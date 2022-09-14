Очевидцы говорят, что нарушитель разгуливал с тесаком и в маске из «Крика». Иллюстрация из архива КП.

Стрельба в сквере Веры и Надежды во Владивостоке встревожила жителей приморской столицы в среду, 14 сентября. Пострадавшим от огнестрела оказался подросток на проспекте 100-летия Владивостока, 43 «А». Детали загадочной истории рассказали «КП–Владивосток» в пресс-службе УМВД Приморья.

Полицейские заметили странного мужчину с ножом типа тесак. Очевидцы добавили, что холодное оружие он нес на бедре, а сам разгуливал в маске из ужастика «Крик». Полицейский окрикнул любителя хорроров и потребовал объяснений, но в ответ неизвестный с белой гримасой выпрыснул содержимое баллончика в лицо сотруднику.

Мужчину попытались скрутить, чему он активно сопротивлялся. Полицейский, пострадавший от баллончика, произвел предупредительный выстрел. Пуля попала в бедро мужчины – а когда с нарушителя сняли маску, оказалось, что перед правоохранителями юноша. 16-летнего парня увезла скорая.

– Собранные полицейскими материалы по факту нападения на правоохранителя будут направлены для принятия процессуального решения в следственные органы, – сообщили в пресс-службе УМВД.

В истории остается много загадок. Можно предположить, что парень шел на косплей-фест, а может, действительно задумал преступления. Но пока что это лишь домыслы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.