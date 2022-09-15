«Часик почитает и сдает зачет»: одногруппник Владимира Сунгоркина рассказал об их дружбе в студенческие годы

Первый курс журфака. Фото: архив Александра Каракуяна. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

14 сентября не стало выдающегося журналиста и по совместительству главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Глава медиагруппы умер от инсульта во время экспедиции в Приморском крае. После этой трагической новости друзья, коллеги и товарищи в светлую память об этом человеке стали рассказывать об их совместных воспоминаниях. Историями о верной студенческой дружбе поделился с корреспондентом «Комсомольской правды - Владивосток» друг Владимира Николаевича.

Воспоминания Александра Каракуяна

Мы с Владимиром Николаевичем вместе поступили на отделение журналистики в ДВГУ в 1971 году, мне было 20, а Володьке 18 лет. Соперничали с ним на первом курсе в профессиональной деятельности, но читать то, что писал Вова всегда было интересно. Уже в студенческие годы в нем горел потенциал, а его материалы отличались логикой, анализом и простым языком – все это очень подкупало.

Владимир Сунгоркин с первой супругой в компании друзей (слева). Фото: архив Александра Каракуяна. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

А подружились мы с первого дня, ведь студентами были, жили в одном общежитии. Ну, как мы могли не стать друзьями? Более того к концу университета вся группа уже дружила семьями. Студенческие годы – самые яркие и запоминающиеся. Постоянно с ребятами ездили в колхозы, копали картошку, собирались у костра. А как Володя любил бардовскую песню о природе, о Тайге, дружбе и верности. Подопрет свою голову и сидит, пока все гитаристы спать не убегут. Это был очень толковый слушатель.

Владимир Николаевич был очень честный, порядочный, ответственный человек. Ох, а как он сдавал экзамены! Мы активно готовились, зубрили, а Володя…сегодня экзамены, а он лежит в постели, берет книжку, часик читает и идет на зачет. И всегда сдавал все достойно.

Владимир Сунгоркин с товарищами (справа). Фото: архив Александра Каракуяна. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Все мы выросли, у каждого началась своя жизнь, но товарищи наблюдали за ростом Володи Сунгоркина, как он становился медиа-магнатом. Да, встречи становили реже, но я всегда виделся с ним, как только появлялась возможность приехать в Москву. А когда я уезжал, мы были на связи. И эта новость, что Володя ушел из жизни…я был в дороге, не успел остановиться, подумал: «Сейчас позвоню друзьям из нашей компании, а они уже сами стали обрывать мой телефон. И в трубке вместо привет: «Ты слышал?!».

Я глубоко расстроен и сожалею, что Владимир Сунгоркин довольно рано ушел из жизни. Это произошло очень неожиданно. Никто не застрахован. Нам всем будет его очень не хватать.