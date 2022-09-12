Икона мира дикой природы, знакомый с Памелой Андерсон, скончался в Приморье

Красавец Грэй. Фото: МРОО Центр «Тигр»

В Уссурийске ушел из жизни легендарный лев по кличке Грэй. Специалисты центра спасения животных «Тигр» делали все возможное, чтобы спасти животное. Однако раковая опухоль погубила царя зверей на 17-ом году жизни. Подробности – в материале dv.kp.ru.

Знаменитым лев стал после освобождения из затопленного зоопарка в 2015 году. Тогда тайфун «Гони» затопил Уссурийск, и зоопарк накрыло водой. Грэя спасли первым, подняв в воздух клетку с помощью вертолета, однако до этого он и другие животные находились в затопленных клетках трое суток.

После спасения лев находился в центре реабилитации, где за ним наблюдали ветеринары. Сразу после восстановления городского зоопарка хищника вернули в экспозицию.

Здоровье хищника лишь ухудшалось. Фото: МРОО Центр «Тигр»

Известно, что кот родился в неволе и в детстве работал в цирке, позже на долю Грэя выпала масса приключений: потоп в уссурийском зоопарке «Зеленый остров», переезд в центр «Амурский Тигр» на вертолете и даже встреча с Памелой Андерсон. О его непростой судьбе «КП» рассказывала в отдельном материале

После реабилитации льва активисты предлагали собрать деньги и отправить хищника в Африку, но сотрудники парка отказались выпускать животное туда, где он будет не приспособлен к жизни. Грэя оставили в зоопарке, в привычном климате и в окружении людей.

Ухудшение состояния здоровья льва заметили сотрудники парка. Его отправили на обследование, где у Грэя нашли раковую опухоль на селезенке размером с голову человека. 11 сентября животное прооперировали, но было слишком поздно. Лев Грэй умер на 17-м году жизни.

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