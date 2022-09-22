Разбившийся вертолет в Турции. Фото: 112 Acil Çağrı Merkezleri

Пожарный вертолет с логотипом приморской компании Avialift Vladivostok разбился недалеко от города Даниезли, расположенного на юго-западе Турции. Несколько человек погибли, остальные получили травмы.

Российское посольство в Турции подтвердило смерть двух сограждан на борту вертолета. Ими были инженер Александр Яковлев и техник Алексей Волков.

Несколько россиян получили травмы, речь идет о следующих членах экипажа: пилот Илья Ивесенко, второй пилот Егор Турков и техник Георгий Онучин. Они были доставлены на машинах скорой помощи в больницы региона.

21 сентября воздушное судно (предположительно, Ка-32) летело из города Кастамону в район Мармариса провинции Мурла. Целью экипажа было тушение лесного пожара. Трагедия произошла во время посадки (16:10 по турецкому и московскому времени; 23:10 по Владивостоку) в городе Чардак для дозоправки. На борту было семь человек.

«Комсомолка» дозвонилась до компании, однако там отказались от комментариев.

Причины аварии не уточняются, проводится расследование происшествия.

Спасатели оперативно выехали на место ЧП и приняли все меры, чтобы спасти людей и не допустить распространение огня.

СПРАВКА «КП»

Вертолет принадлежал приморской компании «Авиалифт Владивосток», основанной 29 января 1997 года. Компания занимается транспортировкой грузов, тушением лесных пожаров и обслуживанием Антарктический станций в интересах. Среди проектов компании перечисленны: обеспечение Антарктических операций в интересах России, Аргентины, Индии, а также охрана лесов от пожаров: Турция, Греция, Россия (Сахалинская область), Китай.

Расположена авиакомпания в городе Артем. В ее собственности десять вертолетов Ка-32, из них восемь вертолетов Ка-32С, два вертолета Ка-32Т, один вертолет в аренде Ка-32А11ВС.

Воздушный транспорт, который потерпел крушение, был арендован турецкой стороной.

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