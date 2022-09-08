Опыт АО «Восточный Порт» по развитию приморского спорта обсудили на ВЭФ-2022

Директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская. Фото: АО «Восточный Порт»

В рамках программы VII Восточного экономического форума, состоялась дискуссия на тему «Спорт на Дальнем Востоке: формируя новые возможности». Для участия в мероприятии организаторы пригласили представителей крупного бизнеса, федеральных и региональных властей, высших учебных заведений, деятелей спорта и знаменитых спортсменов. Об опыте развития спорта и физкультурного движения на территории присутствия (пос. Врангель, Находкинского ГО) АО «Восточный Порт» участникам дискуссии рассказала Ирина Ольховская, директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК».

Важной частью социальной политики компании является поддержка спорта, физкультурного движения и здорового образа жизни. В настоящее время «Восточный Порт» реализует крупнейший в истории Находки социальный и спортивный проект по строительству во Врангеле крытого спортивного комплекса, рассчитанного на круглогодичный режим работы. Помимо ледовой арены комплекс вместит в себя несколько спортивных залов и классов. Компания АО «Восточный Порт» осознанно взяла на себя столь серьезный шаг – капиталоемкое строительство в микрорайоне крытой ледовой арены. Способствуя реализации социальных проектов Врангеля и Находки, «Восточный Порт» поднимает планку развития этих важнейших для Приморья территорий на качественно новый уровень.

– Сейчас мы приступаем к возведению Ледовой арены во Врангеле – серьезного спортивного сооружения. Получено разрешение на строительство, так что это уже не озвучивание планов – это уже результат, – отметила Ирина Ольховская. – Будет построена арена площадью 1700 квадратных метров, проходимостью до 1000 человек в сутки. Одновременно 70 человек смогут заниматься фигурным катанием. Хоккей, тренажерный зал, административные здания, судейская – все это будет соответственно оборудовано.

«Восточный Порт» уже имеет собственные спортивные мощности – к примеру, спорткомплекс «Восточник», оснащенный современным спортинвентарем и тренажерами. В системе СК «Восточник» работают 4 детско-юношеских спортивных секции по тхэквондо, большому теннису, футболу и хоккею с шайбой. В них занимаются около 140 ребят – дети сотрудников «Восточного Порта», жители микрорайона Врангель. Возглавляемые талантливыми тренерами спортсмены детских команд «Восточник» только за последние полтора года 30 раз завоевывали 1-е места на турнирах всероссийского и регионального уровня.

Ежегодно АО «Восточный Порт» организует в собственном детском лагере «Шепалово» спортивно-оздоровительные смены. В этом году при поддержке стивидорной компании в «Шепалово» состоялись уже третьи по счету учебно-тренировочные сборы «Тихоокеанский рубеж». Сотни юных мастеров восточных единоборств, а также ребята, занимающиеся другими видами спорта, проводят здесь комплексные тренировки, аттестации на спортивные звания, городские и региональные соревнования. Благодаря «Восточному Порту» отдохнуть в «Шепалово» и принять участие в сборах «Тихоокеанского рубежа» ежегодно могут десятки ребят из малообеспеченных и многодетных семей.

– АО «Восточный Порт» является ярким примером социально ответственного предприятия. Важной частью социальной политики компании является поддержка спорта, физкультурного движения и здорового образа жизни, – резюмировала Ирина Владимировна. – К примеру, результатом нашей системной и многолетней поддержки команды по тхэквондо «Восточник» стала завоеванная одним из ее юных спортсменов бронзовая медаль на Международных играх «Дети Азии» во Владивостоке, спонсором которых в этом году стал «Восточный Порт».

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