Для беженцев на Камчатке открыли участки голосования на референдумах

За проведением референдума проследит делегация из четырех членов ЦИК. Тематическая иллюстрация. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Камчатском крае стартовало голосование по референдуму о вхождении в состав Российской Федерации Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Беженцы смогут отдать голос на участках, обустроенных в пунктах временного размещения. Об этом сообщили в краевом избиркоме.

Голосование будет идти с 23 по 26 сентября в ПВР. 27 сентября, в единый день референдума, участок откроют на территории Камчатского промышленного техникума в Елизово, в здании на улице Рабочей смены,1. Для жителей доступна горячая линия – 8 (4152) 42-19-97 (центр размещен в Петропавловске-Камчатском).

Напомним, на территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей референдумы по вопросу вхождения в состав России пройдет 27 сентября. Беженцы на территории нашей страны также могут голосовать. Камчатка выступила одним из первых регионов, которые открывают избирательные комиссии. Содействие муниципальным организаторам в регионе оказывает краевой ЦИК.

Наблюдать за референдумами в Донбассе и в регионах РФ будет делегация из четырех членов ЦИК России. Подробнее – в отдельном материале «КП».

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