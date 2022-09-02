Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за супертайфуна «HINNAMNOR»

Погода начнет ухудшаться 5 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Приморья объявили в крае штормовое предупреждение. По информации метеорологов портала «Примгидромет», из-за супертайфуна «HINNAMNOR» во Владивостоке и в некоторых районах на юге края ожидаются сильные дожди. Днем 5 сентября выпадет 15-49 миллиметров осадков за 12 и меньше часов, а вечером на юго-востоке ожидается 50 и больше осадков за такое же время.

Как отметили синоптики, ухудшения погоды будут и 6 сентября. Ночью и днем 6 числа выпадет примерно 15-49 миллиметров за 12 часов и менее, в общей сложности ожидается 50-110 миллиметров дождей в южных районах Приморья.

Порывы ветра достигнут до 15-20 метров в секунду, на побережье – до 23-28 метров в секунду, а на мысах до 35 метров. Утром 6 сентября в заливе Петра Великого, на юге района Поворотный — Золотой ожидаются опасные волны высотой в 4-5 метров, на открытой части акватории в 6-7 метров.

На реках Приморья прогнозируются подъемы уровня воды на 0,6-2 метра, на малых реках бассейна Японского моря – 3 метра. На юго-восточном и восточном побережье ожидается выход воды из берегов, подтопления дорог, низководных мостов. Наибольший удар стихии придется на Дальнегорский, Кавалеровский, Лазовский, Октябрьский, Ольгинский, Хасанский районы.

Во Владивостоке в ночь на 6 сентября и в первой половине дня за 12 и меньше часов выпадет примерно 50 миллиметров дождей, порывы ветра достигнут до 25 метров в секунду.

Из-за штормового предупреждения ГУ МЧС России по Приморью рекомендует жителям и гостям края не выезжать за город и в популярные места отдыха. Также не стоит купаться в акваториях и выходить в море на маломерных судах. Спасатели предупреждают о том, что из-за сильного ветра могут обрушиться слабозакрепленные конструкции.

Если вы попадете в беду или станете свидетелем чрезвычайного происшествия, стоит позвонить по номеру телефона «112».

Отметим, что мощный тайфун также нанесет удар и по Хабаровскому краю.

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