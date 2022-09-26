Один из работников ведомства наносит удар молодому человеку. Фото: принтскрин видео.

Конфликт между подвыпившей компанией и инспекторами ППС случился в самом центре столицы Приморья. Как сообщили в пресс-службе УМВД Владивостока, все началось с того, что мужчина напал на незнакомку, а потом попытался скрыться при виде сотрудников Росгвардии. Когда подоспели на помощь полицейские, дебошир и вовсе стал оказывать сопротивление, попытавшись выхватить служебное оружие. Правохранители отреагировали жестко.

История развернулась рядом со скульптурой Семь сопок на набережной Спортивной гавани в выходные. Видео, на которых происходит задержание, появились в социальных сетях 26 сентября. Начало конфликта осталось за кадром, поэтому оценить весь масштаб происходящего довольно сложно. На первом отрывке видно, как один из сотрудников наносит мужчине удар головой, со словами:«Я вам всем колени повыстреливаю». Дальше слышна нецензурная лексика. На следующей записи продолжается словесная перепалка. Один из парней стоит в наручниках, но его пытается «спасти» товарищ, практически нападая на полицейского. В качестве ответных мер специалисты применили силу.

Оба ролика вызвали крайне неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей. Но, судя по всему, действовать полицейским пришлось быстро и решительно.

– В ночное время в дежурную часть отдела полиции Фрунзенского района обратилась 22-летняя местная жительница с заявлением о причинении вреда ее здоровью неизвестным гражданином. В ходе отработки информации инспекторы патрульно-постовой службы обратили внимание на гражданина, который, увидев сотрудников полиции, резко изменил направление движения и попытался скрыться бегством. Во время задержания гражданина группа мужчин, находившихся в состоянии опьянения, стала требовать отпустить товарища, вести себя агрессивно, провоцировать драку. Один из мужчин попытался завладеть табельным оружием. В отношении правонарушителей была применена физическая сила и специальные средства (наручники).

Двоих правонарушителей 2001 и 2004 года рождения, один из которых был ранее осужден за совершение имущественных преступлений, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения по признакам применения насилия в отношении представителя власти при исполнении.

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