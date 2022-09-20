Приморские эксперты рассказали, что ждет тех, кто распространяет чужие персональные данные, и как избежать подобной ситуации

За распространение персональных данных грозит суровое наказание. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителя Владивостока обвиняют в незаконном доступе к информации и копировании данных для собственной выгоды. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры с сентября по ноябрь 2021 года специалист некого отдела продаж в офисе мобильного оператора завладел личными данными 110 клиентов и 130 номерами абонентов. За слив базы он получил от некоего лица вознаграждение. О том, что такое персональные данные, и можно ли как-то себя обезопасить от подобных ситуаций в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90.4 FM рассказали управляющий партнер компании Indasolex, представитель ассоциации юристов России Андрей Доренко и адвокат Приморской краевой коллегии Галина Антонец.

Управляющий партнер компании Indasolex, представитель ассоциации юристов России Андрей Доренко Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Давайте начнем с основного вопроса. Что же это такое – персональные данные, какая информация к ним относится, а какая нет?

Андрей Доренко: Это любые сведения, которые относятся к человеку. Чаще всего это фамилия, имя, отчество, телефон, адрес проживания, электронная почта и так далее. Но здесь нужно понимать, что, к примеру, оторванный электронный ящик от всего перечисленного не будет являться персональными данными. А вот если мы уже напишем, кому же он принадлежит, это другое дело. Закон о персональных данных изменился, хотя ему уже 16 лет, и он действует в России с 2006 года. Роскомнадзор будет активно следить за бизнесом и компаниями, которые собирают, хранят и обрабатывают персональные данные.

– Когда-то, лет восемь назад у меня была компания и я был в ней единственный учредитель, сотрудников не нанимал. У меня прошел диалог с Роскомнадзором, мне сказали, что я обязан передавать персональные данные тех, кто на меня работает. Но ведь нет никого. А вот в законе прописано – обязан. Попросили отписаться, мол нет сотрудников, поэтому передать данные не могу. Эти изменения наверняка как-то проработаны сейчас?

– Дело в том, что персональные данные касаются не только сотрудников. Зачастую бизнес работает с клиентами и собирает каким-то образом эти самые данные. Например, в магазине предлагают дисконтную карту, для этого нужно оставить свои ФИО, телефон, дату рождения. Вот когда вы всем этим делитесь, у вас обязаны взять письменное согласие. И вот тогда сотрудники магазина, как операторы персональных данных должны уведомить Роскомнадзор. Поэтому, даже если вы работаете в компании, где есть только один сотрудник, то вы в любом случае обрабатываете персональные данные.

– А что такое общедоступные персональные данные и надо ли их защищать?

– Персональные данные делятся на несколько категорий. Общедоступные – это та информация, которую о себе человек может публично раскрывать. Может это известная личность и мы узнаем из интернета о ней что-нибудь. Эти данные в открытом доступе, и мы можем ими пользоваться. Но важно понимать откуда вы их взяли. Главное, чтобы вы смогли доказать, что узнали о человеке из открытых источников, а не своровали информацию.

– Галина Ивановна, а у вас есть общедоступные персональные данные в интернете?

Галина Антонец: Конечно, да и вообще они есть у всех. Взять, к примеру, данные, связанные с судопроизводством, потому что есть места, где не обязаны спрашивать письменное согласие людей, а есть, где без этого нельзя. Ну, вот с первого сентября изменилось законодательство и перечень тех лиц и организаций, которые обязаны спрашивать согласие расширился до беспредела.

– А закон о защите персональных данных он помогает или все-таки обременяет?

– Тут история очень похожа на нарушение авторских прав. Этим грешат все, но пока до вас очередь дойдет… А доходит она до тех, у кого есть денежки.

– А где чаще всего случается нарушение закона о персональных данных?

Андрей Доренко: Бизнес. Те, кто работает с большим количеством людей и собирает какую-то информацию. К нам тоже приходят клиенты и говорят, что они не знали о таком законе, а когда получают штраф, просят объяснить, как работать по закону.

Адвокат Приморской краевой коллегии Галина Антонец. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– А если у меня просят предоставить персональные данные, но я отказываюсь. Могу ли получить услугу при этом?

Галина Антонец: Да, но смотря где. Если это заключение договора банковских услуг – вы не можете не раскрыть персональные данные. Или окна вы хотите у себя установить, с вами ведь, с обезличенным человеком, не смогут оформить услугу. Медицина – тут вы тоже не сможете оставить анонимность.

– Так как должна выглядеть правильная форма этой самой анкеты, где нас просят указать фамилию, имя и так далее?

– Правильную форму установил Роскомнадзор, вот только про это мало кто знает.

– А откуда мошенники знают о нас все? Ведь они звонят на наши номера телефонов, называют нас по имени отчеству. Даже адрес могут наш сказать.

– Как правило, это какие-то проданные базы данных. У нас было несколько случаев, когда к нам приходили клиенты, у которых мошенники забрали деньги с банковских счетов. Почему верят таким обманщикам? Потому что людям озвучивают все их данные. А это уже вопрос к организации, которая управляет персональными данными. Почему кто-то имеет к ним доступ?

– Есть ли универсальный совет, как защитить себя от мошенников?

Андрей Доренко: В первую очередь не нужно выкладывать в соцсети свои персональные данные. Наиболее распространенная ошибка: едет, например, человек в путешествие, и вот у него на фото посадочный талон и открыт загранпаспорт. А еще нужно понимать, где и для чего нас просят сделать копии документов.

– А какое наказание ждет тех, кто использует чужие персональные данные?

– Для предприятий установлены достаточно серьезные штрафы. А если взять тот случай, когда человек намеренно использует чужие персональные данные, здесь уже грозит уголовная ответственность.

– А какие опасности подстерегают в социальных сетях?

– Интернет – вещь полезная, но очень коварная. Предположим, агентство ведет активный аккаунт в социальных сетях, их SMM-специалист публикует новость с красивой фотографией, но не попросил разрешение у автора. Штраф – до пяти миллионов рублей. А если на фото еще и человек изображен – это могут посчитать за распространение биометрических персональных данных.

– А как поступить, если знаешь, что твои персональные данные используются не по назначению?

– Пишем жалобу в Роскомнадзор. За спам звонки, например, могут оштрафовать до 400 тысяч рублей.

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