ТЦ «Максим». Фото: Александр ХИТРОВ

«Памятник эпохи», «место ностальгии» и «оплот веселого детства», – какими только ласковыми эпитетами владивостокцы не отреагировали на снос некогда популярного торгового центра «Максим». Пожар в здании произошел еще в 2019 году, с тех пор почти бесхозный торговый дом простаивал. Причин много: то оценка ущерба затянется, то споры с собственниками. Снос ТЦ, признанного местными легендарным, начался в конце сентября. Фотограф «Комсомольской правды – Владивосток» побывал на месте.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ДЕНЬ ЧП

Снос с высоты птичьего полета. Фото: Александр ХИТРОВ

Вспомним немного истории. Как уже писала «КП», ТЦ – один из первых в своем роде, созданный для «семейных» визитов во Владивостоке. Открылся он в 2003 году. По трагической иронии, в 15-й день рождения комплекса свечи не задували. Тушили пожар.

Кадры напоминают руины пост-апокалипсиса. Фото: Александр ХИТРОВ

Возгорание началось в одном из кафе на четвертом этаже. Пострадавших не было – огонь стремительно охватил здание еще до прихода посетителей рано утром. Тушили 56 человек и 19 единиц техники – внушающее количество специалистов работали больше трех часов. И все же 1500 квадратных метров площади выгорело. Пострадали точки 160 арендаторов. Из пепла имущество вывозили владельцы бутиков с обувью, косметикой, других товаров. Словом, убытки исчисляются сотнями миллионов.

Работа продлится до конца года. Фото: Александр ХИТРОВ

К слову о стоимости, землю в 2,23 тысячи «квадратов» под ТЦ оценили в 2019 году, согласно кадастровой карте, в более чем 16 миллионов рублей. Само здание обошлось бы в сумму более чем 213 миллионов.

ТЦ сгорел в 2019 году. Фото: Александр ХИТРОВ

НОТКИ НОСТАЛЬГИИ

Многочисленные комментарии в социальных сетях доказывают, что несмотря на внутренние проблемы, торговый дом долгое время пользовался популярностью. Даже те, кто был от ТЦ не в восторге, признают: эпоха ушла. Вот что рассказал «КП» читатель, житель Владивостока Николай:

Следы «жизни», некогда кипящей в центре. Фото: Александр ХИТРОВ

– Непримечательный, на первый взгляд, ТЦ, но напрямую ассоциируется с детством у меня и друзей. До пожара на последнем этаже был детский развлекательный центр с различными аттракционами и автоматами. Веранда со скейт-парком. В школьные времена частенько посещал это место с родителями на выходных, иногда туда звали на дни рождения, а однажды и мои именины проходили там.

Узнаваемое название тоже демонтируют. Фото: Александр ХИТРОВ

ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА

Снесены будут верхние этажи торгового центра. То, что будет с первым этажом – еще неизвестно. Разбор здания анонсировал глава Владивостока Константин Шестаков и подчеркнул, что учредителям нужно определиться с дальнейшим развитием территории.

Споры собственников продолжаются. Фото: Александр ХИТРОВ

Хозяин, владеющий 75% помещений в ТЦ, планирует демонтаж аварийных конструкций. Несколько собственников при этом хотят сохранить первые этажи и возобновить в них работу.

Дальнейшая судьба здания еще не решена полностью. Фото: Александр ХИТРОВ

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