Президент посетит Приморье 6-7 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Российской Федерации Владимир Путин 6-7 приедет на Дальний Восток с рабочей поездкой и примет участие в VII Восточном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе Кремля в воскресенье, 4 сентября.

6 сентября Владимир Владимирович ознакомится с тем, как проводят штабные учения «Восток-2022». Стратегические мероприятия проводят с войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генштаба ВС России. В тот же день президент проведет расширенное заседание президиума госсовета России. Основной темой повестки станет развитие национальной туристической инфраструктуры в современных условиях.

На площадке «Улица Дальнего Востока» Владимиру Владимировичу покажут интерактивную презентацию развития регионов ДВ, по видеосвязи подключатся резиденты территорий опережающего развития. По ВКС планируют провести еще одно мероприятие – встречу с ключевыми модераторами ВЭФ-2022. Ожидается, что в тот же день президент обсудит проблемы Приморского края с губернатором Олегом Кожемяко.

На пленарной сессии Путин выступит 7 сентября. Обращение президента, как и лейтмотив форума, посвящены «Пути к многополярному миру». Полная программа ВЭФ доступна на сайте.

Напомним, президент РФ уже принял участие на одном предварительных пленарных заседаний ВЭФ 3 сентября по рубрике «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Владимир Путин подключился онлайн.

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