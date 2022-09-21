Учителя для юных умов Владивостока

Кто теперь будет учить молодых жителей дальневосточной столицы? Фото: Сергей БАЛАНОВ

Школы Владивостока в этом году пополнились молодыми учителями из разных регионов России. В город у моря приехали специалисты из Московской области, Забайкалья, Якутии и Республики Татарстан. Кто-то по приглашению городского управления образования, а кто-то благодаря проекту «Учитель для России», который впервые запустили в Приморье. С новыми кадрами встретился глава Владивостока Константин Шестаков.

В разговоре со специалистами мэр отметил важность пополнения педагогического состава школ и рассказал о мерах поддержки для учителей. По словам Константина Владимировича, городская администрация делает все, чтобы создать комфортные условия для жизни и работы приглашенных педагогов.

Глава Владивостока встретился с молодыми педагогами. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

– Сейчас мы работаем над предоставлением арендного жилья на льготных условиях для наших учителей. Начиная со следующего года, наши возможности в этой части расширятся. В эксплуатацию будет введено несколько новых домов, которые сейчас строятся. Помимо этого, совсем недавно у города появилось общежитие, которое мы готовы предоставить иногородним педагогам уже сейчас, – уточнил глава Владивостока.

Также мэрия готова возместить расходы на переезд, речь идет о стоимости билетов.

Важно отметить, что у педагогов в этом году появилась возможность приобрести собственное жилье по заниженной процентной ставке благодаря специальной ипотеке, действующей на Дальнем Востоке. При этом возраст учителей, в отличие от большинства других участников программы, не ограничивается. Да и требования к семейному положению не предъявляются, а вот стаж работы должен быть не менее пяти лет.

На встрече обсудили модернизацию системы образования. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Помимо мер поддержки во время встречи с главой Владивостока педагоги обсудили вопросы развития образования в городе. В школах краевой столицы продолжают появляться профильные классы и новые интересные уроки, например, робототехника. В образовательных учреждениях проходят и занятия по шахматам. А в большинстве библиотек ребята могут бесплатно научиться популярной сейчас интеллектуальной игре Го. Также школы тесно сотрудничают с технопарком «Кванториум», где ребята могут приобрести дополнительное образование и воплотить свои самые смелые идеи в жизнь. Школьники от 10 лет обучаются навыкам инженерных специальностей на современном оборудовании под руководством высококвалифицированных педагогов.

Помимо программы «Учитель для России» еще одним нововведением в этом году стал проект «Технологический класс». Благодаря ему ребята из 14 школ смогут обучаться на базе Дальневосточного федерального университета по математике и физике.

– Для нас важно, чтобы работа по развитию образования была наиболее конструктивной и плодотворной, поэтому мы открыты к диалогу и готовы обсуждать любую вашу идею, – подчеркнул Константин Шестаков.

Специалисты приехали в край из других регионов. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

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