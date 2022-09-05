Школы, арендное жилье и промышленный парк – как будут развивать Приморье

На регион большие планы. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В понедельник, 5 сентября, на полях VII Восточного экономического форума состоялось подписание ряда соглашений о развитии сразу нескольких сфер в Приморском крае. Председатель правительства Приморского края Вера Щербина рассказала о них подробнее.

Приморье – для инвесторов

Наш регион известен не только гастрономией, мостами и океаном. Здесь действуют льготные налоговые режимы, которые привлекают бизнесменов и инвесторов.

– На сегодняшний день здесь реализуется более двух тысяч проектов общей стоимостью более двух триллионов рублей, – отметила Вера Щербина. – Один из ярких примеров – крупнотоннажный судостроительный завод «Звезда» в Большом Камне. Там есть куда применить свои умения и навыки: высокотехнологичные рабочие места, средняя зарплата более 93 тысяч рублей, притом, что по краю она около 62! Активно развивается и Находка, где реализуют новый проект – завод минеральных удобрений.

Поддержка предпринимателей

Председатель правительства подчеркнула, что в Приморье выстроен диалог между бизнесом и властью.

– Сам губернатор уделяет этому огромное внимание, – рассказала Вера Щербина. – Мы слушаем представителей бизнеса, корректируем свои действия и нормативно-правовую базу. Важно и то, что у нас работают институты развития, где можно получить разнообразные меры поддержки: от бесплатной консультации до кредита по льготным условиям. Цифры доказывают эффективность такой работы: только за последний год у нас появилось более 15 тысяч субъектов малого предпринимательства, а по количеству самозанятых мы лидируем в ДФО – 49 тысяч человек.

Вера Щербина во время выступления на тему «Перспективы развития Приморья». Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Развиваем науку и культуру

Вера Щербина отметила, что в Приморье реализуется множество программ, направленных на развитие науки и культуры.

– У нас создан современный инновационно-технический центр на площадке ДВФУ. Мы будем развивать эту площадку совместно, сейчас обсуждаем вопрос строительства нового кампуса, хотим поучаствовать в этом финансово. Если говорить о культуре, то мы строим новую школу, которая будет готовить специалистов для Приморской сцены Мариинского театра.

За людьми – будущее

Кадры – одна из самых актуальных проблем в Приморском крае.

– У нас не хватает специалистов везде, а особенно – в промышленности и строительстве. У нас активно развивается эта отрасль, мы лидеры в России по жилищному строительству. И мы запускаем новые механизмы по привлечению кадров. Например, реализуем программу «Арендное жилье» в точках экономического роста. Во Владивостоке в 2023 году будет сдано 550 квартир, в Находке скоро будут сданы 450 квартир, несколько дней назад мы сдали в Большом Камне 750 квартир и продолжаем строительство. Напомню, что арендное жилье – жилье государственной формы собственности, которое на льготных условиях предоставляется специалистам, которые необходимы экономике Приморья, тем, кто приехал сюда из других регионов или районов.

Также мы запускаем новые направления и программы по подготовке кадров по линии среднего профессионального образования. Ориентируем учреждения на выпуск специалистов, в которых нуждается рынок труда.

Как повлияли санкции?

Вера Щербина признает, что санкции затронули Приморье.

– Некоторые предприятия сейчас находятся в простое, мы ищем новые рынки сбыта, новые контакты. Но на деле Приморский край настолько уникальный и разносторонний по экономике, что мы не наблюдаем резкого спада производства. В некоторых отраслях даже наоборот, например, порты демонстрируют рост. Мы с федеральными органами власти и инвесторами обсуждаем потенциальные возможности расширения логистических цепочек: и железнодорожных, и автомобильных, и портовых. Сейчас мы реализуем промышленный парк в Большом Камне. Там будут создавать не только строительные материалы, но и комплектующие изделия, которые раньше изготавливались только за рубежом. И все инвесторы, которые придут на эту площадку, получат разнообразные преференции.

Туризм поддержат

– Мы наблюдаем большой всплеск туристической привлекательности, – отметила Вера Щербина. – Достаточно сказать, что сильно оживились ресторанный, гостиничный и транспортный бизнесы, которые испытывали трудности во время ковидных ограничений. Но сделать нужно еще очень много. В Артеме развивается игорная зона, проект которой рассчитан до 2028 года. Нам активно помогает Федеральное агентство по туризму. Мы разработали планы социально экономического развития Находки и Большого Камня. Их уже утвердило правительство РФ. В каждый город будет вложено около 20 миллиардов рублей. Сейчас мы работаем над комплексом мер, которые помогут превратить Хасанский район в точку притяжения. Также будет подписано соглашение с инвестором о развитии в Арсеньеве горнолыжного курорта «Белая гора» с ресторанами, бассейнами и современными лыжными трассами.

Что с социальной инфраструктурой?

В Приморье высок запрос на новые современные объекты в области образования, здравоохранения, культуры и спорта.

– Мы активно используем механизмы государственно-частного партнерства и прорабатываем их со всеми институтами развития на федеральном уровне, – подчеркнула спикер. – Работаем с Министерством развития Дальнего Востока по «Дальневосточной концессии», с «ДОМ.РФ» по привлечению облигаций. На полях ВЭФ сейчас будем подписывать уже проработанные такие соглашения – строительство Центра единоборств на острове Русский, школы и детского сада в Надеждинском районе и двух школ во Владивостоке и Уссурийске. Множество проектов сейчас в стадии проработки.

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