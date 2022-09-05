Во Владивостоке под проливным дождем наградили спортсменов «Дети Азии» и подпевали Клаве Коке

Во Владивостоке прошел фестиваль «Я, мы, тигр». Фото: Константин МИХАЙЛОВ

4 сентября Владивосток громки овациями встретил популярную певицу – яркую Клаву Коку. Звезда выступила на фестивале «Я, мы, тигр», несмотря на проливной осенний дождь. Самым верным зрителям осадки не помешали насладиться шоу, фанаты кричали песни любимой исполнительницы на всю центральную площадь.

Яркая Клава Кока выступила во Владивостоке. Фото: Константин МИХАЙЛОВ

Однако не только выступление хэдлайнера этого чудесного, пускай и дождливого, вечера запомнилось приморцам. На сцене в торжественной обстановке наградили призеров спортивных игр «Дети Азии». К юным победителям вышел вручать призы глава Владивостока Константин Шестаков. Также мэр объявил, что это далеко не последний праздник, посвященный началу учебного года. Такие мероприятия должны стать доброй традицией и обязательно будут проходить и в будущем.

Ребятам вручил награды мэр Владивостока. Фото: Константин МИХАЙЛОВ

За весь концерт певица Клава Кока исполнила примерно 11 песен, кто-то из зрителей отчалил домой после первой половины репертуара. Все-таки непогода внесла свои коррективы в концертную программу. Но исполнительница заявила, что для нее это было одно из самых крутых шоу в жизни, и она хочет приехать во Владивосток еще раз, но уже с сольным концертом.

Певица заявила, что это был один из ее лучших концертов. Фото: Константин МИХАЙЛОВ

Отметим, в этот вечер на сцене также выступила группа hehehe – это молодая команда из Владивостока, которая исполняет инди-рок. Также приморцы услышали песни группы певицы Alana O. А еще на празднике разыграли 10 билетов на концерт Егора Шипа. Он, как и Клава Кока, является артистом лейбла Black Star.

За весь концерт певица Клава Кока исполнила примерно 11 песен. Фото: Константин МИХАЙЛОВ

Фанаты кричали песни под проливным дождем. Фото: Константин МИХАЙЛОВ

На сцене наградили юных спортсменов. Фото: Константин МИХАЙЛОВ

Приморцы дождались главного хэдлайнера вечера. Фото: Константин МИХАЙЛОВ

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