Чукотка поделится с авиакомпанией «Аврора» 25% +1 акцией «Чукотавиа»

Фото: t.me/AuroraAirlines

В рамках Восточного экономического форума «Аврора финанс» и Чукотский автономный округ подписали Акционерное соглашение. Чукотка передаст 25% +1 акцию, которая принадлежит региону авиакомпании «Чукотавиа» дальневосточной авиакомпании «Аврора».

Свои подписи под документом поставили Представитель «АВРОРА ФИНАНС» Константин Сухоребрик и первый заместитель Губернатора Чукотского автономного округа – начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа Алеся Калинова.

– Сегодня мы подписали Акционерное соглашение в отношении АО «Чукотавиа». Таким образом, ЧукотАВИА юридически становится частью единой дальневосточной авиакомпании – группы «Авроры», и это в свою очередь позволит продолжить начатую работу по интеграции маршрутных сетей авиакомпаний и переход к единым стандартам на основе стандартов Авиакомпании «Аврора». А это в конечном счете повысит эффективность выполнения социально значимых перевозок и обеспечения транспортной доступности в Дальневосточном федеральном округе, – отметил Константин Сухоребрик.

Теперь управление «Чукотавиа» будет осуществляться совместно округом и «Авророй». Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин заявил, что постепенно будут обновлять парк воздушных судов.

– Уточняем потребности в самолетах «Байкал», возможности аэродромов в населенных пунктах округа, а также оснащенность световым и иным техническим оборудованием, – объяснил глава края.

Это соглашение является важным этапом в ходе формирования корпоративной структуры группы «Авроры» и непосредственно предшествует передаче пакетов 25%+1 акция авиакомпаний «Камчатское авиапредприятие, «Хабаровские авиалинии», ЧукотАВИА, «Якутия» и «Полярные авиалинии». Ранее, в апреле 2022 года, было подписано акционерное соглашение с Камчатским краем в отношении АО «Камчатское авиапредприятие».

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