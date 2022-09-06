В «DNS Сити» построят школы и детские сады по «Дальневосточной концессии»

Подписание соглашения о намерении построить школы и детские сады в «DNS Сити» на условиях «Дальневосточной концессии». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Во вторник, 6 сентября, на VII Восточном экономическом форуме группа компаний «DNS Девелопмент», министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Арктики и правительство Приморского края заключили соглашение о намерении построить школы и детские сады в «DNS Сити» («ООО «ДНС Сити» – резидент ТОР «Надеждинская») с использованием механизма «Дальневосточной концессии».

«Дальневосточная концессия» – это новый инструмент ускоренного создания инфраструктуры для городов и инвестиционных проектов. Частные инвесторы, участвующие в программе Минвостокразвития России, строят инфраструктуру сейчас, государство рассчитывается с ними в течение следующих 7-12 лет.

«Мастер-план комплексного строительства DNS Сити». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Механизм уже работает – одобрены и реализуются восемь пилотных проектов с общим объемом инвестиций 12,3 миллиарда рублей. «Дальневосточная концессия» позволяет усилить эффекты специальных механизмов ускоренного развития, оптимизировать расходы на реализацию инфраструктурных проектов социального значения, ускорить их реализацию, – прокомментировал заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.

«DNS Сити» – масштабный проект по строительству комфортного жилья в Надеждинском районе Приморского края, который расположен на Де-Фризе рядом с поселком Новый. Здесь группа компаний «DNS Девелопмент» планирует создание новой современной городской среды для жизни, работы и отдыха. В рамках комплексного освоения территории инвестор построит 600 000 квадратных метров жилья, торгово-развлекательный центр, бизнес-центр, новую дорожную инфраструктуру, общественные пространства и, что особенно важно для будущих новоселов, – государственные школы и детские сады. В новом районе Большого Владивостока смогут проживать 25 000 человек.

В «DNS Сити» смогут жить 25000 человек – для будущих маленьких жителей построят две школы и два детских сада. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Мы придерживаемся принципов комплексного подхода, поэтому на этапе разработки концепции и мастер-плана проектов одновременно с жильем планируем строительство инфраструктуры, обеспечивающей комфорт будущих жителей. Прежде всего, это новые современные школы и детские сады, расположенные в шаговой доступности от дома, чтобы родителям было удобно отводить детей или отпускать их на уроки самостоятельно, не переживать о расстоянии, времени и безопасности. Принципиально важно, чтобы эти объекты были государственными, что сделает качественное образование доступным для всех. В «DNS Сити» мы планируем строительство двух школ на 880 мест каждая и два детских сада на 525 мест каждый. По предварительным оценкам общий объем инвестиций в проекты составит около 6 миллиардов рублей. Для реализации мы планируем использовать механизм ГЧП, в частности «Дальневосточную концессию, – сообщила заместитель директора по вопросам ГЧП группы компаний «DNS Девелопмент» Виктория Ивачева.

Комплексный план ЖК «Формат». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Сейчас «DNS Девелопмент» активно готовится к старту проекта – ведется проектирование, строительство начнется в 2023 году. В первой очереди «DNS Сити» смогут жить больше 6000 человек. Проектом предусмотрено возведение 150 000 квадратных метров жилья – это дома комфорт-класса с закрытыми дворами без машин с коммерческими помещениями на 1 этажах, а также школы и детского сада. Последние станут единым современным образовательным центром с общим подходом и преемственностью программ обучения.

Как подчеркнула Вера Щербина, правительство Приморья и «DNS Девелопмент» – давние партнеры и прорабатывали ГЧП-проекты в сфере образования, когда инструмента «Дальневосточной концессии» еще не было.

Детский сад и школа в ЖК «Формат» – первые ГЧП-проекты в сфере образования в Приморье. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– У нас накоплен совместный практический опыт, и в прошлом году стартовали первые ГЧП-проекты по строительству детского сада и школы – сейчас они успешно реализуются. Особенность нашего нового соглашения в том, что речь идет о комплексном строительстве жилья, и, конечно, там нужны школы и детские сады. Использование инструмента концессии для нас очень привлекательно, так как мы говорим о четырех объектах образования, и невозможно в бюджете запланировать на них средства одновременно. Если мы будем делать это самостоятельно, потребуются еще дополнительные вложения и время на создание проектов, прохождение госэкспертизы. А здесь все эти вопросы берет на себя инвестор, – подчеркнула председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

Благоустроенные детские площадки в ЖК «Формат». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Напомним, что ГК «DNS Девелопмент» – единственный застройщик в Приморском крае, обладающий компетенциями и практическим опытом в реализации ГЧП-проектов в области образования. В другом проекте группы компаний – жилом комплексе «Формат» в Надеждинском районе – завершается возведение бетонных конструкций будущих школы на 450 мест и детского сада на 240 мест, началась закупка современного оборудования и оснащения, активно идет формирование кадрового резерва педагогов и воспитателей. Это первые и пока единственные объекты образования в Приморье, которые возводятся на условиях ГЧП и при этом – реализуются на площадке ТОР. Первый звонок прозвучит здесь 1 сентября 2023 года.

Комфортная, безопасная территория для семей с детьми в ЖК «Формат». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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