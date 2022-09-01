Дальний Восток – это житница, кузница и здравница для всей страны

Владимир Сунгоркин – частый гость во Владивостоке. На снимке гендиректор «Комсомолки» общается с приморскими радиоведущими. Фото: Сергей БАЛАНОВ

– Почему прижился Восточный экономический форум? Региональное мероприятие, казалось бы, а вся Россия туда съезжается. Дальневосточники, что ли, по всей стране развелись?

– А почему ему не «прижиться», как ты выражаешься, если учесть, что Дальний Восток является житницей, кузницей и здравницей для России? Если он – поставщик рыбы, золота, угля, древесины… И это притом что там живет процентов семь населения страны.

– Так мало?

– Мало. Но для форума это может быть темой для обсуждения, а не препятствием для проведения.

Форум существует как некая площадка или, проще говоря, тусовка деловых и околоделовых людей. Дальний Восток – целый отдельный мир невероятных перспектив и огромных возможностей. В общем, для меня тут никакой загадки нет.

Ну и плюс то, куда мы ввалились в последние годы, – это санкции.

– А не минус?

– Они же начались не с 24 февраля 2022-го, а с 2014 года, с момента присоединения Крыма. И с тех пор санкции только нарастали. Портились отношения с Европой, с Америкой, с Западом в целом. И по закону сообщающихся сосудов получается, что Дальний Восток в этой ситуации приобретает все большее значение.

– А можно ли сказать, что наш дальневосточный мир оказался более подготовленным к этому разнузданному санкционному прессингу, нежели, допустим, Центральная Россия?

– Я думаю, что формулировка «более подготовленный» – она такая романтическая. Ни черта никто не подготовленный. Подготовка – это, в частности, возможности инфраструктуры. Попросту говоря, у нас должно быть достаточно дорог… И вот с этой точки зрения никакой особой готовности принять тот товарооборот, который у нас был с Западом, у Дальнего Востока сейчас не существует.

Например. Железные дороги должны теперь пропускать дополнительные потоки угля, нефти, нефтепродуктов, которые прежде шли на Запад, а пойдут в Китай, Малайзию, Филиппины и далее. А загрузка дорог и так очень высокая. Буквально – пробки. Стоит огромная очередь на БАМе и Транссибе.

Скажем, угольщики – главные пострадавшие от всей этой ситуации, они, как на шахматных досках, ведут одновременно много партий для того, чтобы убедить правительство, РЖД расчищать пути для поставок угля в Китай и далее, в Азию.

ДВЕ ГЛАВНЫЕ БЕДЫ: ДОРОГИ И… ДОРОГИ

– И как же теперь тут вырулишь?

– Прежде всего надо ускоренными темпами построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Там же одна колея. И она загружена сегодня до предела. На БАМ сейчас высадилось большое количество военных железнодорожников, которые ведут отсыпку под рельсы, студентов туда летом отправляют, чтобы второй путь скорее уложить.

А разработчики, например, крупнейшего в мире месторождения коксующегося угля «Эльга» в Южной Якутии сегодня уже доведены до такого интересного состояния, что сами начали проектировать свою железную дорогу к морю. Хотят выйти к поселку с характерным названием Чумикан, соорудить там порт, причалы.

А это ни много ни мало – 500 километров по неудобоваримым территориям, где болота, горы, леса и вообще никто не живет.

– А ты не преувеличиваешь проблемы? Ведь уже ввели в эксплуатацию крупнейший автомобильный мост через Амур, соединивший Россию и Китай – Благовещенск и Хэйхэ. Завершено строительство и железнодорожного моста из поселка Нижнеленинское в китайский Тундзян.

– Сейчас уже идут разговоры о том, что из Благовещенска надо построить еще один мост через Амур. Но пока – только разговоры. Это все надо, надо, надо – ведь на самом деле дороги там находятся в очень плохом состоянии.

У меня свежее впечатление, я в июне проехал по автомобильной трассе федерального значения, которая называется Амуро-Якутская магистраль. Ее начали строить в 1928-м еще силами заключенных системы ГУЛАГ. И вот, я тебя уверяю, эта дорога на значительном протяжении до сих пор не асфальтирована, сплошные ухабы…

Там пыль стоит до неба буквально. Я проехал участок в 400 километров от Алдана до Якутска. И из этих 400 километров, дай бог, если 150 покрыто асфальтом, а километров 200 – проселочная дорога, ухабистая, по которой можно ехать со скоростью 30 – 40 километров в час.

И на всем этом пространстве есть ровно одна столовая, где могут поесть дальнобойщики. Ну и, наконец, апофеоз всего – отсутствие моста через реку Лена. Железная дорога на одном берегу, Якутск – на другом, и, как в восемнадцатом веке, все, что нужно северному городу, везут по реке... Так себе готовность, в общем.

Движение по железнодорожному мосту из поселка Нижнеленинское в китайский город Тундзян должно открыться в нынешнем году.

О ПУТИНЕ – МЕЧТАТЕЛЕ

– С другой стороны, есть же очень большие вливания в экономику Дальнего Востока. Я вспоминаю АТЭС сентября 2012 года, остров Русский. Приехал президент Путин. Я оказался с ним в одном лифте. И он говорит так мечтательно: через пятьдесят лет все это заработает, окупится. Говорю: а нам какая разница, нас же не будет! А он: Россия же останется. Скажи, пожалуйста, у тебя есть ощущение, что нужно 50 – 100 лет, чтобы нынешние вливания заработали?

– Ты знаешь, я опять не соглашусь, когда ты называешь это гигантскими вливаниями. Конечно, если вспоминать Владивосток 20 – 30-летней давности – он, конечно, сильно изменился. Но опять же, понимаешь, мы очень сильно отстали от наших соседей.

– От китайцев?

– Хочешь – от китайцев, хочешь – от японцев, хочешь – от монголов...

Я тебе сейчас выдам такую интересную тайну: Монголия очень быстро и очень интересно развивается. Поэтому я бы тут тоже не романтизировал ситуацию.

Да, мы перекинули мост на остров Русский, да, мы построили мост через бухту Золотой Рог. И для нас это – событие. Но на самом деле на фоне того, что происходит сейчас в бурно развивающемся Китае, это все – так себе.

Если ты смотришь с нашего берега Амура, из Благовещенска, на противоположный берег, ты увидишь, что там поднялся очень мощный, современный, большой город Хэйхэ. А 30 лет назад стоял прозябающий поселок с печным отоплением… Я-то все хорошо помню – как они рванули.

– А что делать тогда?

– Смотреть, правильная ли у нас экономическая политика. То, о чем говорят 20 лет.

– Хотя, казалось бы, на Востоке сейчас такие возможности для предприимчивых инициативных людей.

– Ну не только на Дальнем Востоке. Курс на импортозамещение – мощный толчок для развития. Уходят западные компании, ослабляется конкуренция, появляются новые возможности для местных производителей. Начиная от простейших вещей. Минеральная вода. В Приморье существует много источников минералки. Там есть вода «Ласточка», моя любимая. Знаменитая приморская. Там есть вода «Чистоводная». Есть «Горные ключи», «Шмаковка». Но… Я приезжаю в Приморье и вижу: вода в магазинах вся привозная. Потому что местные проигрывают в конкуренции огромным корпорациям.

А сейчас «БонАквы» и «Кока-колы» всякие освобождают прилавки. Так начинайте разливать свою воду.

ЛЮДИ УЖЕ НЕ ХОТЯТ ПРОЗЯБАТЬ

– Но населения все меньше и меньше.

– Населения у нас там мало, и люди на чемоданах сидят по-прежнему.

Понимаешь, мы постоянно думаем о том, чтобы наше государство стало мощное, а народ как-нибудь проживет. А вот наши граждане уже стали другими. И они не хотят жить как-нибудь. Вот им уже не нравится просто, как это было многие десятилетия, прозябать. Они, из нынешнего поколения, ну те, кто помоложе нас с тобой, много знают, много видели. И сравнивают.

И для начала едут в Москву.

И в Питер, в нем приморцы видят что-то родное. Тут море, там море. Тут моряки, там моряки. Тут у нас туманы и дожди, там – туман и дождь.

И третья точка – Краснодарский край, который тоже чем-то похож на Приморье. Но жить там лучше.

Если говорить о причинах убыли населения, то они банальны.

Количество льгот и каких-то радостей у жителя Дальнего Востока – минимальное. Нет какой-то волшебной колоды карт, глядя на которую он бы говорил: у меня здесь, во Владивостоке, зарплата выше, чем у тебя (как было в советское время)… Ипотека – дешевле, отпуск в полтора раза длиннее, а возможности для отдыха на месте прекрасные.

Самое интересное, что мы не открываем на все это глаза правительству. Все давно известно. Просто везде существует борьба лоббистских интересов. Везде, чего ни коснись. Минфин считает, что его задача сэкономить денежку. И никому ничего не дать. На всякий случай.

И так – чего ни коснись – везде есть свои лоббистские группировки.

– И как действовать?

– Проявлять политическую волю.

– Кому? Нам, президенту?

– Президенту, главе правительства, нам с тобой. У нас сейчас что главное? Денацифицировать Украину. Но я бы хотел, чтобы мы гораздо больше времени и сил уделяли тому, что Солженицын называл народосбережением.

– На Дальнем Востоке?

– В России в целом, а на Дальнем Востоке – особенно. Если в континентальной России, как ее дальневосточники называют, народ как-то сам выживает, то на Дальнем Востоке на все надо больше тратить ресурсов. Здесь и климат суровее, и оторванность от высокоразвитых центров значительная.

ГЕКТАР ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗНЫМ

– А «Дальневосточный гектар» не помог?

– Вот «Дальневосточный гектар» из этой же серии. Красивая, но недодуманная идея. Гектар идет по разделу, на мой взгляд, «ни туда ни сюда».

Для твоего личного подсобного хозяйства, вот домик поставить, огородик развести – тебе гектара много. Ты просто надорвешься его осваивать. Забор построишь вокруг и уже издохнешь экономически. А для того чтобы получать прибыль от земли – гектара очень мало. Тебе надо трактор покупать, кредитоваться, создавать какое-то товарное хозяйство. Корма выращивать для бычков, например. Для любого товарного производства тебе нужно хотя бы сорок гектаров!

ТИГР – ЭТО КРАСИВО!

– В повестке дня ВЭФ первым вопросом – дальневосточный тигр. Это что, самая важная тема, чтобы с нее начать?

– На таких форумах обсуждаются проблемы, обмениваются мнениями, прощупывают друг друга и ситуацию, а договора в основном заключаются о намерениях.

Что касается тигров… Во-первых, это красиво! Во-вторых, тигр наш – уникальный, неповторимый, его же больше нигде нет. Его надо сохранить! А это ведь целый комплекс проблем и условий.

Браконьеров стали нещадно гонять. Больше появилось егерей, охранников. Не только охота на тигра запрещена. В ареалах его распространения, в значительной части, запрещена рубка лесов. Созданы национальные парки.

Тигр на это хорошо, благодарно отреагировал. Очень интересно: зверь пошел вширь. Он стал выходить за пределы заповедных территорий, обживать новые места, размножаться там. Тигр пришел, скажу тебе радостную весть, на территорию Якутии. А ведь в Якутии тигра никогда не было.

ДОЛОЙ «КУРЯТНИКИ»! ДАЕШЬ ДВОРЦЫ!

– А что с туризмом на Дальнем Востоке?

– Приморцы и хабаровчане последние годы привыкли совершенно цинично ездить на курорты Китая. Десятки тысяч наших людей сейчас этой возможности лишились. Китай упорно держит антиковидную оборону. На остров Хайнань и в другие популярные места отдыха ты не поедешь. Все закрыто.

Лететь на дальний Запад тоже не получается – сообщение с Европой прервано.

На всем этом фоне юг Приморского края стал бурно развиваться. Но есть проблема: очень маленькие капиталы туда вкладывают. И поэтому строят всякие очередные «курятники».

– Давайте приглашать крупные капиталы!

– Мощный инвестор, к сожалению, создаст там новый конфликт.

– То есть?

– Там же свободных побережий почти не осталось. Надо по-честному сносить все эти дощатые сараюшки без канализации. Эти халупы – не только отсутствие комфорта. Это грязная вода, ротавирус, кишечные инфекции, в общем, черт его знает что. Плюс уничтожается экология морей, бухт.

А начнешь сносить «курятники» и возводить нормальные санатории – сотни мелких хозяйчиков восстанут: ты сносишь то, что построено поколениями и где опять-таки поколения отдыхали за три копейки. Народный гнев неминуем.

– Ну есть же опытные предприниматели, умеющие и создавать современные отели, и улаживать противоречия.

– Есть первый пример интересный. Потанин, не знаю, кто ему подсказал (есть подозрение, что, как всегда, президент Российской Федерации), но он всерьез занялся Камчаткой. С опытом Роза Хутор пришел на полуостров с большими деньгами и сооружает там правильные курортные объекты.

Индустрия отдыха на Камчатке долгое время развивались хаотично, без серьезных вложений. Иногда получалось неплохо. Сейчас здесь начинают появляться современные туркомплексы. Фото: Shutterstock

– Что такое правильный курортный объект?

– Он должен хорошо смотреться по архитектурному решению, иметь очистные сооружения, ухоженную территорию и сотни номеров. И тогда туда поедет не 150 человек, а 20 тысяч, 100 тысяч.

И О САМОМ ВКУСНОМ

– Признайся, какие дальневосточные блюда у тебя самые любимые?

– Я бы всем рекомендовал трепанга… Но нас сейчас с тобой заклюют, потому что это недешево – в Москве по 3 – 4 тысячи за порцию... Ну ладно, вот участники форума – люди же небедные.

Трепанг – это такая вещь интересная. Если ты без подготовки его ешь, то у тебя будет ощущение, что тебе просто хорошо сварили подошву от ботинка, варили ее долго, она стала мяконькой такой. И вот ты ее ешь – подошва и подошва…

Но это – для непонимающего. На самом деле трепанг – китайский деликатес. Его нельзя просто вот так – отрезал, прожевал, проглотил, запил рюмочкой водки. У трепанга есть очень тонкие неповторимые вкусы и ароматы. Надо их почувствовать. Поймать. Ощутить и насладиться!

– Я бы, пожалуй, лучше тогда строганину поискал...

– Прекрасная вещь. Ее много где предлагают. Это мощно замороженная рыба, ее режут такой стружечкой, потом в хороший соус с перчиком, с чесночком, с уксусом немножко.

Ну что ж, не хотите трепангов – поищите строганину.

– Ну на том и порешим.

– Главное – чтобы во всем был вкус и аромат Дальнего Востока.

О ЛЮБИМЫХ МЕСТАХ

– Да, чуть не забыл – а вот лично у тебя самые любимые места отдыха какие?

– На Дальнем Востоке у меня очень много мест, которые я люблю. Я люблю Камчатку, тут банально, но Камчатка того стоит. Я люблю Южную Якутию. Я люблю реку Улья на Охотском побережье. Это места все труднодоступные. Не для массового туризма, к счастью.

– К счастью?

– Массовый туризм несет в себе много диалектических противоречий… (Смеется.)

Река Улья, что в Хабаровском крае, знаменита тем, что в 1639 году, идя по ней на восток, русские землепроходцы во главе с казаком Иваном Москвитиным впервые вышли к Тихому океану.

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