.

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