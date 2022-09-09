Владивостокский морской торговый порт успешно адаптируется в новых экономических условиях

Владимир Корчанов на ВЭФ возле павильона Приморского края и кафе «Портовик». Фото: FESCO

Сегодня перед Россией открываются новые горизонты, и разворот на Восток уже дает свои результаты. За ориентир можно взять Владивостокский морской торговый порт, упорство его работников и уверенность руководства. Несмотря на новые экономические условия, ВМТП не проиграл в этой игре – если сравнивать данные по контейнерным перевозкам за одинаковые восьмимесячные периоды 2021 и 2022 годов, то можно увидеть хорошие показатели: 489 тысяч TEU и 484 тысяч TEU соответственно. Тут стоит добавить, наш порт третий год подряд остается лидером страны по контейнерообороту. Как рассказал на полях VII Восточного экономического форума управляющий директор предприятия Владимир Корчанов, сегодня порт сотрудничает с такими компаниями из стран АТР, как HEUNG-A LINE, SITC, GFL, Reel Shipping, Zhonggu Shipping Group и OVR Shipping Co.

– В мае мы открыли линию на Вьетнам, с которым перерыв длился лет 15. Весной на это направление вышло большое судно FESCO на 1000 контейнеров, и оно делает уже четвертый рейс – буксировки полные, загруженность 100% и на два месяца вперед очереди. Будем ставить второе судно.

Коммерческий директор ВМТП Елена Казарина уточнила, что в начале этого года западные компании занимали примерно 50% грузопотока предприятия.

– С марта по июнь шло замещение ушедшего грузопотока на новые линии, те, которые раньше не работали в России. Становление более или менее произошло к концу июня, фактически сейчас работают совсем другие перевозчики, которые теперь выстраивают взаимоотношения со всеми участниками внешнеторговой деятельности страны.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ НОВШЕСТВА

Большую роль в деятельности ВМТП играет железная дорога – грузы, попадая во Владивосток морем, отправляются дальше по России именно по рельсам. И сейчас, стоит отметить, появляются новые направления. Например, если раньше товары из Владивостока шли сначала в Москву, а только потом в Казань, то теперь появится прямое сообщение.

– FESCO и президент Татарстана договорились пустить прямой поезд, – поделился Владимир Корчанов. Он добавил, что у FESCO 89 поездных маршрутов, и география постоянно растет: еженедельно компания отправляет 35-40 контейнерных составов в Новосибирск, Екатеринбург, Москву и Петербург, также до Алма-Аты, Минска и Ташкента.

Одновременно с этим торговый порт и РЖД первыми в стране внедрили технологию укрупненных контейнерных поездов. О чем это говорит? Отправляя одним поездом в два раза больше грузов, удается увеличить объемы перевозимого и при этом снизить стоимость доставки.

ПЕРВЫЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

На этом хорошие новости не заканчиваются. Как рассказал генеральный директор «ФЕСКО Порт Гайдамак» Андрей Бутырин, сейчас идет проектирование единственного на Дальнем Востоке зернового терминала.

Проект представляет собой современный зерноперегрузочный комплекс, который будет позволять отгружать зерно навалом на суда партией до десяти тысяч тонн. Терминал будет включать шесть силосов для хранения зерновых, емкость каждого – пять тысяч тонн. В проекте отмечены два автомобильных и один железнодорожный пункты приема, весовой контроль и склады в виде вертикальных силосов. Есть место и для такого крайне важного элемента, как лаборатория. Также на территории терминала появятся транспортирующий комплекс и судопогрузочная машина.

– Скорость погрузки составит порядка 500 тонн в час. Сейчас мы обрабатываем «пятитысячник» за двое суток, а после запуска нового терминала мы увеличим скорость практически в четыре раза – тот же «пятитысячник» сможем отгружать за 12 часов.

В настоящее время компания остановилась на выборе оборудования. Терминал же планируют запустить в срок – к концу 2023 года.

А пока специалисты работают над проектом, отметим, что в октябре Владивостокский морской торговый порт отпразднует свой юбилей – ВМТП исполняется 125 лет.

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