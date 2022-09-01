Диспансеризация в Приморье – обычный медосмотр или шанс к здоровому долголетию?

Статистика показывает, что молодежь Приморья стала активнее проходить медосмотры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однажды моя подруга Юля, которая выросла в семье врачей, решила пройти ежегодное обследование. Она делает это постоянно, потому что для нее и ее родных это хорошая и полезная привычка. В тот раз Юля позвала с собой за компанию свою знакомую – Кристину. Женщина не особо видела в этом смысл, но все-таки согласилась. Это было одним из самых верных решений в ее жизни. Казалось бы, у совершенно здоровой Кристины выявили серьезные проблемы с сердцем, а она все это время думала, что не очень хорошо себя чувствовала из-за усталости. Мы пообщались с главным врачом Владивостокской клинической больницы №4 Еленой Новицкой о том, кому стоит пройти диспансеризацию, и как вообще обстоят дела с проверкой своего здоровья у приморцев.

Елена Валерьевна Новицкая. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Насколько важно жителям Приморья проходить диспансеризацию?

– Диспансеризация – очень легкий и быстрый способ определить первоначальные признаки или факторы риска у конкретного человека. Она предполагает такой комплекс обследования, который за минимальное время и минимальными инвазивными процедурами позволяет определить заболевания сердечно-сосудистой, легочной системы, риски или факторы, указывающие на онкологические заболевания. И второй этап – углубленная диспансеризация. Вот она позволяет выявить более тяжелые поражения органов и систем организма, как можно скорее начать лечебно-профилактические мероприятия и предотвратить действительно очень грозные осложнения, в том числе злокачественные.

– Как часто вообще стоит проходить медосмотр?

– Медосмотр проводится в нескольких вариантах. Ежегодный медосмотр, профессиональный осмотр и диспансеризация. На самом деле это очень важное и масштабное мероприятие, сохраненное с советских времен. Второй вариант – это профосмотры, которые организует работодатель, когда выявляются факторы вредного воздействия работы. И здесь уже другой комплекс мероприятий, который проводится за счет средств работодателя.

– Были ли еще в Приморье случаи, когда во время медосмотра у человека удалось на ранней стадии обнаружить тяжелое заболевание?

– Безусловно, каждый житель Приморья, который приходит в поликлинику, рассчитывает, что ему скажут, что все хорошо, нет никаких проблем. Но, к сожалению, таким образом довольно часто находят различные заболевания. Это и гипертоническая болезнь, и сахарный диабет, это заболевания желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы. И, конечно, онкологические, причем выявляются даже в поздней стадии, 3-я, 4-я, когда пациенту уже мало чем можно помочь. И это морально более тяжелая ситуация для всех: врачей, пациента, его близких. Поэтому не нужно запускать болезнь в тяжелую стадию, нужно заранее пройти диспансеризацию и точно уже знать, что у вас все в порядке со здоровьем и не требуется никаких инвазивных процедур.

– Кто чаще всего следит за своим здоровьем? Молодое поколение или все-таки люди постарше?

– Какую-то определенную тенденцию нельзя назвать – есть и молодые, есть и люди, которые уже закончили трудовую деятельность. И если на больших предприятиях процесс медосмотров и диспансеризации как-то выстроен, и работодатель следит за этим мероприятием, то, к сожалению, работники торговли, самозанятые граждане и лица старшего пожилого возраста приходят в больницу только тогда, когда уже что-то болит и нужна неотложная помощь. Это не очень благоприятная ситуация и для врачей, и для самого пациента, поэтому мы призываем всех, особенно тех, кто не имеет организованной и спланированной сохранности здоровья на предприятии, все-таки самостоятельно обращаться в поликлинику.

В основном медицинские осмотры проходят люди от 45 до 65 лет. К счастью, увеличилось количество молодых людей. Многие граждане проходят медицинский check-up в частных клиниках, но на данный момент выявить факторы риска и разработать программу лечения можно и в поликлиниках. Наша поликлиника на данный момент проводит акцию, участие в которой может принять любой желающий. Наш check-up включает расширенный спектр анализов, позволяющий выявить многие факторы риска.

– А есть ли статистика, какие заболевания чаще всего выявляют на медосмотрах?

– С большим отрывом лидируют заболевания сердечно-сосудистой системы. Также часто выявляются онкология, заболевания органов дыхания.

– Кто может пройти диспансеризацию? Например, может ли это сделать школьник?

– Любой совершеннолетний житель России. А лица до 18 лет проходят медицинский осмотр в учреждениях на базах детских поликлиник, либо во время выездных осмотров.

– Где и когда можно пройти диспансеризацию?

– Благо, что сейчас можно провериться в любой день, даже в субботу. В нашей поликлинике медосмотр проходит с 08.00 по 20.00 в будние дни и с 08.00 по 15.00 в субботу. С собой возьмите только полис и паспорт. Врач определяет траекторию движения пациента, в зависимости от того, какие есть вредные привычки, факторы или фоновые заболевания, которые предрасполагают к развитию заболеваний, выстраивается процесс обследований. Есть общий план, который проходит каждый человек, и индивидуальный план, так называемая углубленная диспансеризация.

– Какие диагностические исследования проводятся в рамках диспансеризации?

– В каждой возрастной группе исследования различаются. Базовые исследования – это клинический анализ крови, глюкоза, холестерин, флюорография, ЭКГ, у женщин – осмотр гинеколога и взятие мазка на атипичные клетки.

– Проводят ли дополнительные обследования?

– Пациенты, у которых выявлены отклонения, направляются на второй этап диспансеризации, где проходят более глубокое обследование. Еще для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, в Дальзаводской больнице предусмотрена отдельная программа обследований.

– Чем завершается диспансеризация? Что происходит, если в ходе диспансеризации у человека обнаруживают отклонения в здоровье?

– Завершается диспансеризация передачей информации о всех обследованиях участковому терапевту, который принимает ответственность за пациента и выстраивает дальнейшую траекторию наблюдения, или же человеку даются рекомендации по здоровому образу жизни, обозначению следующей явки. Если у пациента выявлено какое-то заболевание или факторы риска, тогда он уже берется на диспансерный учет.

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