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Общество23 сентября 2022 1:12

Для беженцев на Камчатке открыли участки голосования на референдумах

На территории ЛНДР, Запорожской и Херсонской областей референдум завершится 27 сентября
Руслан НОВИКОВ
За проведением референдума проследит делегация из четырех членов ЦИК. Тематическая иллюстрация.

За проведением референдума проследит делегация из четырех членов ЦИК. Тематическая иллюстрация.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Камчатском крае стартовало голосование по референдуму о вхождении в состав Российской Федерации Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Беженцы смогут отдать голос на участках, обустроенных в пунктах временного размещения. Об этом сообщили в краевом избиркоме.

Голосование будет идти с 23 по 26 сентября в ПВР. 27 сентября, в единый день референдума, участок откроют на территории Камчатского промышленного техникума в Елизово, в здании на улице Рабочей смены,1. Для жителей доступна горячая линия – 8 (4152) 42-19-97 (центр размещен в Петропавловске-Камчатском).

Напомним, на территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей референдумы по вопросу вхождения в состав России пройдет 27 сентября. Беженцы на территории нашей страны также могут голосовать. Камчатка выступила одним из первых регионов, которые открывают избирательные комиссии. Содействие муниципальным организаторам в регионе оказывает краевой ЦИК.

Наблюдать за референдумами в Донбассе и в регионах РФ будет делегация из четырех членов ЦИК России. Подробнее – в отдельном материале «КП».

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