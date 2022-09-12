Искали двое суток: во Владивостоке трагически скончался упавший за борт чиновник

Иван Печорин. Фото: пресс-служба КРДВ

Трагично погиб Управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по авиабезопасности Иван Печорин. Это небезызвестный человек в регионе, который многое сделал для доступности льготных воздушных перевозок. По иронии судьбы Печорин пережил разрушительный тайфун, однако все равно скончался из-за стихии – утонул в солнечный субботний день. Об этом сообщили в администрации Владивостока.

10 сентября стало известно, что в акваториях Русского острова у мыса Игнатьева за борт катера выпал человек. Подключились сотрудники МЧС, неравнодушные жители – искали почти двое суток. Передали только приметы. Заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло передал ориентировку судам поблизости. Никто не подозревал, что утонувшим окажется столь важный для региона человек.

На следующий день Ивана Печорина нашли сотрудники спасательных служб. Реанимировать было бесполезно: вероятно, мужчина скончался практически сразу же после того, как упал за борт.

К сожалению, это не первая смерть крупных начальников в Корпорации развития Дальнего Востока. Гендиректор КРДВ Игорь Носов ушел из жизни в феврале 2022 года, о чем сообщили в пресс-службе ведомства. Редакция «КП» приносит свои соболезнования.

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