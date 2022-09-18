Приморцев ждет резкое понижение температур и холодный ветер. Фото: Игорь НОВИКОВ

Как отмечают специалисты портала «Примпогода» за всю историю метеонаблюдений во Владивостоке, которые ведутся с 1917 года, самый ранний снег наблюдался 4 октября 1963 года. О том, когда ожидать первые снежинки в 2022 году и когда на Приморье обрушится первый снегопад корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» рассказала главный редактор портала Марина Парфенова.

Уже в ближайшие дни в горных районах края приморцы могут застать дождь с вкраплениями снега, но не стоит забывать, что у погоды сейчас достаточно неустойчивый характер и устойчивый снежный покров еще не успеет сформироваться. После тайфуна «Муифа» на край обрушится заток холодной воздушной массы и вот тогда регион начнет переходить в сторону осени. То есть столбики термометров резко упадут с +24 °C до +19°C, а из-за сильных ветров это и вовсе будет ощущаться, как +14°C. Особенно прохладно будет у побережья Приморья.

Более менее устойчивый снежный покров опять таки стоит ожидать в горных районах края уже в 18-22 числах октября. Но из года в год ситуация меняется, все будет зависеть от характеристик воздушной циркуляции.

К зимним процессам краю стоит готовиться примерно с 14-21 ноября. Марина Парфенова отмечает, что в 2022 году есть предположение, что зима наступит на две недели раньше, по сравнению с 2021 и 2020 годами. А первый снег Владивостоку стоит ждать в ноябре.

За весь холодный период времени года во Владивостоке бывает в среднем около 78 дней с любым снежным покровом, наименьшее число дней (42) отмечалось в зиму 2003–2004, а наибольшее (118) — 2000–2001.

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