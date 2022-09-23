Умирала, облепленная мухами: приморские ветеринары борются за жизнь покалеченного животного

У кошки перелом передних лап, расщелина неба. Фото: Милана СОКОЛ

«Она лежала и умирала. Ее облепили мухи, она еле слышно мяукала» – так начнем эту грустную историю о рыже-черной кошке с БАМа, которую подобрали читатели «Комсомолки». 18 сентября отец и сын были на прогулке, когда в одном из дворов на Шошина увидели, как без движения лежит небольшое тельце, с перекошенной мордочкой и неестественно выгнутыми лапками. Пройти мимо было нельзя, так началась операция по спасению беспомощного животного.

Юрий подошел к кошке. Еле живая… За всем наблюдала местная детвора, и одна из девочек рассказала, что пыталась подкармливать животное. Она же принесла желтое полотенце, чтобы было удобней нести в ближайшую ветклинику. Не будем утаивать – по дороге котейка описалась, причем с кровью, от испуга попыталась убежать, но сил хватило лишь на два небольших прыжка. Это добавило страха за жизнь зверька, поэтому пришлось ускорить шаг. Было очевидно, что она упала с высоты, так что промедление могло стоить слишком дорого. А бедняга и так пролежала минимум два дня, как говорят ребята. То есть все это время взрослые люди проходили мимо и совсем не обращали на умирающее животное никакого внимания. Неужели не жалко? Никакого сочувствия и сострадания?

Животное сильно пострадало. Фото: Милана СОКОЛ

Но речь не об этом…

В клинике кошечке сделали рентген, который и подтвердил опасения – перелом передних лап и расщелина неба. Поставили обезболивающее. Ветеринары предположили, что животное молодое, около пяти лет. Да и в целом она упитанная, видимо, дома о ней заботились. Но как же так вышло, что из квартиры пропала кошка, а никто и не кинулся на поиски?

Когда рядом оказался корреспондент «Комсомолки», процесс принял конкретное направление – созвониться с фондом «Умка», отвезти в ту ветеринарную клинику, с которой сотрудничает учреждение. В «Горилле» быстро оформили и взяли животное под свое крыло.

Сейчас она находится в ветклинике «Горилла», скоро ее перевезут в фонд «Умка». Фото: Дарья НАУМЕЦ

На следующий день кошке провели дорогостоящую операцию. После этого ее состояние было стабильное, средней тяжести, но некоторое время скакала температура. Согласно клиническим анализам, у животного высокий лейкоцитоз, поэтому ветеринары приняли решение лечить антибиотиками.

– 22 сентября ей установили внешние конструкции на передние лапы, ест она через трубку, – делятся с изданием новостями в фонде «Умка».

Увы, рыжая все еще в тяжелом состоянии. По неофициальной статистике, половина «летяг» умирают в первые несколько дней, но наша девчонка – боевая, продолжает бороться за свою жизнь. Как и мы за ее.

Редакция «Комсомолки» надеется найти хозяев – если вы узнали котейку, звоните без промедления (8924-125-6291) или пишите в телеграмм (8924-000-1003).

А также мы просим неравнодушных читателей поддержать фонд «Умка» – каждая копейка пойдет на содержание всех хвостиков, о которых заботятся сотрудники учреждения. Только лечение нашей красавицы обойдется в 45 тысяч рублей. И это несмотря на те деньги, которые уже потратил фонд и редакция.

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА «УМКА»

ИНН: 2543971390

КПП: 254301001

ОГРН:1142500002127

ОКПО:33638031

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