Грозит экономическими и экологическими проблемами: Что убивает сбор металлолома

По мнению экспертов, потенциал для сбора металлолома в России - от 30 до 50 млн тонн в год. Фото: Shutterstock

Собирать и заготавливать лом черных и цветных металлов стало невыгодно. Это грозит как экономическими, так и экологическими проблемами. Число экспортеров лома сократилось катастрофически - с 262 до 6 компаний. Под сокращения в отрасли попали 20 тысяч специалистов. Особо пострадавшим стал Дальневосточный регион. О ситуации в сфере сбора лома черных и цветных металлов в студии «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме (проходил 5-8 сентября) рассказал Александр Шеремет, заместитель генерального директора ООО «Металл Концерн», Дальний Восток.

«У ЗАГОТОВИТЕЛЯ ЛОМА ВСЕГДА БЫЛ ВЫБОР»

- Александр, какие сейчас главные проблемы в отрасли?

- Сейчас боремся с тем, что началось уже несколько лет назад. Примерно с 2018 года наблюдаются ограничения со стороны государства в отношении экспорта лома черных металлов за пределы ЕАЭС. А с 1 января этого года введены заградительные пошлины в 100 евро. До этого, с 1 июля, было повышение пошлин до 70 евро, а ранее, с 31 января, действовала пошлина в 45 евро. То есть, каждые полгода происходило повышение.

- Почему так происходит?

- Игроками в отрасли являются ломозаготовители, экспортеры лома, трубные заводы и металлургические комбинаты, которые занимаются переработкой и изготовлением готовой продукции. Соответственно, компании, которые занимаются переработкой и изготовлением готовой продукции, всегда пытаются ограничить альтернативный рынок сбыта в виде экспорта под предлогом нехватки материала, то есть, отходов лома. Они активно лоббируют эту позицию и каждый раз выносят предложения на уровень правительства, обещая предоставить данные, а правительство идет навстречу, вводя меры ограничительного характера.

Александр Шеремет, заместитель генерального директора ООО «Металл Концерн», Дальний Восток Фото: Андрей МИНАЕВ

- Почему повышение пошлин дестабилизирует рынок?

- При нормальном положении на рынке у заготовителя всегда есть выбор – продавать лом на завод, который его перерабатывает, или компании, занимающейся экспортом. Но на сегодняшний день введены уже двухуровневые ограничения. К повышенной пошлине с 1 июня добавилась и квота. Вот пример - экспортеры на Дальнем Востоке. С 1 июня по 31 июля, в рамках квотирования, для них был установлен коэффициент 0,71. То есть, если компания экспортировала 100 тонн, то в этот период могла лишь 71. Квоту ввели на 2 месяца, заметив, что проанализируют результат при принятии дальнейшего решения и при необходимости в ручном режиме отрегулируют. В итоге отрегулировали – на период с 1 августа по 31 декабря коэффициент стал 0,43, то есть еще меньше.

«КАЖДЫЙ РАЗ ДОКАЗЫВАЕШЬ, ЧТО ТЫ ЭТО ТЫ»

- Получается двойной удар…

- Даже тройной. Все компании, занимающиеся экспортом, уже имеют лицензию на данный вид деятельности. Но чтобы воспользоваться квотой, необходимо получить, по сути, новую лицензию. Компания должна подать заявку в Минпромторг, которая рассматривается ровно месяц. Получается, что квоты ввели на 2 месяца, из которых в течение месяца ими нельзя было воспользоваться, пока идет рассмотрение заявки. Объем квоты не переносится и не суммируется на новый период, а с 1 августа введена новая квота, на которую нужно подавать новую заявку. В итоге каждый раз приходится доказывать, что ты это ты.

- Что происходит в отрасли сейчас?

- Экспорт встал, поскольку покупатели лома опасаются встречных санкций со стороны США. При этом наша компания расположена во Владивостоке. А на Дальнем Востоке существует единственный завод – Амурсталь в городе Комсомольск-на-Амуре. Евраз ЗСМК находится в Новокузнецке. Соответственно, мы можем делать поставки только в Комсомольск-на-Амуре или Новокузнецк, других вариантов нет. Кстати, Амурсталь были активными сторонниками ограничений экспорта. Они просили установить для Приморья нулевой коэффициент, поскольку для завода не хватает лома. Однако мы не можем продать им лом, поскольку завод устанавливает заградительные цены. На сегодняшний день она составляет 15 700 рублей за тонну. Доставка из Владивостока обходится в 4 500, соответственно остается только 11 200. А во Владивостоке цена лома сейчас 11 000 – 12 000. При этом нужно учесть еще проценты засора, погрешности на весах, лом нужно переработать, разрезать и так далее – складывается парадоксальная ситуация.

ПОВОРОТ НА ЗАПАД РОССИИ

- Можно ли доставить лом в европейскую часть России, где конкуренция между покупателями выше?

- Я посетил заводы в других регионах: Абинский металлургический завод в городе Абинск, Новолипецкий металлургический в Екатеринбурге, Ашинский металлургический завод, Таганрогский завод. И все люди удивляются, почему из Владивостока я так далеко приехал. А все дело в цифрах. Там завод покупает, в среднем, по 24 000 - 25 000 рублей за тонну. Даже с учетом доставки – это рентабельно. Пропускная способность РЖД, конечно, хромает, наличие подвижного состава тоже, но сама экономика показывает, что мы с Дальнего Востока можем везти лом на запад. У коллег из Магадана ситуация еще хуже. С учетом стоимости доставки в Комсомольск-на-Амуре их деятельность оказывается убыточна. Но никто не хочет так работать. Ломозаготовители перестают заготавливать лом, сокращают персонал. Надежда только на зимний период, когда у заводов вырастет потребность в ломе и они увеличат цену.

- Есть ли еще какие-то возможности?

- Есть, конечно, программы по развитию Арктики, по освоению накопившихся отходов. Государство выделило миллиарды на программу. Коллегам из Магадана предложили зайти в отдаленный район и заняться поднятием судов и разделкой на металлолом. Но как это сделать, если там нет дороги? Если рассматривать вариант с баржами, то нужно брать тяжелую технику, бригаду, строить на месте городок, что требует существенных затрат. Это невыгодно. И опять возникает парадокс, что есть программа по очистке региона, однако субсидировать и делать дотации никто не готов. Аналогичная ситуация в Якутской области. Собственно говоря, сложившаяся ситуация и вынуждает искать варианты поставок в другие регионы. Раньше был альтернативный рынок сбыта в лице экспортеров, но теперь его нет.

- Получается, проблема дефицита лома надуманная?

- Конечно. Это перегиб, непродуманное решение. В прошлом году на Дальнем Востоке образовалось более 3 млн тонн лома, из них собрано 1,9 миллионов. 900 тысяч тонн ушло на Амурсталь, а 800 тысяч тонн было экспортировано. То есть, лома хватало и внутренним потребителям, и экспортерам.

Сбор металлолома - это не только про экономику, но и про экологию. Фото: Shutterstock

СПРАВКА «КП»

По расчетам Ассоциации «РУСЛОМ.КОМ», в отрасли заняты 2 миллиона ломосдатчиков и 100 тысяч постоянных рабочих мест ломозаготовителей. За последние 30 лет инвестиции в развитие и закупку профессионального оборудования составили около триллиона рублей. При этом потенциал для сбора металлолома составляет от 30 до 50 млн тонн ежегодно. Правильная настройка экономических стимулов для отрасли может обеспечить и потребности покупателей (как внутренних, так и внешних), и решить экологические проблемы во многих регионах страны.