Кастрюля борща в Приморье подешевела

Накормить семью борщем в Приморье дороже, чем в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владивосток традиционно занимает позиции в первой десятке регионов России по «Индексу борща». Специальный проект следит за ценами, из которых можно приготовить главное блюдо страны, уже несколько лет. Прилагаем последние результаты в результате dv.kp.ru.

Владивосток конкурирует за одну позицию с Ханты-Мансийском на протяжении последних 3 месяцев. В августе 2022 года индекс борща в дальневосточной столице составил 184,79, а в сентябре – 175,29. Это значит, что столько жителям придется отдать в среднем за продукты на одну кастрюлю борща. У ближайших соперников, Ханты-Мансийска и Иркутска, суповой набор стоит 168,07 и 159,91 рубля соответственно. Таким образом в сентябре Владивосток на 9 месте.

Итоговый список регионов по индексу борща.

СКИДЫВАЮ ПОЛТИННИК ИЛИ КАК ТАМ У СОСЕДЕЙ

Лидерами месяца по индексу борща стали Анадырь, Магадан, Норильски и Петропавловск-Камчатский. В первом показатель даже немножечко ужасает и доходит до 404.1 рубля.

Ближайшие соседи, Хабаровск и Южно-Сахалинск, заняли 8 и 7 место с показателями в 205 и 181 рубль. Ценники самого большого острова в России потянут не все. К слову, в федеральном центре – Москве – показали индекс борща в 111,79 рубля.

А У МЕНЯ БОРЩ БЕЗ СВЕКЛЫ ИЛИ КАК ВЫСЧИТЫВАЮТ

Аналитики проекта используют классический, но слегка упрощенный рецепт борща. Он обходится без декоративных приправ, а в качестве мяса в составе берется цена курятины. По традиции считают, сколько уйдет на кастрюлю борща для 4-х человек. Основные продукты: картофель, капуста, лук, морковь, курица, сметана, хлеб, свекла, чеснок.

В качестве базы для анализа мониторят цены сетевой розницы: это крупные ритейлеры вроде «Дикси», «Пятерочки» и так далее. Это про центральную Россию. На Дальнем Востоке и севере смотрят на местных крупных дискаунтеров, например, «Самбери». Если вы заметили неверные цены, можно обратиться к создателям проекта и рассказать об этом, тем самым помогая проекту.

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