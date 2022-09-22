Главный федеральный инспектор Камчатки о своей мобилизации: «Я так воспитан – Родину защищать»

Часть добровольцев отправится не в зону СВО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране и угрозе со стороны запада, некоторые захотели защитить свою родину. Коснулось это не только простых жителей, но и чиновников. Так, отправиться в зону СВО решили вице-губернатор правительства Камчатки Сергей Миронов и главный федеральный инспектор края Евгений Макаров.

В СМИ мгновенно распространилась информация о том, что Сергей Миронов получил повестку и отправится в зону СВО. Однако, как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе правительства Камчатки, ситуация совсем иная.

Заместитель председателя правительства Камчатского края. Фото: Правительство Камчатского края

Как объяснили редакции, за Камчатским краем закрепят отдельные районы и муниципалитеты, в которых рабочие группы будут восстанавливать территорию. В один из таких пунктов в составе второй делегации и отправится Сергей Миронов, чтобы помочь «оживить» социальную и коммунальную инфраструктуру.

– Его опыт будет востребован при восстановлении систем жилищно-коммунального хозяйства на освобожденных территориях ЛДНР, – отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Фото: Правительство Камчатского края

А вот кто отправится в горячие точки, так это главный федеральный инспектор по Камчатке Евгений Макаров. Как пояснил глава края, ранее чиновник подал заявление полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу и попросил разрешить ему служить в Донбассе.

– Я так воспитан – Родину защищать. Я – офицер, хоть и в запасе. Это мой долг, – заявил Евгений Макаров. Кстати, на протяжении 18 лет с 2002 по 2020 годы он служил в органах госбезопасности.

Главный федеральный инспектор края Евгений Макаров. Фото: Правительство Камчатского края

По словам Владимира Солодова, доброволец в ближайшее время отправится в Донбасс. Губернатор Камчатки назвал еще одного человека, который заключил контракт о прохождении военной службы – это депутат от партии «Едина Россия» Григорий Маляр.

– Во время визита президента Российской Федерации на Камчатку на встрече внес целый ряд предложений по дополнительному социальному обеспечению и защите тех, кто проходит службу во время специальной военной операции.

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