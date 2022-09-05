Из виртуального мира в живой – это больно: что будет происходить в приморских школах

Какие нововведения будут действовать в учебных заведениях края? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 сентября начался новый учебный год, школьники и учителя отпраздновали День знаний, в школах прошли торжественные линейки. В 2022-м учащихся и учителей ждет ряд нововведений. В школах появятся новые дисциплины и даже некоторые запреты, к которым не все дети и родители готовы. О новых правилах и о том, что такое модернизация патриотического воспитания, в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM рассказала Эльвира Шамонова, заместитель председателя правительства Приморского края – министр образования Приморского края.

– Как прошли линейки в школах 1 сентября? В этом году уже не стоял вопрос о том, в какой форме их проводить?

– 1 сентября – замечательный день для всего педагогического сообщества, и для родителей, и для детей, потому что это – новый старт. Новый старт к знаниям, новый старт к совершенно новым знакомствам. Поэтому линейки 1 сентября – это очень большое событие. Они прошли в этом году традиционно, не было никаких срывов. Единственная рекомендация, которую дал Роспотребнадзор, – проводить линейки на открытом воздухе. В тех случаях, где в муниципалитетах не очень благополучная эпидемиологическая обстановка, линейки провести только в 1-х и 11-х классах. Но сегодня мы уже подвели итоги: в большинстве районов мероприятия прошли так, как положено, для всех учеников. Так что день оказался радостным. Хочу сказать, что в некоторых городах были детские праздники. 1 сентября в школах еще и поднятие флага, и исполнение гимна. Мы сегодня говорим, что это уже такой патриотический праздник, который прославляет нашу большую страну.

Глава министерства образования Эльвира Шамонова. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Как приморские школы подготовились к новому учебному году? Сколько открыли новых школ, везде ли закончили ремонт?

– Лето, конечно, очень горячая пора именно с точки зрения подготовки школ, потому что нам хочется, чтобы школьники зашли в обновленные красивые здания. Больше 100 школ и спортивных залов в Приморье были под капремонтом. Мы запустили школу в Большом Камне, сейчас там ведутся дополнительные работы, думаю, что в ближайшее время она откроется. На капитальный ремонт ушло более 350 миллионов рублей. Детские сады тоже готовились к 1 сентября, там у детей начинаются образовательные занятия. Здания для детсадовцев тоже ремонтировалось, на это потратили больше 20 миллионов рублей.

– Давайте о том, что в наших школах появилось впервые. Каждая новая неделя будет начинаться с исполнения гимна России и поднятия государственного флага? Предусмотрены и «Разговоры о важном» каждый понедельник.

– Каждую новую неделю лучшие школьники, кто – будет решать сама школа, будут поднимать флаг. А может быть и сразу три: России, Приморского края и своего муниципалитета. Могут в этом участвовать и родители, если такой формат выберет руководство учреждения. По исполнению гимна условия могут быть разные: не надо собирать всех детей на одну площадь, потому что есть же еще вторая смена, дети могут исполнить первый куплет у себя в школе. Самое главное, чтобы дети понимали – они граждане великой страны. И, конечно, каждый понедельник начинается с «Урока о важном». Я думаю, что все жители края видели, как Владимир Путин провел свой «Урок о важном» в Калининграде. «Урок о важном» проведу и я. Есть тематика. Сегодня для 1-4 классов будет урок «Зачем я учусь?». Для старшеклассников пройдет урок на тему: что такое Родина и что такое будущее? Это достаточно серьезные новшества.

– Каждый учитель сам будет определять тему «Уроков о важном»?

– Сегодня – это общая политика Федерации, мы понимаем, что каждый ребенок, независимо от того, где он живет, должен знать наших великих писателей, великих ученых. И разговоры о важном – это не только о том, что случилось сегодня и сейчас, мы вспоминаем нашу великую большую историю, наших известных людей, которые прославляли страну, давали толчок развитию. «Уроки о важном» – их 30 – разработаны нашим федеральным министерством образования и разосланы в виде методических рекомендаций. Поэтому каждый педагог, независимо от того, математик он или учитель музыки, может провести такое занятие. Мы договорились с Советом ветеранов, и они смогут приходить на подобные мероприятия, чтобы не разрывать связь поколений.

– А возможна ли на таких уроках дискуссия, потому что сейчас старшеклассники уже имеют свое мнение и могут о многом спорить?

– Тогда вопрос у меня – а что такое современный урок? Ведь на сегодня урок – это не то, что детки ручки сложили, а учитель вещает. Нет! Сегодня – это проектная деятельность, другой подход у педагога. И сегодня урок – это не монотонное чтение того или иного конспекта, так урок не должен проходить. Я призываю всех: и родителей, и учеников, и педагогов – в современной школе мы должны говорить.

– С 1 сентября вступают в силу новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), касающиеся учеников 1−4-х и 5−9-х классов. Что это такое?

– На нынешний год действует обновленный ФГОС для 1-4-х классов. Он говорит о том, что необходимо вводить новые предметы, которые бы касались функциональной грамотности, то есть когда дети на математике не из одной трубы в другую выливают, а понимают, для чего это нужно. Вводятся элементы именно повседневной жизни, которые можно было применять в быту. Это то, что касается первых и пятых классов. Безусловно, очень важно, чтобы у нас в школах шли одинаковые уроки по одной и той же программе, чтобы ребенок, переезжая с одного места на другое, меняя школу, не попадал в поле непонимаемости. Со следующего года в новых ФГОСах появится возможность пройти программы убыстренно, например, закончить начальную школу за два года. Точно также, при необходимости, можно и удлинить эту программу. Сегодня вводится «углубленка» по нескольким предметам, начиная с 1-го класса и с 5-го по 9-й. Углубленное изучение нескольких предметов: химии, биологии, математики.

– Какие новые предметы и в каких классах появятся?

– Будут только элементы новых предметов. История будет вводиться в курсы различных предметов. Раньше основы духовно-нравственной культуры России заканчивались в 4-м классе, то сегодня этот предмет будет преподаваться и в 5-м.

– У первоклашек появится история. История в 1-м классе – не тяжело ли?

– Конечно, история для первоклашек – тяжело, поэтому и принято решение о том, что будет не отдельный предмет истории, а раздел в «Окружающем мире». Историю надо знать. Когда летом у нас проходили площадки для детей «Моя малая родина», где дети создавали электронные книги о своих сородичах, земляках, мы получили положительный отклик и от детей, и от их учителей, и от родителей. Поэтому усиление некоторых предметов за счет введения дополнительных разделов очень важно.

– В некоторых приморских школах открылись профориентационные классы. Сколько таких классов появилось в приморских школах к началу этого учебного года? Как выбиралось направление, что при этом учитывали?

– Направления всегда выбираются очень просто: есть экономика края, и те потребности, которые у нас сегодня есть. Это, безусловно, должно быть отражено и в образовательном процессе. Поэтому на сегодняшний день у нас 10 инженерных классов – во Владивостоке, Уссурийске, Арсеньеве, Октябрьском районе. С этого года еще и есть не просто инженерные классы, а авиастроительные – в Арсеньеве, судостроительные – во Владивостоке, Находке, Большом Камне. Такие классы принципиально важны, это именно то, что сейчас необходимо краю. У нас 8 медицинских классов, 16 агроклассов. Мы открыли морской класс и даже прокурорский. Важно, чтобы дети находили себя как можно раньше. Но и, конечно, не забыли про сферу образования, на сегодняшний день открыто 37 педагогических классов.

– В июле был принят закон, который утверждает для всех школ единый подход к организации групп продленного дня. Что здесь нового и на что стоит обратить внимание родителям школьников?

– Да, действительно в июле вышел закон, который четко регламентирует понятие продленного дня и группы продленного дня, которые раньше были везде. На сегодня у нас таких групп очень мало, по Владивостоку могу сказать это точно, в крае их чуть больше. Поэтому я обращаюсь к родителям: если вы считаете, что ваши дети после окончания уроков должны остаться в школе, чтобы сделать домашнее задание, позаниматься дополнительно, то вам нужно обратиться с заявлением в школу для того, чтобы они такой день вам организовали. Хочу только обратить внимание, что по СанПину дети, которые больше 4-х часов находятся в школе, должны быть обеспечены питанием. Сегодня мы обеспечиваем питанием только детей начальной школы. Поэтому дальше это платная услуга. Но продленки – хорошая история, потому что тогда мы и детский травматизм на дорогах уменьшим, и беспризорность тоже. Просите школы, чтобы они делали группы продленного дня.

Отмечу, что в каждой школе еще и появится комната детских инициатив. Это, когда можно будет собраться, поговорить, пообщаться, а ключик будет у какого-то старшего ребенка.

Одна из самых обсуждаемых мер – запрет на мобильные. Фото: Артем КИЛЬКИН

– С нового учебного года школьникам запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках. Как это будет происходить? Учителя будут собирать телефоны перед уроками? Есть какие-то рекомендации на этот счет?

– Мой опыт административного руководителя говорит о том, что очень многие школы на протяжении многих лет этим пользуются – когда родители говорят «за», телефоны сдаются перед уроками и выдаются в конце дня. Мы знаем, что и в детских лагерях такое введено. Дети должны общаться, потому что на переменах у нас иногда так тихо… Как будет проходить этот процесс, будет решать каждая школа. То, что на уроке ребенок не должен доставать телефон, это совершенно точно. Опять же обращаюсь к родителям. Уважаемые родители, договоритесь между собой и предложите школе собирать телефоны в начале дня и выдавать после уроков. Если какой-то форс-мажор, то ребенок может обратиться к классному руководителю и сделать необходимый звонок. Мы понимаем, что пока это не будет большим желанием, потому что перейти из виртуального мира в живой – это очень сложно, иногда больно.

– Ваши пожелания коллегам и учителям в новом учебном году?

– Всем педагогам я желаю горящих глаз детей, чтобы их ученики, их воспитанники были пытливыми. Ну и, конечно, педагогической мудрости и понимания, что детство – это шаловливая пора, а мы с вами – мудры.

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