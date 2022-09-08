Что получат спортсмены на Дальнем Востоке? Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

На полях VII Восточного экономического форума обсудили формирование новых возможностей для дальневосточного спорта. Модератором сессии выступил известный телеведущий Дмитрий Губерниев. Что нужно испортозаместить у спортсменов, какой самый спортивный регион Дальнего Востока и причем тут мастер-планы, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Телеведущий и модератор сессии Дмитрий Губерниев. Фото: Игорь РОДИН / Росконгресс

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

По словам зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко, сейчас Дальний Восток – перспективная площадка для развития спорта. Важно организовывать совместные мероприятия с представителями дружественных нам стран, среди которых ШОС, БРИКС и СНГ.

– У Дальнего Востока серьезнейший потенциал, в первую очередь инфраструктурный, который способен обеспечить круглогодичный тренировочный процесс, – уверен Дмитрий Чернышенко. – На данный момент министерство спорта разрабатывает программу строительства и реконструкции центров по подготовке спортсменов по всей России. Нам нужно заместить те площадки, на которых за рубежом тренировались атлеты. На этих базах будут не только созданы условия для занятий спортом, но и откроются методические, научные и медицинские центры. На Дальнем Востоке планируют построить четыре базы: в Приморье, Забайкалье, Бурятии и Республике Саха (Якутия).

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Фото: Игорь РОДИН / Росконгресс

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И КАДРЫ

Помощник президента России Игорь Левитин уверен, что поворот на Восток происходит во всех сферах, включая спорт. Уже сейчас азиатские спортсмены готовы приезжать к нам не только на соревнования, но и тренироваться на наших площадках. Однако для этого нужны не только площадки, но и свое, импортозамещенное, оборудование.

– Главная тема ближайшего Совета по спорту – ипортозамещение в этой сфере, – отметил Игорь Левитин. – У нас где-то на 80% импортное снаряжение. Сейчас надо быстро перестроиться на новые рельсы. Не менее важным является вопрос кадров, которые будут обслуживать инфраструктурные объекты. Это требует отдельной и специальной подготовки. От этого зависит безопасность ребят, тренирующихся и выступающих на стадионах и ФОКах.

Помощник президента также обратил внимание на мастер-планы дальневосточных городов. Он уверен, что министерство спорта должно принять участие в их создании, чтобы спортивная инфраструктура стала доступнее для туристов и жителей.

Помощник президента РФ Игорь Левитин. Фото: Игорь РОДИН / Росконгресс

ПРИМОРЦЫ – ВТОРЫЕ

Доля дальневосточников, занимающихся спортом на регулярной основе, в 2021 году составила 47,9%, при планируемых 45,2%.

– Самый спортивный регион на Дальнем Востоке и в стране – Сахалинская область, – рассказал Дмитрий Чернышенко. – По итогам 2021 года там регулярно занимается спортом 61,7% граждан. Напомню, что президент поставил нам цель – к 2030 году не менее 70%. И Сахалин уже подбирается к этому показателю. Хорошие результаты у Приморья – 51,5%. На третьем месте Бурятия – 51%. Хорошие результаты, так держать!

СПОРТ ПОДДЕРЖАТ

Правительство заинтересовано в реализации спортивного потенциала Дальнего Востока. Развитию инфраструктуры уделяют особое внимание. Около девяти миллиардов рублей освоено по единой субсидии Минвостокразвития. За последние четыре года построено 238 спортивных площадок и 37 объектов спорта.

– В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» с 2023 по 2024 годы планируется направить еще более трех миллиардов рублей на строительство 20 спортивных объектов, – уверил Дмитрий Чернышенко. – Также в регионах ДФО в 2022-2023 годах, в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» построят 25 «умных площадок». К 2025 году в каждом субъекте Дальнего Востока будут четыре «умные площадки» и один быстровозводимый модульный спортивный зал.

Сессия «Спорт на Дальнем Востоке: формируя новые возможности». Фото: Игорь РОДИН / Росконгресс

Напомним, что осенью пройдет стратегическая сессия по развитию спорта на Дальнем Востоке. Обсудят все, включая дрифтинг и гонки на собачьих упряжках. Результатом стратсессии «Спортивный Дальний» будет проработка программы мероприятий по строительству современной среды в городах и селах, побуждающей взрослое и экономически активное население к спортивному образу жизни.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

БРИКС (англ. BRICS – сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) – межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.

Содружество Независимых Государств (СНГ) – международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР (но не всеми).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.