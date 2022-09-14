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14 сентября 2022 7:09

57-летнего жителя Владивостока задержали за подозрение в госизмене и помощь военной разведке Украины

Он собирал данные о военных объектах в Приморье
Ростислав САХАЛИНОВ
Фото: принтскрин видео

Фото: принтскрин видео

Мужчину во Владивостоке арестовали за государственную измену. В пресс-службе регионального ФСБ Приморья сообщили, что жителю 57 лет и подтвердили информацию.

По данным службы, мужчина передавал данные о военных объектах Приморского края и передавал информацию Минобороны Украины и службам военной разведки этой страны.

Других деталей в органе не привели. Известно, что сотрудники ФСБ скрутили и обыскали мужчину, пока тот что-то фотографировал. Следили за ним давно: пока задержанный делал кадры различных объектов, его снимали на видео силовики.

Подозреваемый подписал документы. Какие именно – неизвестно.

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