По мнению специалиста, психологи с обычным педагогическим образованием не способны помочь в достойной мере. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В определенные периоды года иммунитет становится более уязвимым к инфекциям. Подобные сезонные обострения встречаются у 40% людей. Резкие перепады температуры, плохое настроение и простывшие коллеги – все это стресс для нашего организма.

Как не стать жертвой осеннего обострения и сохранить рассудок в окружении пробок, плохих новостей и «завалов» на работе? Ответил на эти вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке главный врач Краевой клинической психиатрической больницы Максим Артамонов.

Максим Николаевич Артамонов. Фото: Елизавета ЕНИНА

СЕЗОННЫЕ МИФЫ

– Можно ли сказать, что обострение весной и осенью – это миф?

– Это больше миф. Легенда о том, что весной и осенью все обостряются и начинают вести себя неподобающим образом. Заболевание у человека может обостриться в любой момент в независимости от времени года, и на это есть объективные причины. Современная фармакология достаточно эффективно поддерживает состояние здоровья. Как только человек прекращает лечение, у него возникает обострение. Если он соблюдает все рекомендации врача, то и встречи со специалистом не будут частыми. Окружающие могут не подозревать, что он когда-либо имел дело с врачами-психиатрами.

– Почему мы используем объяснение: «Это осень! Поэтому они себя…», «Это же весна!»?

– Человеку все надо объяснить. Если у него что-то не получается, ему испортили настроение, то всегда должен быть кто-то крайний. Если не Иванов, Сидоров, Петров, то хотя бы осень.

– Заканчивается лето, холодает, я больше болею. Во всем виноват стресс?

– Да никакой это не стресс. Перепад температуры, люди начинают простывать, болеть. Не забывайте о том, что не до конца исчез и COVID-19. Надо вакцинироваться, заниматься своим здоровьем, профилактикой. В местах скопления людей хотя бы маски надевать. Болезнь не исчезла, хотя и протекает несколько легче, чем в предыдущие эпидемии. Тем не менее, она есть. Вы простываете – это жизнь.

Раньше была наука – гнотобиология, человека изолировали от всех микробов, помещали в абсолютно замкнутое пространство. Все плохо кончалось. У человека должна быть борьба с различными возбудителями и организмами, ведь так вырабатывается иммунитет.

АТАКА НОВОСТЯМИ

– Состояние человека зависит от политических и социально-экономических факторов?

– Большая часть населения не особо разбирается в этом. Она воспринимает только эмоциональный аспект, так что многое зависит от того, как преподносится новость. Если постоянно сгущать краски и драматизировать, то люди начнут переживать. Если говорить обо всем в розовых тонах, то наоборот – эйфория.

– Сейчас появилось новое определение «думскроллинг».

– Чего-чего? Переведите.

– Это тенденция к чтению и прокручиванию плохих новостей. Даже если они огорчают, разочаровывают и угнетают.

– Здесь не тенденция к прочтению, а просто к чтению. Наши новости – на 80% сплошной негатив. Поэтому не читай все плохое, грустное и невеселое.

Думскроллинг – это больно. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

– Исследование, опубликованное сотрудниками Техасского технологического университета в журнале Health Communication, показало, что чтение новостей влияет на организм. Исследование проходили 1100 человек. У 16,5% из них было признано чрезмерное потребление новостей для организма, 27% – умеренно проблемное. Сейчас вводится определение «думскроллер». Среди них 74% сообщили о проблемах с психическим здоровьем, а 61% – с физическим.

– Это все равно как: «Британские ученые определили…». Читаешь другие выборки статистических исследований, там половина, например, жителей той же Британии не знают, где находится Россия, Америка на карте. Как можно проводить исследование людей, которые имеют низкий уровень знаний? Хотя бы географии… А то, что они считают, что у них душевное расстройство, так каждый имеет право искать и находить. Главное за свои средства от этого всего избавляться.

– Но все-таки негативные новости несут вред и негатив для человеческого организма?

– Нет. Человек получает вред, когда он реагирует на эти новости. Он может читать, читать и относиться критически или не читать вовсе. Но если он все воспринимает через себя и «перемалывает», то у него остается эмоциональный осадок. К каким-либо душевным расстройствам это никакого отношения не имеет.

РАБОТА НЕ РАВНО ИСТОЧНИК СТРЕССА

– От новостей перейдем к работе. Ты пришел, навалилась куча задач, уже появляется желание поубивать коллег. С этим что делать?

– Менять работу. На работу надо приходить с удовольствием и уходить с удовольствием. Нужно выбирать между тем, что нравится, и тем, что полезно. Вы сами выбирали работу, она вам не по приговору суда досталась. Поэтому ищите позитив. Если вам уже хочется расправиться со своими коллегами, то что-то не так с вами или с вашими коллегами.

– Есть ли какая-то проблема в том, что мы постоянно работаем, а стресс накапливается?

– Да, поэтому переключайтесь, занимайтесь чем-нибудь после работы – в спортивный зал сходите, поплавайте. Хотя бы погуляйте с собакой, если она у вас есть. Животные дают положительный заряд эмоций.

Если на работе один стресс, а коллег хочется прибить, то пора найти другое место. Фото: Михаил ФРОЛОВ

– Есть еще очень важный аспект осени, называется «школа», «детский сад». Все нервничают, когда подъезжают к зданиям. Для нашей психики – это тоже раздражающий фактор?

– Абсолютно нет. Сейчас, как правило, школы далеко от места жительства, поэтому родители подвозят детей. Когда школы строились, не подразумевалось, что должны быть парковки. Поэтому надо набраться терпения либо выбрать школу поближе к дому, чтобы ребенок ходил туда пешком.

– Это самый, наверное, правильный совет, который уже не раз звучал в нашей студии. Зачем вам тратить каждое утро полтора часа, когда у вас есть школа возле дома? Мы всегда ходили возле дома, и нормально. Не было задачи уехать в другой регион или в Уссурийск, потому что там преподаватель русского языка лучше.

– Сегодня лучше здесь, завтра – в другом месте. Миграция учителей, миграция детей. Еще раз: относиться к этому надо терпимее, когда-то же дети школу окончат.

ЛОВУШКИ СВОИМИ СОБСТВЕННЫМИ МЫСЛЯМИ

– Не так ли страшен сам стресс, как реакция на него?

– Конечно, ничего такого в стрессе особого нет. Это отношение к ситуации, которая нас окружает.

– Часто сталкиваетесь в своей работе с людьми, которые действительно себя загнали в стрессовую ситуацию?

– Конечно. На то и существует наша специальность, особенно психотерапия. Некоторые люди живут день сурка, в одних и тех же проблемах. Наша задача подсказывать, как из этого выйти безмедикаментозно.

– Какие симптомы могут указать на то, что человек уже не может справиться с ситуацией, и ему необходима помощь?

– Если человек справляется со своей ситуацией, то вмешиваться нет никакого смысла. В противном случае он почувствует, когда ему нужна будет помощь. Современный мир плотно обеспечен и клиническими психологами, и просто психологами, и врачами. Но если совсем уж тяжело, то лучше обращаться к психиатрам. Мы, по крайней мере, быстро восстанавливаем состояние. Ну а если не сильная дезадаптация, то с этим могут поработать психологи.

Если человек уже не справляется самостоятельно, то стоит обратиться к специалисту. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ПРОВЕРКА ПСИХОЛОГОМ

– Произошли ли какие-то изменения в вашей работе?

– Федеральное министерство здравоохранения издало приказ, согласно которому лица, желающие получить оружие, проходят обследование. Помимо психиатрического освидетельствования еще и полное психологическое. Плюс новый тренд: министерство края уже издало указание, что во всех крупных поликлиниках Владивостока и края будет формироваться одно окно. Человек, желающий получить разрешение на оружие, не будет ходить по психиатрам и наркологам, а потом еще комиссию проходить. Теперь все будет организованно в одном месте – не надо будет стоять в очередях и проходить «квест» по всему городу.

– А что такое полное обследование?

– Во всех силовых структурах, для того чтобы дойти до психиатра, необходимо пройти полное психологическое обследование. Человека изучают 2-3 часа и проверяют по всем возможным методикам. Уже потом с ним беседует психиатр и выдает заключение. Тоже самое проходит и в нашей системе.

В диспансере большая психологическая служба, называется «патопсихологическая лаборатория». Оборудование хорошее, компьютеры с лицензированными программами, психометрией. Она занимается исследованием тех граждан, кто хочет получить право на ношение оружия или вождение.

Когда человека смотрит один доктор, например, психиатр, и у него есть всего 15 минут на беседу, то он может просмотреть заболевание. Пациенты, которые знают о своих проблемах, могут симулировать здоровье. Это называется «диссимуляция». Психологи же беседуют с тобой часа полтора-два (если ты первично), и вероятность упустить что-то стремится к нулю.

– Если у человека есть какое-то заболевание, ему никогда нельзя будет сесть за руль?

– Есть разные заболевания, например, которые после лечения имеют стойкую ремиссию. Тогда мы проводим врачебную комиссию, и консилиум решает, дать или нет заключение. Есть заболевания, при которых категорически нельзя стрелять, водить, работать при опасных условиях труда. Это все четко прописано в приказах министерства здравоохранения.

ЖИТЬ, КАК ВАМ НРАВИТСЯ

– Максим Николаевич, дайте универсальные советы, как сохранить душевное равновесие и спокойствие?

– Нет универсальных советов. Заниматься собой и работать.

– На любимой работе.

– Да. Иметь хобби, не пытаться перевернуть мир вокруг себя. Надо работать и жить так, как вам нравится.

– Есть какая-то часто повторяющаяся ошибка у людей, которые выходят из зоны комфорта психологического здоровья?

– Скорее всего, они пытаются что-то изменить в своей жизни, так как состояние стабильности не приносит удовлетворения. Они выходят из зоны комфорта, но у них есть цель, к которой идут и получают моральное удовлетворение от процесса достижения. Не самой цели, а именно от процесса.

– А если цель не достигнута?

– Ставьте разумные цели.

– Необходимо ли беседовать со специалистом, когда вы определяете себе цель?

– Нет. Человек должен сам определить ее. К нам надо обращаться тогда, когда уже совсем полный караул и стало очень тяжело. По крайней мере, если человек может справиться с этим сам, то он должен с этим справляться.

– Все чаще люди обращаются к онлайн-психологам, которые рассказывают им, как жить. Что вы об этом думаете?

– Это страшно. Есть понятие «клинический психолог» – это поближе к медицине. Они хоть разбираются в теме. Есть психиатры. А эти психологи с педагогическим образованием, которые начинают учить жизни, основываясь на собственном, может быть, неудачном опыте, – это катастрофа!

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