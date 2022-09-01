Приморская филармония врывается в 84-й сезон с культурной программой в рамках ВЭФ и новым дирижером

Концерты в филармонии начнутся уже 2 сентября, на официальное открытие сезона запланировано на 8 число. Фото: Архив КП

Осень, а значит, пора! Приморская краевая филармония открывает новый 84-й концертный сезон с размахом. В рамках культурной программой на Восточном экономическом форуме уже 8 сентября любители классической музыки услышат концертную программу Тихоокеанского симфонического оркестра «Великие симфонии». Мероприятие пройдет под руководством нового главного дирижера и художественного руководителя оркестра Дмитрия Банаева. На сцене прозвучат сразу два великих произведения – Симфония № 5 Людвига ван Бетховена и Первый фортепианный концерт Петра Ильича Чайковского.

Пресс-конференция, посвященная новому сезону, прошла 31 августа. Фото: Елена Кищик

С 22 сентября стартует IX Фестиваль культур стран АТР. Первоначально мероприятие было посвящено классической музыке, но теперь это многожанровый фестиваль, где можно услышать и фолк, и эстраду, и даже рок.

По словам организаторов, среди участников очень интересен коллектив из Забайкальского края, который откроет фестиваль. Это Государственный русский инструментальный ансамбль имени Н.П. Будашкина, который представит свой проект «Легенды Дальнего Востока».

– Мы полагаем, что у этого проекта большие перспективы, – считает художественный руководитель Приморской краевой филармонии Татьяна Сергеева, – и в будущем он может стать новым жанром в российской музыкальной культуре.

Ольга Максимчук, заместитель культуры и архивного дела Приморья, так же отметила, что сегодня филармония работает в разных жанрах и на разные музыкальные темы:

– Мы видим в наших стенах и детей, и подростков, и старшее поколение. И это очень хорошо. У нас появились новые инструменты, современное цифровое и звуковое оборудование. Открываются виртуальные концертные залы. К тому же в новом сезоне зрителей ожидает еще два масштабных фестиваля. Это «Дальневосточная весна» и, конечно, ХIХ Международный Джазовый фестиваль, приуроченный к столетию российского джаза.

Подробнее о джазовом фестивале, который пройдет с 4 по 19 ноября, рассказала заместитель директора по концертной работе Татьяна Гатина:

– Наши зрители увидят известного российского певца конколезского происхождения Арсена Мукенди, яркий джазовый проект Сергея Головня Electro Machine, солистка которого, дива ASET, озвучивала многие русские и зарубежные фильмы, включая проекты Disney. Также на сцене Приморской филармонии выступит ансамбль Мелодия-Джаз-оркестр Георгия Гараняна, группа «Джаз Тайм» из Южно-Сахалинска, авангардное трио LRK, чьи гастроли сегодня проходят по всему миру, и многие другие интересные коллективы. А в День приморского джаза своими программами нас порадует группа Jazz Aqoustic Project и трио Василисы Макаровой, яркой, харизматичной вокалистки.

Новый художественный руководитель симфонического оркестра Дмитрий Банаев, лауреат Международного конкурса оперных дирижеров (Болгария, 2013), тоже поспешил поделиться своими планами на предстоящий сезон:

– На сцене Приморской филармонии мне хочется реализовать новую программу, как для взрослых, так и для детей. Скоро мы запускаем «Школу юных волшебников», самая главная задача которой, научить любить классическую музыку и заинтересовать подрастающее поколение. Для меня очень важно, что не только в коллективе, но и в руководстве Приморской филармонии люди любят классическую музыку. И теперь у меня есть возможность делать новые интересные проекты вместе с хорошими людьми.

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