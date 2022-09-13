Триатлон «Железный остров» промчался по Владивостоку и щедро наградил участников

Соревнования длились два дня. Фото: mysport.photo

В сентябре жителей и гостей Владивостока ждали настоящие испытания на выносливость, но людям было только в радость, ведь речь идет о соревнованиях по триатлону «Железный остров». Спортсменам предстояло пробежать дистанцию в 10 километров, поучаствовать в гонках на велосипеде и проплыть 1,5 километров по морю. Мероприятие прошло на Русском острове и продлилось два дня с 10 по 11 сентября.

Показать себя приморцы могли в воде и на суше. Фото: mysport.photo

Кстати, чем примечательно это событие, так это тем, что в нем могли поучаствовать даже дети. Маленькие триатлонисты пяти-шести лет показали себя в забеге на беговелах «дуатлоша». Такое интересное обновление стало «изюминкой» программы, мамы и папы смогли поболеть за своих юных чемпионов и получили незабываемые эмоции. Отметим также, что детские и юниорские категории рассчитаны на подростков от 7 до 17 лет, ребята состязались в дистанциях спринт и супер-спринт.

Кстати в 2022 году в триатлоне во Владивостоке приняли участие 200 человек, желающих было больше, но принять всех и сразу не получилось, так как этого не позволили бы размеры площадки. Но как отметил президент федерации триатлона и полиатлона Приморского края Евгений Карпов в следующем году организаторы выберут другое место, чтобы вместить еще больше человек. А еще он отметил статистику, что в «Железном острове» количество мужчин превышает представительниц прекрасного пола в процентном соотношении примерно 80 на 20.

Отметим, что помимо приморцев проявить себя приехали спортсмены из Хабаровска, Южно-Сахалинска, Екатеринбурга и Благовещенска. И ведь есть к чему стремиться, призы очень даже заманчивые. Например, победитель среди представителей сильного пола на олимпийской дистанции выиграл 60 тысяч рублей, а счастливчик, занявший первое место на спринте – 30. Призовой фонд соревнований – 1 миллион рублей.

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