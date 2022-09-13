"Сколково" поможет предпринимателям выйти на рынки Индии и Китая

Председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов. Фото: forumvostok.tassphoto.com

На минувшей неделе представители руководства Фонда "Сколково" прилетели во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме и рассказать, на какую поддержку от этого института развития сегодня могут рассчитывать российские предприниматели.

Кто и что может получить

На форуме состоялась сессия "Прямой вопрос Фонду «Сколково»", на которой выступил председатель правления Фонда Игорь Дроздов. Он обозначил, что фонд, как и прежде, в первую очередь ориентирован на технологичные компании, при этом новые технологии могут использоваться как в IT, так и в производстве мебели. В 2022 году "Сколково" не поменяло курс. Просто спрос на решения тех стартапов, которые замещают решения ушедших с рынка компаний, существенно вырос. Сегодня они могут получить поддержку для расширение производственных мощностей, рассказал Дроздов. Кроме того, он упомянул о том, что в этом году бюджет по программе работы с бизнес-ангелами существенно выше, чем в 2021 году. Помимо этого, дальневосточным участникам проекта доступны микрогранты "Сколково".

Для того, чтобы получить поддержку Фонда, компания должна создать продукт или технологию, которая обладает научной обоснованностью, существенным потенциалом коммерциализации как минимум, на российском, а в перспективе – на мировом рынке, а также соответствующими компетенциями сотрудников. Более подробно об условиях получения поддержки можно узнать на сайте sk.ru.

Опыт жителей Приморья и других регионов

На сессии "Прямой вопрос Фонду «Сколково» о своем опыте сотрудничества с фондом рассказал Кирилл Ковалевский, директор компании "Иннофарм-ДВ" - резидента «Сколково» из Владивостока.

"Иннофарм-ДВ" занимается цифровизацией растениеводства. Машинное зрение уже умеет распознавать стадии роста растений, а в будущем компания надеется научить технику распознавать их патологические состояния: иными словами, в будущем это поможет роботам обрабатывать растения от вредителей, а то и убирать урожай.

"Мы съездили на конкурс Startup Tour в Хабаровске, получили полезный опыт, поработали с менторами "Сколково". В частности, один из них доработал мою презентацию, указал на некоторые недоработки и где расставить акценты. Действительно, на мой взгляд и на взгляд тех людей, которым я это показываю, стало гораздо лучше. С точки зрения экспертной поддержки это очень полезно", - рассказал Кирилл Ковалевский. Он также отметил, что ценна обратная связь при подаче заявки на резидентство - стартап оценивают пять экспертов и пишут развернутые заключения о нем.

Фото: forumvostok.tassphoto.com

Представительство фонда "Сколково" в Приморском крае и на Дальнем Востоке - технопарк "Русский", который открылся на площадке ДВФУ во время Восточного экономического форума 2017 года. Его резидентами становятся компании, которые разрабатывают и продвигают на отечественном и азиатском рынках высокотехнологичные продукты в сферах робототехники, экологического строительства, биомедицины и виртуальной реальности. Сегодня технопарк "Русский" помогает более чем 90 дальневосточным компаниям. Все они имеют доступ к сервисам и программам Фонда “Сколково”.

Знай наших!

На Восточном экономическом форуме-2022 был представлен целый ряд проектов, которые работают со "Сколково", с Дальнего Востока и из других регионов России. Помимо "Иннофарм-ДВ" это, в частности, компания "АГМ-системы" - она занимается поставками интегрированных лазерных сканирующих систем для геодезии и картографии российским и зарубежным клиентам. Стартап "Гидробионика" создает промысловых роботов для увеличения производительности и экологичности процессов рыболовства, а "Экзотехнологии" делают экзоскелет для реабилитации людей после травм и болезней.

На форуме прошли "научные бои": резиденты Фонда «Сколково» и Технопарка «Русский» в формате парного питчинга рассказали о своих стартапах. Тематика проектов находилась в спектре от создания безэкипажных судов (проект «Морские роботизированные системы») до разработки робота ADAM, способного обучать школьников и студентов языкам программирования, и производства легких инвалидных колясок. Их выпускает компания «Русский карбон».

Переориентация на восток

Сегодня один из насущных вопросов для многих стартаперов - переориентация бизнеса на клиентов из стран АТР. Игорь Дроздов рассказал о работе таможенного брокера и представительства «Сколково» в Китае. Если ранее Фонд начинал работу в Китае для того, чтобы помогать компаниям выходить на китайский рынок, сейчас у него появилась вторая задача. Это поиск комплектующих, их доставка и контакты с новыми поставщиками необходимых компонентов. Мощности китайского представительства будут расширяться, пообещал Игорь Дроздов.

Фонд не обходит вниманием ещё один большой и перспективный рынок для технологий отечественных предпринимателей - Индию. «Мы запустили профильный акселератор, так как видим большой интерес к индийскому рынку со стороны российских стартаперов. Думаю, до конца года откроем представительство в этой стране, будем системно заниматься индийским рынком», - сообщил на ВЭФ вице-президент по региональному и международному развитию Фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин.