Пятый азиатский тигр

У администрации приморской столицы масштабные планы по развитию города. Фото: Мария КАЮРОВА

Еще в 2021 году мэрия краевого центра Приморья опрашивала жителей о том, каким может стать город. Ключевые векторы определены: позаботиться нужно о качественной городской среде, туристических объектах, экономическом развитии, сопоставимым с крупными мировыми столицами. Вероятно, что один из главных портов России посоревнуется и с азиатскими тиграми: эти амбиции планируют реализовать к 2040-му году. Для этих целей мэр Владивостока Константин Шестаков представил мастер-план агломерации. Среди основных элементов – создание единой многокилометровой набережной вдоль Амурского залива, парка, легкого метро, обновленный морской фасад, модернизация портов и не только. Как это было – в материале «Комсомолки».

НЕ ТОЛЬКО ПРОСТРАНСТВО, НО И ЭКОНОМИКА

Константин Шестаков презентовал детали развития Владивостока на полях Восточного экономического форума. Причем мастер-план направлен на развитие не только краевого центра, но и всей Владивостокской агломерации.

– Владивосток – это не только одноименный город, но и четыре прилегающих муниципалитета. Это наша агломерация, над комплексным развитием которой мы работаем в связке с командой края, бизнесом и организациями развития – в первую очередь с ВЭБ.РФ, – рассказал Константин Шестаков.

Как подчеркнул председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, мастер-план – это очень широкое понятие, которое показывает, как команды регионов и муниципалитетов совместно с горожанами работают, как равные партнеры. Он также выразил мнение, что только через развитие городов создается сильная экономика.

Игорь Шувалов. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

ГОРОДСКАЯ СРЕДА И ТРАНСПОРТ

На основе опросов владивостокцев специалисты определили главные «болевые точки» жителей. Мэр заявил, что для комфорта людей к 2030 году во Владивостоке обеспечат транспортную и пешеходную связанность всех районов. Одним из шагов к этому может выступить проект легкого наземного метро – на основе имеющихся ж/д путей и с добавлением новых станций, а также реализация проекта Владивостокской кольцевой автодороги (строительство ВКАД затронет еще два острова: Русский и Елены).

– Нужно обеспечить к 2030 году качественную транспортную и пешеходную связанность всех районов. Общественный транспорт должен стать предметом добровольного выбора – в силу своего удобства, комфорта, дешевизны и отсутствия пробок. Ключевые проекты в этом направлении – это вывод грузопотока с магистральных улиц.

Комплексная жилая застройка сформирует новый фасад Владивостока – планируется внедрение регламента для застройки, который поможет сформировать узнаваемый образ города.

В развитии качественной городской среды значительный вес принадлежит развитию детей и образования. Шестаков дополнил, что планируется создать новую дружину – «Аквамарин» – для всероссийского лагеря «Океан» в бухте Новик на Русском острове. Вопросы педагогики и развития ребенка серьезно пересмотрят:

– Мы же ведем работу с Дальневосточным федеральным университетом и об углубленной подготовке школьников по направлениям математики и физики. Активно занимаемся вопросами профориентации учеников и профессионального роста педагогов, в том числе по модели наставничества.

АМБИЦИОЗНЫЕ ПРОЕКТЫ

Благоустройство общественных пространств остается одним из ключевых векторов работы владивостокской администрации. Среди проектов, например, большой Центральный природный парк на территории Ботанического сада ДВО РАН, упомянутая набережная вдоль Амурского залива и полоса прибрежной прогулочной зоны вдоль бухты Золотой Рог. Часть работ из этого плана уже знакома и одобрена местными жителями: это реконструкция набережной Спортивной гавани, набережные на Татарке и Второй Речке.

ГЛАВНЫЙ В АТР-ПОВЕСТКЕ

– Мы хотим сделать Владивосток глобальным городом. У него есть все предпосылки для того, чтобы стать одним из федеральных центров – крупнейшим контейнерным портом, научно-образовательным центром и культурной столицей федерального округа. Но это недостаточная амбиция. Вокруг нас – азиатские тигры, бурно развивающиеся города АТР. Мы не можем плестись у них в хвосте, потому что рискуем растерять наших самых талантливых людей, – заявил Константин Шестаков.

Константин Шестаков. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Стать признанным финансовым и торговым центром Азиатско-Тихоокенского региона поможет переосмысление бизнеса. Планов много. Речь идет о налаживании логистических мощностей, модернизации портов и, конечно, других пунктах мастер-плана, касающихся общественной жизни. Ведь именно это обеспечивает прочный экономический фундамент для города.

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