Приморского депутата Артема Самсонова приговорили к 13 годам «строгача»

Решение огласили 20 сентября. Фото: Александр ХИТРОВ

Во вторник, 20 сентября, во Владивостоке вынесли приговор Артему Самсонову.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», суд признал Артема Самсонова виновным. В качестве наказания ему назначили лишение свободы на срок до 13 лет, которые он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Эту же информацию подтвердил приморский следственный комитет. Как рассказали представители ведомства, его обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Ранее «Комсомолка» писала о том, за что же обвиняют депутата. По версии следствия, два года назад на Шаморе он показывал 11-летнему ребенку предмет, похожий на фаллоимитатор.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.