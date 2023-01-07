Китай заявил об открытии пассажирского сообщения с 8 января сразу в двух пунктах пропуска в Приморье

Китай отменит карантин для прибывающих в страну с 8 января 2023 года. Фото: REUTERS

Два иностранных пункта пропуска на границе Россия – Китай заявили, что готовы возобновить пассажирское сообщение. Как заявил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский, речь идет про Пограничный – Суйфэньхэ и Краскино – Хуньчунь. Если ничего не изменится, то они пункты пропуска заработают уже в воскресенье, 8 января 2023 года.

Как уточнил в беседе с журналистом «Комсомольской правды» глава ведомства, в настоящее время точно неизвестно, как все будет происходить. Агентство ждет уточнения информации о графике работы пропускных пунктов, а также условиях, при которых российские туристы смогут пересечь долгожданную границу. Что это значит? А то, что нам необходимо понимание, например, нужно ли переводить на китайский язык и заверять результаты обязательного ПЦР-тестирования.

Кроме того, стоит дождаться рекомендаций приморского Роспотребнадзора – ведомство должно разъяснить, на каких условиях регион смогут посетить гости из Поднебесной.

Информации касательно Полавки – Дуннин и Турий Рог – Мишань пока не поступало.

Кстати говоря, в еще одном дальневосточном регионе, Забайкалье, местное правительство заявило, что въезд туристов в Китай через МАПП «Забайкальск» возобновится с 8 января.

Напомним, сообщение между Приморьем и приграничными провинциями КНР прекратилось с мая 2020 года, когда началась пандемия коронавирусной инфекции. В конце декабря 2022-го, как уже писала «КП», Национальная комиссия здравоохранения Китая уведомила о смягчении антиковидных правил. Это решение выступает важным этапом на пути к отказу от ограничений, действовавших последние три года, и переходу к жизни с вирусом.

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