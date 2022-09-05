Этап был жарким. Фото: Милана СОКОЛ

В Приморье завершился официальный сезон соревнований по дрифту RDS Asia. Финал оказался жарким во всех смыслах – отличная погода и накал страстей на гоночном треке. Победителем четвертого этапа стал Егор Шумилкин, а вот лидера всего сезона объявят позже, после тщательного подсчета очков за этот год. В октябре зрителей ждет еще одно автомобильное состязание – дрифт-шоу «RDS без границ», после чего гонщики отправятся на заслуженные «каникулы». А пока же расскажем о ярких моментах последнего этапа.

Без крашей не обошлось. Фото: Милана СОКОЛ

Шумилкин vs Контеев. Фото: Милана СОКОЛ

Традиционным местом встречи влюбленных в дрифт стал «Примринг». Участниками заключительной «зарубы» на трассе оказались 15 гонщиков из разных регионов России. Судить важные соревнования пригласили именитого дрифтера Геогрия Чивчяна из Красноярска, больше известного публике как Гоча.

Скорость и адреналин. Фото: Милана СОКОЛ

На грани. Фото: Милана СОКОЛ

С первых минут одиночных заездов стало понятно, что битва будет серьезной. Кстати, квалификация в этот раз сыграла большое значение, но об этот чуть позже. Лидером соревнований Tаnso с результатом 91 балл стал Алескей Передерей. Но основная битва, как и полагается, началась в парных заездах, которые проходили не на выбывание, а на баллы – их максимальное количество удалось набрать опытному Егору Шумилкину (9 за три заезда).

Алексей Передерей в деле. Фото: Милана СОКОЛ

Сюрпризов было много. Например, после перерыва в три этапа к соревнованиям вернулсись Алексей Линьков и Эдуард Моляров. Да еще как вернулись, буквально ворвались. Леша еще в квалификации продемонстрировав, что списывать со счетов ее не стоит. Не менее круто он проявил себя и в Tsuiso. Чего только стоит заезд с Арсением Варавиным, или головокружительный прокат с Александром Дышливенко. Кстати об Ареснии, у самого юного гонщика, победителя первого этапа этого года, в этот раз, к сожалению что-то не задалось.

Дышливенко vs Линьков. Фото: Милана СОКОЛ

Эдуард же в свою очередь стартонул не фантастически – оказался последним в квалификационном отборе, набрав 43 балла. Но упорству, с которым спртсмен продвинулся по туринирной сетке, можно только позавидовать. Не помешали даже поломки авто, как шутит Эдик, «Кардан приварен к маховику, но главное никогда не сдаваться»! За день соревнований опытный пилот продемонстрировал красивый парный дрифт и доказал, что мастерство не пропьешь. «Камбэк» оказался удачным – второе место в заключительном этапе соревнований.

Любимчик публики вернулся. Фото: Милана СОКОЛ

Эдуард за позитив! Фото: Милана СОКОЛ

Что касается Саши, который в профессиональном дрифте – новичок, то на четвертом этапе он проявил себя на все 100%, заставив зрителей аплодировать стоя и переживать. 87 баллов на квалификации и просто бешеная раздача на треке во время парных заездов, выход в полуфинал – согласитесь отлично для начинающего спортсмена. О заметно изменившейся манере езды «КП» решила узнать у гонщика лично.

– На первом этапе машина была сырая, мы ее только собрали, не успели обкатать. На втором – было ДТП, к следующему – просто не успели подготовить авто. Но перед четвертым этапом мы съездили в Благовещенск на турнир памяти Николая Чудайкина. На соревнованиях выявили слабые места и вот устранили неполадки. Буквально за два дня до гонок разобрались с проблемой с дросселем. Он электронный, открывался на 35% максимум, машина мычала, не ехала, вот и были такие результаты. Шесть часов мучились, перенастраивали, но как видно, не зря, – с улыбкой отметил Александр Дышливенко.

Саша рассказал о подготовке к соревнованиям. Фото: Милана СОКОЛ

Бампер покинул чат. Фото: Милана СОКОЛ

Отдельно стоит рассказать и о прохватах Алексея Передерея. В заезде с Егором Шумилкиным гонщик сделал лютый бэквард, правда не смог вовремя вернуть обратно автомобиль из заноса, но смотрелось очень эффектно. А после и вовсе боевой «болид» гонщика лишился рулевой тяги, поэтому «коня» пришлось экстренно чинить, чтобы продолжить борьбу за лидерство. Но старания оказались оправданны, благодаря отличным результатам в квалификации, Алексей вышел в финальный этап и в итоге «заехал» на третью ступеньку пьедестала почета.

Передерей vs Шумилкин. Фото: Милана СОКОЛ

Подведем еще раз итоги заключительного этапа:

«Золото» у Егора Шумилкина

На втором месте Эдуард Моляров

Почетная третья ступенька пьедестала – Алексей Передерей

Победители этапа. Фото: Милана СОКОЛ

Командный зачет:

Лидеры – MadShailRacing

«Серебряные» призеры – Red Star

«Бронза» у «Раз Два».

Лучшие команды. Фото: Милана СОКОЛ

Лидер квалификации – Алексей Передерей.

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