ДВФУ на время ВЭФ стал красочной площадкой инвестпроектов и перспектив. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

На территории кампуса ДВФУ провели ВЭФ, который дальневосточная столица приняла в седьмой раз. Разумеется, масштабное мероприятие – не только повод показать инвестиционную и культурную привлекательность Владивостока. На форуме подписали сотни соглашений – какие из них затронут приморский краевой центр и почему роль авангарда в повороте на восток досталась именно ему?

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ

Приморский край нуждается не только в IT-технологиях. Доля креативных индустрий во Владивостоке продолжает набирать обороты. По словам первого замглавы города Сергея Дмитриенко, все больше сфер получают финансовую поддержку от местной администрации, в их числе – информационные технологии, мода, образование, медицина и другие.

Владивосток, по мнению спикеров ВЭФ-2022, это про все. В первую очередь городу сулят роль инженерно-технического кластера (его запустят на Русском острове) и даст рабочие места профильным специалистам. Напомним, создание инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский» обсуждают уже второй год, и масштабный проект движется к реализации семимильными шагами. Не отстают и другие креативные сферы:

– Отдельный блок для Владивостока – урбанистика. Город демонстрирует успехи. Недавно мы показали России Нагорный парк, который был создан без бюджетных денег всего за 150 миллионов рублей, – рассказал Дмитриенко.

Сергей Дмитриенко, первый замглавы администрации Владивостока. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

ТУРИЗМ И ГАСТРОТУРИЗМ

На форуме одобрили презентацию нового туристического маршрута, который может получить статус национального. Владивосток, конечно же, ключевая фигура этого тура (он, к слову, по прогнозам может увеличить поток туристов в регион на четверть, а это – деньги в бюджет). Посмотреть путешественники смогут видовую площадку на сопке Бурачка, форты Владивостокской крепости, музеи, архитектурные памятники и, конечно, вкусно поесть.

Гастротуризм – неотъемлемая часть тура. В этом город представят несколько заведений паназиатской и дальневосточной кухни. С учетом вектора на повышение показателей внутреннего туризма рестораны вроде Zuma, Rakushka, Ogonек и другие готовы взять на себя эту ответственность. Как подчеркнул уже упомянутый Сергей Дмитриенко на полях ВЭФ, на уровне администрации в приморской столице формируются собственные проекты для развития креативных кластеров. Один из них – дальневосточная кухня.

К слову, о Русском. На стенде мэрии Владивостока на ВЭФ показали еще один амбициозный проект – целый «Диснейленд», который планирует возвести Mantera Group. Инвестиции в создание курорта составят 35 миллиардов рублей, а построить его хотят до 2029 года. Ждем и парк аттракционов, и аквапарк. Новый дивный мир появится на Русском острове в течение десяти лет: возвести планируют и киностудию, и детский лагерь, и конгрессно-выставочный комплекс.

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ УЧИТЬ ХОРОШО

И учиться тоже. Дальневосточная столица постепенно решает проблему нехватки мест для школьников и, конечно, кадров. В развивающемся районе Снеговая Падь появится школа на 1100 мест, а проектирует ее по концессии профильная компания «Школа Будущего – 4». Закончить работы и ввести учреждение в эксплуатацию хотят до 2024 года.

«Капсулу времени» для новой школы на Снеговой Пади уже заложили в присутствии чиновников, включая министра образования Приморья Эльвиры Шамоновой и главы Владивостока Константина Шестакова.

По словам мэра, будущие ученики смогут сами предложить идеи по обустройству классов, лабораторий, залов и других локаций.

Глава Владивостока Константин Шестаков в эфире мобильной студии радио «КП». Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ

В том же районе появится Дворец боевых искусств. Его возведут по концессии за общую сумму в 8 миллиардов рублей в течение двух лет. Вероятно, он укрепит интерес молодежи к спорту, однако может повысить и туристическую привлекательность. Стоит отметить, во Дворец войдет физкультурно-оздоровительный комплекс, который уже давно пытались возвести в районе Снеговой Пади. Инвесторы проекта определены, подписаны соглашения.

– Нам точно надо поставить точку в строительстве ФОКа и построить новый большой спортивный объект, который станет площадкой для подготовки юных спортсменов и местом проведения соревнований различных уровней, включая мировой, – сказал Константин Шестаков.

На ВЭФ развитие спортивной темы обсудили комплексно. Прорабатывают даже вопрос об открытии филиала Государственного музея спорта во Владивостоке. Последний представил мультимедийную экспозицию, посвященную 100-летию органа управления сферой физической культуры и спорта на ВЭФ. Здесь показывали основные достижения в отрасли с 1920 года.

Современная экспозиция познакомила гостей и жителей с основными вехами того, как развивали спорт в стране со времен послереволюционной России. Вероятно, «кусочек» музея появится и во Владивостоке – не как экспозиция, а отдельный комплекс. Проект призван вовлечь в регулярные занятия физкультурой как можно больше жителей.

«СОЮЗМУЛЬТ… ПАРК»!

При поддержке местной мэрии во Владивостоке должен появиться уникальный мультимедийный проект. Инициатором выступила небезызвестная анимационная студия, точнее, самая известная. «Союзмультпарк» впервые появился в Москве в 2021 года как креативная площадка для всех возрастов. Там показывали кино, устраивали выставки, объединили классику и современность отечественной анимации с помощью различных аттракционов и технологий.

В течение ближайших месяцев стороны – администрация Владивостока, ПАО «Сбербанк» и «Союзмультфильм» – обсудят контент, который покажут в парке в дальневосточной столице. Соглашение подписали мэр Константин Шестаков, председатель Дальневосточного Сбербанка Андрей Черкашин, а также коммерческий директор киностудии «Союзмультфильм» Владимир Чибисов.

– Укрепление кадрового потенциала для креативных индустрий, а также развитие творческих навыков у детей и молодежи в городе при сохранении традиций – задача, для решения которой необходимы актуальные времени форматы и технологии, – отметил Константин Шестаков.

МАСТЕР-ПЛАНЫ, ИЛИ ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ПРОБОК

Ревитализация исторического центра, создание единой набережной вдоль Амурского залива, комплексный подход к обустройству морского фасада, создание качественной городской среды – эти и другие направления включены в мастер-план Владивостока. Концепцию развития дальневосточной столицы на площадке VII Восточного экономического форума представил глава города Константин Шестаков.

Проект агломерации Владивостока показали на ВЭФ. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

– Для того чтобы люди чувствовали себя комфортно, нужно обеспечить к 2030 году качественную транспортную и пешеходную связанность всех районов. Общественный транспорт должен стать предметом добровольного выбора – в силу своего удобства, комфорта, дешевизны и отсутствия пробок. Ключевые проекты в этом направлении – это вывод грузопотока с магистральных улиц на объездную трассу – Владивостокскую кольцевую автодорогу, организация легкого метро с современными пересадочными узлами. Его возможно запустить по действующей железнодорожной сети, – подчеркнул глава Владивостока.

ДЛЯ СПРАВКИ

К креативным индустриям в РФ относят до 35 направлений деятельности, в частности: разработка компьютерных игр и программного обеспечения, кино и анимация, мода, издательское дело, архитектура, музыкальная индустрия, реклама и маркетинг, дизайн, теле– и радиовещание, архивное и музейное дело, библиотеки и прочие.

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