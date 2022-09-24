На Чукотке появится завод по переработке морских ластоногих

Завод представляет собой два технологических модуля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Лорино Чукотского района подходят к концу строительные работы модульного завода по глубокой переработке продукции морского зверобойного промысла и утилизации отходов. Специалисты уже провели полный монтаж здания на подготовленных площадках. В настоящее время идет внутренняя отделка модульных помещений, в них устанавливают современное оборудование и подключают завод к электросети. Планируется, что все монтажные работы выполнят уже в начале ноября 2022 года.

Завод представляет собой два технологических модуля. Одно помещение предназначено для переработки продукции морпромысла, а второе – для утилизации отходов производства. Модуль по переработке общей площадью 390 квадратных метров состоит из трех независимых изолированных технологических цехов. Первый цех по разделке морских ластоногих: ларги, акибы, лахтака, с оборудованием для приготовления фарша и дальнейшей его глубокой заморозки и подготовки для транспортировки. Второй цех по переработке шкур морского зверя и третий – для вытопки жира морских ластоногих.

Второй модуль для утилизации отходов производства предназначен для приготовления корма для песцов. Он расположен непосредственно на территории зверофермы по разведению пушных зверей.

– Возведение завода позволит создать условия для глубокой переработки продукции морского зверобойного промысла, комфортных условий труда и создания дополнительных рабочих мест, – рассказал начальник Управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Эттыкеу.

Создание завода финансируется за счет средств окружного бюджета. На эти цели выделили более 100 миллионов рублей.

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